Yurtdışında eğitim için yüksek lisans çok geç

Yurt dışında eğitim planları yapan birçok aile, yüksek lisans veya üniversite düzeyini hedef alıyor. Ancak Test Education Centre’nin kurucusu ve eğitim danışmanı Fulya Yalezan’a göre bu karar çoğu zaman geç kalınmış bir adım olabilir. Yurt dışında eğitim sürecinin başarıyla yürütülebilmesi ve öğrencilerin potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi için erken yaşlarda uluslararası bir eğitim deneyimi edinmek kritik önem taşıyor.

Tes Education Centre Kurucusu ve Eğitim Danışmanı Fulya Yalezan, “Dünyada en mobil yaş grubu öğrencilerden oluşuyor. Öğrenciler artık yurt dışı eğitimin gerekliliğinin farkında. Gençlerin hem okumak hem öğrenmek hem görmek hem de yaşamak gibi birçok hedefleri var. Çünkü yeni dönemde kariyerler hep bireysel tecrübeler üzerine kurulu. Artık Dünya’nın en uzun nehrinin adını bilmek değil, o nehirde balık tutmak değerli” diyor. Peki yurt dışı eğitim için en doğru zaman ne zaman? Yalezan, “Asıl önemli olan yanlış zamanı vurgulamak. Yurt dışı eğitim için sakın üniversiteyi yurt içinde bitirmeyi beklemeyin. Yüksek lisans artık çok geç! Aileler genellikle yurt dışında eğitim için yüksek lisans dönemini planlıyor, ancak bu aşamada öğrenciler hem uluslararası bir sisteme uyum sağlamakta zorluk çekiyor hem bu süreçten maksimum verimi alamıyorlar. Erken yaşlarda başlayan bir yurt dışı eğitim, öğrencilerin çok daha geniş bir vizyon ve rekabet avantajıyla yetişmesini sağlıyor” diyor.

İngiltere ve İsviçre öne çıkıyor

Peki erken yaşta yurt dışı eğitimi için en iyi eğitim ve güvenlik hangi ülkeler tarafından sağlanabiliyor? Fulya Yalezan, erken yaşta yurt dışı eğitim için İngiltere ve İsviçre’nin ideal seçenekler olduğunu belirtiyor ve şöyle açıklıyor: “Lise eğitiminde İngiltere tartışmasız en iyi seçenek. Hem bu işi en eski yapan ülke olduğu için hem yüzlerce yatılı okulu olduğu ve tüm dünyada geçerli olan 4 global eğitim sistemini birden sunduğu için hem de eğitim devlet güvencesi altında yapıldığı için. Uluslararası öğrenci vizesi ile gelen çocukların güvenliği, sağlığı, başarısı özel sektöre bırakılmadığı için içimiz rahat çalışıyoruz. Bunu İsviçre izliyor ama sadece popülerlik ve lüks kavramlarıyla. Eğitim kalitesi İngiltere’den üstün değil ve seçenek az ama yine de Fransızca, Almanca, İngilizce dillerinde eğitim veren bilingual/çok dilli okul seçenekleri için İsviçre ideal. Ülkemize yakın olmaları nedeniyle de veliler en çok bu iki ülkeyi tercih ediyor. Ancak biz ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda dahil tam 30 ülkede yatılı lise portföyü sunabiliyoruz.”

Hangi bölüm için hangi ülke seçilmeli?

Fulya Yalezan, mühendislikler için ABD ve İngiltere’nin ön planda olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Öğrenciler işletme tarzı programlarda çok uluslu şirketlerin öbeklendiği ülke ve şehirleri tercih ediyorlar, mesela Dublin İrlanda, İspanya ve Almanya gibi. Güzel Sanatlar üzerine ise yoğun tercih İtalya’yı gösteriyor ama bunun büyük bir sebebi de maliyetlerin uygun olması. 2024 yılında çıkan YÖK genelgesine dikkat ederek ülke ve üniversite seçmek gerekiyor. Her ülkenin her üniversitesi için denklik alınamayacağı gibi her üniversite hayallerinizin tam karşılığı olamayabiliyor. Balığı tanımıyorsanız balıkçınızı, o ülkeyi tanımıyorsanız, danışmanınızı iyi tanıyın. 30’dan fazla ülke sistemine hakim bir danışman olarak tavsiyem asla arkadaş tavsiyesi ya da internet güzellemesi ile yola çıkmamak. Hayaller ve hayatlar çocuklarımıza çok pahalı tecrübeler sunabiliyor. İngiltere, hukuk alanında dünyanın en köklü eğitim veren ülkesi. Bu da itibar ve güven getiriyor. İngiltere ayrıca felsefe eğitiminin de anayurdu, düşünün en az 800 yıldır bu eğitimi üniversite düzeyinde veriyor. İngiltere biyokimya alanında da dünyada öncü bir ülke, laboratuvar ve bilim yatırımları bu alanda eşsiz. Dünyanın en iyi 10 üniversitesinden 5’i İngiltere’de'

Erken Yaşta Yurt Dışı Eğitim Neden Kritik?

Fulya Yalezan, yurt dışı eğitim yolculuğuna ortaöğretim veya lise döneminde başlamanın neden daha etkili olduğunu şöyle açıklıyor: “Öğrenciler, erken yaşta yurt dışı eğitim sistemine adapte olarak akademik ve sosyal çevrelerine daha hızlı entegre olabiliyor. Bu sayede yüksek öğrenimde karşılaşabilecekleri kültürel ve akademik uyum sorunları minimuma iniyor. Yüksek lisans aşamasında dil bariyerini aşmaya çalışmak zaman kaybına yol açabilir. Ancak erken yaşta dil öğrenme deneyimi, öğrencilerin akademik başarılarını doğrudan destekliyor. Farklı ülkelerde eğitim almış bireyler, geniş bir perspektife sahip oluyor ve global iş dünyasında daha avantajlı konuma geliyor. Bu vizyon, yalnızca dil becerileriyle değil, kültürel ve sosyal birikimle de destekleniyor. Dünyanın en prestijli üniversiteleri, öğrencilerin ortaöğretim dönemindeki başarılarına büyük önem veriyor. Bu nedenle lise döneminden itibaren doğru bir planlama, üniversite ve yüksek lisans düzeyinde daha güçlü bir kabul şansı sağlıyor.”

Yüksek Lisans için Neden Geç?

Yalezan’a göre, öğrenciler yüksek lisans aşamasında yurt dışına giderse genellikle iki büyük zorlukla karşılaşıyor. Bunlardan ilki adaptasyon sorunları. Lisans dönemine kadar yerel bir sistemde eğitim gören öğrenciler, yabancı bir akademik çevreye adapte olmakta zorlanabiliyor. İkincisi erken yaşta uluslararası bir ortamda bulunmayan öğrenciler, dil becerileri ve kültürel farkındalık açısından geride kalabiliyor. Yalezan, şöyle açıklıyor: “Yüksek lisans yapmak tabii ki değerli, ancak bu seviyeye gelmeden önce öğrencilerin uluslararası bir altyapıya sahip olması gerekiyor. Erken yaşta atılan adımlar, onları hem akademik hem profesyonel yaşamda daha güçlü bireyler haline getiriyor. Aileler erken harekete geçin.”