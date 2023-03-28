Denge harmoni sağlıyor

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Her alanda dengenin önemine inanan Ankutsan Genel Müdürü , hayata bir bütün olarak baktığını söylüyor. İşte, özel yaşamda, bedende ve ruhta yakaladığı dengenin hayatında bir harmoni sağladığını belirten Erdoğan, “Hobilerim sayesinde edindiğim yeni deneyimler ve keşifler ufkumu açıyor. Motosiklet, kayak ve yelkenli gibi aktivitelerde yaşadığım hız ve heyecan gibi duygular bu hızı kontrollü olarak iş hayatıma da entegre edebilmemi sağlıyor” diyor.

Üst düzey yöneticilerin iş temposu yüksek… İşin, yaşamda ağır basmasıyla mesai saatleri özel alanlara da yayılmaya başlıyor. Bu noktada dengenin önemine inanan yöneticilerden Ankutsan Genel Müdürü Deniz Erdoğan, işin etrafında kurulu yaşam yaklaşımındansa yaşamın etrafına kurulu iş yaklaşımını benimsiyor. İş ve özel yaşamda yakaladığı dengenin bir harmoni sağladığına inanan Erdoğan, hobilerinin bu dengenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyor. Motosiklet, seyahat, müzik, kayak, yelken ve tekne hobileri olan Erdoğan, okuduğu kitaplar ve sıkça yaptığı yürüyüşlerle de zihnini tazeliyor. Deniz Erdoğan’la hobileri ve iş yaşam dengesini sağlama formülleri üzerine konuştuk:

Yoğun iş hayatında, iş yaşam dengesini kurmak çok önemli ancak zor olabiliyor. Siz bu dengeyi sağlayabildiğinizi düşünüyor musunuz?

İşin etrafında kurulu yaşam yaklaşımından yaşamın etrafına kurulu iş yaklaşımına geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. İş ve yaşam birbirine entegre ve uyumlu olmalı. İşimizi stres unsuru olarak değil, bizi üretken ve verimli kılan bir yerde konumlandırmamız gerekiyor. Bu bakış açısıyla hareket ettiğinizde iş yaşam dengesini birbirini destekleyen ve bütünleyen bir yerden kurabiliyorsunuz. Dengeli bir hayat her şeyin anahtarı… Her konuda dengeli olmaya gayret ediyorum. İş yaşam dengesinin yanı sıra ruhsal ve zihinsel olarak da dengeli olmak gerekli. Huzur ve verimlilik de dengeyle birlikte hayatınıza dahil olmuş oluyor.

İş dışında kendinize ve ailenize nasıl zaman yaratıyorsunuz?

Üst düzey yönetici olduğunuzda haliyle sorumluluklarınız fazla oluyor. Bu nedenle saat fark etmeksizin işleri kontrol etmemiz gerekebiliyor. Normal şartlarda günde 9 saat çalışıyorum. Ancak iş yoğunluğuna göre bu süre uzayabiliyor. Yeni yatırımlar, yıllık analizler ve stratejilerle ilgili süreçlerde saat olarak aynı sürede kalmak kolay değil… Tabii ailemin desteği bu tempoya uyum sağlayabilmemde çok etkili. Sevgili eşim en yoğun olduğum dönemlerde dahi beni hep destekliyor. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Ben de ailemle geçirdiğim vakitlerin kaliteli olmasına özen gösteriyorum.

Sizin için iş stresinden arınma, uzaklaşma yöntemleri nedir?

Fırsat buldukça Antalya sahilinde yaptığım yürüyüşler hem nefes almamı sağlıyor hem önemli kararlar alırken bana daha açık bir zihinle değerlendirme fırsatı veriyor. Motosiklet, seyahat, müzik, kayak, yelken ve tekne hobilerim var. Hobilerim de benim için arınma yöntemi.

Tüm hobilerinizi düşündüğünüzde bunların size ne kattığını, kişisel gelişiminizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

Hayatı bir bütün olarak düşünmek gerektiğine inanıyorum. Birbirinden bağımsız gibi düşündüğümüz unsurlar, aslında birbirini tamamlıyor ve geliştiriyor. Sonuçta hayattaki değişim ve gelişimin anahtarı denge... İşte, özel yaşamda, bedende ve ruhta yakaladığımız denge hayatımızda bir harmoni sağlıyor. Hobilerimin bu dengenin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyorum. Hobilerim sayesinde edindiğim yeni deneyimler ve keşifler ufkumu açıyor. Motosiklet, kayak ve yelkenli gibi aktivitelerde yaşadığım hız ve heyecan gibi duygular bu hızı kontrollü olarak iş hayatıma da entegre edebilmemi sağlıyor.

Bu kış için bir kayak tatili planınız var mı?

Ailemle yaptığım kış seyahatlerini çok seviyorum. Bu yıl İtalya Mezzana da Marilleva pistlerinde kayacağız. Kayak yapmak, sevdiklerimle birlikte olduğunda keyif aldığım bir etkinlik. Keyifli bir kayak etkinliğinden sonra sıcak bir şömine başında sohbet etmenin değeri paha biçilemez.

Motosikletle uzun seyahatlere çıkıyorsunuz. Motosiklet hayatınıza ne zaman ve nasıl girdi?

Motosiklet tutkumun başlaması yaklaşık 15 yıl öncesine dayanıyor. Yoğun iş stresinin içinde kendimle baş başa kalacağım, ruhumu dinlendirirken aynı zamanda enerjimi de atabileceğim aktiviteleri seviyorum. Yurt dışına yaptığımız iş seyahatlerinde motosiklet gezileri de ilgimi çekmeye başladı. Binek araç kullanmayı vazgeçilmez görüyordum, başlangıçta tereddütlerim vardı ama motosiklet alarak bu alışkanlığımı değiştirmek için büyük bir adım atmış oldum. Motosiklet o günden sonra benim için bir tutkuya dönüştü. Motosiklet seyahatlerimi büyük bir keyifle gerçekleştiriyorum.

En sevdiğiniz rotalar hangileri?

Yaşadığım şehir Antalya, aynı anda 4 mevsimin yaşanabildiği eşsiz doğal güzellikleri olan bir şehir... Bu nedenle rota oluşturmak için oldukça avantajlı. Kendime, uzun sahil şeridinden başlayarak yüksek yaylalara uzanan rotalar oluşturuyorum. Kıyılardan dağlara, mavinin tonlarından yeşilin tonlarına uzanan yollar bana huzur veriyor. Avrupa’da yaptığım rotaların da keşif duygumu tetikleyen oldukça heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Yurt dışı rotalarında birden fazla ülkeyi, birçok farklı coğrafyayı ve farklı kültürleri deneyimleme olanağı oluyor.

Yeni bir seyahat planı var mı?

Yakın zamanda Çerkezköy Ankutsan fabrikamızdan başlayacağımız, Selanik’e uzanan bir Yunanistan, Batı Trakya turu yapmayı planlıyoruz.

Motosikletle yaptığınız en unutulmaz seyahatiniz hangisiydi? Sizin için neden önemliydi?

İrlanda Vahşi Atlantik Rotası en unutulmaz seyahatimdi. İrlanda’nın batı kıyılarında, Galway’in meşhur Connemera Rocks manzarasında uçurum kenarındaki dağlık deniz kıyısı boyunca yapılan bir road trip. Inishowen Yarımadası üzerinden Kelt Sahili’ne doğru zorlu doğa koşulları içerisinden ilerlediğiniz unutulmaz bir deneyim... Adrenalin dolu bir sürüş keyfi yaşatıyor. Ayrıca İrlanda’nın en otantik şehir ve kasabalarını da gezerek bu ülkenin kültürü ve tarihine dair bilgi edinmemi de sağladığı için unutamadığım bir motosiklet seyahati olmuştu.



“İŞ HAYATIMI DA GELİŞTİRİYOR”



KEŞFETME DUYGUSU Motosiklet, sürüş coşkusunu ve heyecanını yaşadığınız, aynı zamanda farklı rotaları ve kültürleri de keşfedebildiğiniz bir aktivite. Yalnız yaptığım motosiklet seyahatleri zihnimi tazelememi sağlarken ailemle veya motosiklet tutkunu dostlarımla yaptığım seyahatlerse birlikte paylaşma ve keşfetme duygusunu pekiştiriyor.



EN ÖNEMLİ KATKI Hem hızlı olabilme hem anda kalabilme… Sanırım motosikletin bana öğrettiği en önemli değer bu. Bu anlamda iş hayatına çok yakın buluyorum. İşte de oldukça hızlı hareket etmek durumundayız. Yoğun temponun yarattığı baskıyla beraber bir heyecan da oluyor. Ancak bu koşuşturmanın içinde aynı zamanda zihnimizi anda ve taze tutabilmemiz de gerekiyor. Motosikleti bu yönüyle iş hayatı için de geliştirici buluyorum.











“DENİZİN MAVİLİĞİNDE HUZUR BULUYORUM”



NEFES ALMA ALANI En rahatladığım ve nefes aldığım yer deniz. Oldum olası denizin maviliğinde huzur bulurum. Deniz kenarında yürüyüş, sahil boyunca uzanan rotalarda motosiklet rotaları, tekne turları gibi denizle iç içe geçen hobilerimin arasına yelken de eklendi.



MOTİVASYONA ETKİSİ Tekne tatillerini ailemle ve iş yerinden dostlarımız ve aileleriyle birlikte yapıyoruz. Tekne tatillerinden döndüğümde kendimi daha dingin ve enerji depolamış hissediyorum. İş temposu arasında yakaladığım bu tekne tatilleri işe yeniden döndüğümde daha motive olmamı sağlıyor. HAYALİNDEKİ ROTA Tekneyle Adriyatik turu yapmak istiyorum. Hırvatistan’ın Dalmaçya Bölgesi ile İtalya’nın Bari ve Venedik şehirleri tura dahil etmek istediğim yerlerden.







