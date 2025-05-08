Zeren Group'dan 400 öğrenciye liderlik eğitimi

Zeren Group Holding ve paydaşlarıyla birlikte hayata geçirilen ‘Bir Sen Bir Gelecek’ programının ikinci dönemi için imzalar atıldı.

Bu yıl rekor başvuru üzerine 400 üniversite öğrencisini geleceğe hazırlayacak olan programın imza törenine Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve CIFAL İstanbul, UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol ve BauGo Direktörü Doç Dr. Ergün Akgün katıldı.

400 üniversite öğrencisinin geleceğine katkı sağlamayı hedefleyen Bir Sen Bir Gelecek projesi kapsamında imza protokolü gerçekleşti. Zeren Group Holding, BAUGO Online ve CIFAL Istanbul, UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) arasında düzenlenen protokol ile başlatılan programının destekçileri arasında, 10’u aşkın sivil toplum kuruluşunun bursiyerleri ve 60’dan fazla üniversite yer alıyor.

Program, Bahçeşehir Üniversitesi, CİFAL İstanbul UNITAR’ın değerli hocalarının vereceği çevrimiçi eğitimleri, BAUGO Online tarafından hazırlanan asenkron eğitimleri ve başarıları ile gençlere ufuk açan kanaat önderleri ile yapılacak buluşmaları içeriyor.

Hayallerini gerçeğe dönüştüren gençlere destek olan Bir Sen Bir Gelecek projesine yönelik konuşan Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, “Geçtiğimiz yıl Zeren Group Holding olarak büyük bir heyecan ve umutla başlattığımız Bir Sen Bir Gelecek programını, bu yıl da paydaşlarımızın katkılarıyla daha kapsamlı bir hale getirdik. Akademi, sivil toplum ve özel sektörü buluşturan Bir Sen Bir Gelecek projesi, şirketimizin değer yaratma prensibi ile doğru orantılı olarak, 400 arkadaşımızın yalnızca kariyerine ve geleceğine değil yaşamına da ışık tutacak. Türkiye’den yurt dışına açılan bir kapı olan bu program sonunda gençlerimiz, uluslararası geçerlilikteki sertifikaya hak kazanacak. Eğitim, spor ve teknoloji, Zeren Group Holding’in üzerinde titizlikle durduğu önemli alanlar. Bu alanlarda dezavantajlı çocuklarımız başta olmak üzere, bugüne kadar sayısız çocuğumuza ve gencimize ulaştık. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi desteklemeye ve gelişimlerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.