Yeni havalimanı sağlık turizmini canlandıracak

Yeni İstanbul Havalimanı, Türk doktorlara 1.5 milyar kişilik devasa bir pazarı açıyor. Yeni havalimanı en çok estetik operasyonları ile ünlenen Türk doktorlarını umutlandırıyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu Türkiye'nin 2019 yılından itibaren lokasyon avantajını iyi kullanması gerektiğini söyledi.

Türk sağlık sektörü, 2019 yılına yeni umutlarla giriyor. Özellikle plastik, estetik cerrahide küresel üne kavuşan Türk doktorlar, İstanbul Yeni Havalimanı ile önemli bir avantaj yakaladı.

Estetik Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrah kalitesinin özellikle rinoplasti konusunda dünya standartlarının üzerinde olduklarını belirterek yeni dönemde doğru sağlık turizmi politikalarıyla önemli bir eşiği yakaladığını söyledi.

DEV ŞEHİR HASTANELERİ ÖZEL KURUMLAR ÖNCÜ

Doç. Dr. Sarıfakıoğlu şu bilgileri verdi; "Türkiye giderek artan bir manyetizma ile estetik cerrahi üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Gerek yeni açılan İstanbul Yeni havalimanının 1.5 milyar kişiye 3-5 saatlik mesafede olmasının getirdiği lokasyon avantajı, gerek açılan devasa şehir hastaneleriyle eş zamanlı geliştirilen doğru sağlık turizmi politikaları, gerek üretilen hizmetin ucuz olması genelde sağlık, özelde estetik endüstrisinde Türkiye’yi lokomotif ve lider güç konumuna getirmekte. Ancak bu konuda en belirleyici kritik faktör, ülkemizde yaratıcılığı ve eğitim düzeyiyle dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrah kalitesinin özellikle rinoplasti ve saç ekiminde dünya standartlarının çok üstünde hatta kendi kurallarını kendi belirler seviyede olması.

MERDİVEN ALTI İŞLEMLER VE HASTA ÖLÜMLERİ

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da estetik cerrahi sonucu oluşan hasta ölümleri basına çok yansıdı. Her cerrahide oluşabilecek, her hekimin hayatında istemeden de olsa yaşayabileceği bu konu "güzelliğe giderken hayatını kaybetti" veya "ucuz olsun dediği için gittiği ülkede güzellik uğruna hayatı söndü” şeklinde manşete verilince doğal olarak çok dikkat çekti. Sağlık turizminin doğasında yer alan ucuza ameliyat paketleri ile topluca getirilen hastaların, tam teşekküllü olmayan hastanelerde, liyakatsiz kişilerin elinde zarar görmesi ne kadar istenmeyen bir durumsa, her cerrahın başına gelebilecek ve öngörülemeyen bir komplikasyon veya ölümle sonuçlanan ameliyatlar sonucunda cerrahların haksız ve vicdansızca itham edilerek yargılanması da o kadar haksız bir durum.

DOKTOR, CERRAH HASTALARININ FOTOĞRAFLARINI YAYINLAR MI?

2018 yılında ülkemizde ve birçok AB ülkesinde etik, bilimsel ve hukuki bağlamlarda yasak olan hastalara ait öncesi sonrası fotoğraf veya video paylaşımları hakkında tartışmalar değişik mecralarda ve basında çıkan haberlere konu oldu. Bazı hekim ve işletmelere verilen caydırıcı para cezalar dikkat çekti. İnterdisipliner toplantılarda bu konunun ticaret hayatında kendini tanıtmak için vazgeçilemeyecek bir gereklilik olduğunu ifade edenler kadar konuya akademik/etik duyarlılık ile bakan başka gruplar, hasta öncesi/sonrası fotoğraf paylaşımının kendileri için bir kalite standartı olduğunu ileri sürmekteler. Bu tür hasta paylaşımlara verilen cezalar, ülkemiz yasalarına göre kırmızı ışıkta geçerken olduğu gibi ancak yakalanma durumunda geçerli."