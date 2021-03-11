Yeni reklam filmi yayınlandı

Ambalajlı kuruyemiş sektörünün lider markası Tadım’ın yer fıstığı sevenlere özel çıkardığı yeni nesil atıştırmalığı ‘Fıstıxx’ın “Her Türlü Yeniliyorum!” sloganıyla hazırlanan reklam filmi yayınlandı.

11.03.2021 16:35:000
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Yeni reklam filmi yayınlandı

Tadım’ın yer fıstığı kategorisinde çıkardığı 6 farklı lezzetten oluşan alt markası Fıstıxx’ın reklam filmi yayında! Girdiği her ortamda afiyetle yenilen Tadım Fıstıxx karakterlerinin eğlenceli anlarını izlediğimiz reklam filmi, Klasik karakterinin bir Türk sineması klişesi olan ‘’sana yenileceğim İstanbul’’ nidasıyla başlıyor. 

Fıstıxx, reklam filminin devamında genç, eğlenceli ve dinamik çeşitleriyle bilgisayar oyunu oynanan, piknik yapılan, film ve maç izlenen arkadaş ortamlarının bir numaralı eşlikçisi olarak karşımıza çıkıyor. Gençlerin her anına eşlik eden Fıstıxx, girdiği her ortamda yeniliyor ve her yenildiğinde Gülden Karaböcek’in dillere pelesenk olan şarkısı “Sürünüyorum”un “Yeniliyorum” versiyonunu Bülent Şakrak’ın yorumuyla dinliyoruz.

 Her ortamda sevilerek “Her Türlü Yenilen’’ Tadım Fıstıxx’ın Klasik Tuzlu, Barbekü Sos Aromalı, Ranch Sos Aromalı, Acı Baharatlı, Taco Baharatlı ve Ekşi Krema Soğan Çeşnili olmak üzere 6 farklı lezzeti bulunuyor ve yeni tatlar arayanlara farklı alternatifler sunuyor.

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