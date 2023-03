Denge harmoni sağlıyor

“ZİHNİMİ DİNLENDİRİYORUM”



EN SON NE OKUDU? Gün içinde zihnimi dinlendirmek için yakaladığım kısa boşlukları okuyarak geçiriyorum. En son Diana Darke’nin Stealing from the Saracens: How Islamic Architecture Shaped Europe isimli kitabını okudum. Avrupa mimarisi üzerindeki İslam mimarisi etkilerini inceleyen oldukça iyi hazırlanmış bir kitap.



KİTAP TAVSİYESİ Melanie Mitchell’in Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans isimli kitabını da yapay zekayla ilgilenenlere tavsiye ederim.



KÜLTÜR-SANAT Gamze Taşdan’ın “Cumhuriyet Kızları” sergisi de yakın zamanda gezdiğim, kadınların kamusal bir görünürlük kazanma sürecini anlatmasıyla öne çıkan ve önerebileceğim bir sergi.