Seyahatle ufkum genişliyor

İşi nedeniyle çok sık seyahat eden Kiğılı CEO’su HILAL SUERDEM için yeni kültürler keşfetmek bir tutku. Seyahat etmenin farklı bir heyecan yarattığını belirten Suerdem, “Yenilikleri seven biri olarak gezip görmeyi, öğrenmeyi seviyorum. Seyahat bakış açımı, ufkumu genişletiyor. Bu da kendimi iyi hissettiriyor” diyor.

Farklı ülkeleri ve kültürleri tanımaktan keyif alan Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem’in en büyük tutkularından biri seyahat etmek. Yeni yerler keşfetmenin, insanlar tanımanın ve lezzetler tatmanın kendisine farklı bakış açısı kazandırdığını düşünen Suerdem, bugüne kadar 48 ülkeyi ziyaret etmiş. Pandemi döneminde gezip görmenin ne denli büyük bir zenginlik olduğunu bir kez daha anladığını söyleyen Suerdem, kısıtlamaların kalkmasıyla tekrar seyahat etmeye başlasa da eski rutinine dönmeyi de iple çekiyor. Japonya, Arjantin, Küba ve Kanada’nın, gidilecek yerler listesinde başı çektiğini söylüyor. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem’le seyahat tutkusunu konuştuk:

Bir seyahat tutkunu olarak pandemiyle birlikte gelen kısıtlamalar sizi nasıl etkiledi?

Pandemi sürecinin bize elbette etkisi oldu. Daha önce hiç yaşamadığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sağlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bu süreci bir dinlenme dönemi olarak kabul ediyorum. Ötelediğim, göz ardı ettiğim konulara konsantre oldum. Gezip görmenin büyük bir zenginlik olduğunu idrak ettim. Tabii ki arzuladığım, gitmek istediğim yerleri, Fransa, İspanya ve İtalya gibi iş seyahat planlarımı erteledim. Özellikle çok gitmek istediğim New York ve Küba seyahatlerimi üzülerek ertelemek zorunda kaldım. Pandemi bittiğinde bu planlarımı gerçekleştireceğimi umuyorum.

Kısıtlamalar gevşedikten sonra ilk gittiğiniz yer neresi oldu? Şu an “gidilecek yerler” listeniz var mı?

İlk gittiğim yer İtalya oldu çünkü bizim için çok önemli bir sponsorluk anlaşmasının görüşmelerini yapmam gerekiyordu. İtalya’nın en köklü kulüplerinden Fortitudo Bologna Basketbol takımına isim sponsoru olduk. İtalya Seri A’da mücadele eden bir takıma sponsor olarak formalarına ve maçlarını oynadığı sahasında parkeye Kiğılı logosunu yazdırdık. Böylece hem markamız hem ülkemiz için yurt dışında bir kulübe adını veren ilk Türk markası olmanın gururunu yaşatan çok önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atmış olduk. Gidilecek yerler listemin başında Almanya yer alıyor. İlk gideceğim yer Düesseldorf, yine bizim için çok önemli bir lokasyon. Yurt dışında uluslararası bir havaalanında mağaza açan ilk Türk markası olacağız. Almanya’dan sonra İtalya seyahatim olacak. Burada 6-7 yeni mağaza daha açacağız ve ciddi yatırımlarımız olacak. Güney Afrika seyahatim olacak, buradaki franchise mağazalarımızı konsept mağazalara dönüştüreceğiz.

Normal şartlarda yılda ortalama kaç kez seyahat edersiniz?

Normal şartlarda her ay bir seyahatim olur. Bazı aylar bu, iki kez de olabiliyor. Tamamen iş yoğunluğuna bağlı…

Bize seyahat rutininizi anlatır mısınız? Gideceğiniz yeri nasıl seçersiniz, ziyaret noktalarını nasıl belirlersiniz?

Bavul hazırlığım seyahatimin neyle ilgili olacağına bağlı olarak değişiyor. Seyahate çıkma nedenime ve gideceğim lokasyona göre hazırlık yapıyorum. Eğer iş seyahatine çıkıyorsam el bagajı bana yetiyor. Ancak her ihtimale karşı yanıma, takım elbise taşımak için, bir gamboç (elbise kılıfı) mutlaka alıyorum. Hızlı ulaşım sağlamak için böyle pratik ürünlerle yolculuk yapıyorum. Özellikle mağaza açılışı için seyahat ettiğimde önceden eksik gedik var mı diye rutin kontrollerimi yaparım. Ekip arkadaşlarımla pazar araştırması yaparım, mağaza açılışı bizim en keyif aldığımız işimizdir.

Ailenizle yaptığınız seyahatlerde planlama size mi ait olur?

Aile seyahatlerimizde planlamaya ortak karar veririz. Ben genellikle gittiğim yerde mutlaka bir piyasa araştırması yaparım, fikir alışverişinde olmak her zaman başka fırsatlar da doğurur. Eşimin yaptığı plan, program ve istekleri de benim için önemli olduğundan birlikte ortak bir nokta bulup seyahatimizi keyifli hale getirmeye çalışırım.

İş seyahatlerinizde, gittiğiniz yeri turistik olarak gezmek için kendinize zaman yaratabiliyor musunuz?

Seyahatlerimde ne olursa olsun kendim için mutlaka zaman yaratırım. Gittiğim yerin tarihini, kültürünü, yeme içme alışkanlıklarını öğrenmek, yemeklerinden tatmak benim için oldukça önemli. Yeni şeyler görmek, tatmadığım lezzetleri denemek, gittiğim yerin kültürel yerlerini görmek bilgi dağarcığımı artırıyor. Hani derler ya “Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir” diye… Ben gezmenin, yerinde görmenin faydasını çok görüyorum. Bu nedenle seyahatlerimi doğru değerlendirdiğimi düşünüyorum.

Gittiğiniz yerlerde ne görmeyi, nereleri ziyaret etmeyi seversiniz?

Gittiğim yerlerde öncelikle insanların alışkanlıklarını öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl bir kültüre sahipler, genellikle ne işle uğraşıyorlar, yemek kültürleri nasıl ve nelerden hoşlanıyorlar diye düşünerek genel bilgi sahibi oluyorum. Ziyaret ettiğim şehirlerin önemli meydanlarına mutlaka giderim. Meydanlar şehrin kalbidir, kalabalıkların olduğu yerler bize o şehirle ilgili daha fazla fikir verir. Buralarda o şehrin hayat tarzına ve kültürel değerlerine dair gözlemler yaparım.

Popüler turistik mekanlar yerine yerel kültürü tanımayı sever misiniz? Keşfedilmemiş bölgelere gitmeyi sever misiniz?

Ben meraklı bir insanım. Keşfedilmemiş yerlere gitmeyi çok isterim ama bunun yanında da genel ortamları, yenilikleri ve değişimleri görmek isterim. Vakit buldukça hepsini değerlendirmeyi çok isterim.

Yurt içi seyahat etmeyi de sevdiğinizi biliyoruz. Türkiye’de sizi en çok cezbeden şehirler hangileri?

İstanbul aşığı biri olarak trafik karmaşası hariç dünyanın en eşsiz şehirlerinden biri İstanbul benim için. İstanbul’dan sonra en çok Antalya, Muğla ve ilçelerini çok beğenirim. Özellikle Dalyan, Fethiye ve Kemer doğal güzellikleriyle her gittiğimde bana çok huzur ve keyif verir. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik olmak üzere üç semavi dinin izlerinin günümüze kadar hala dimdik ayakta durması, mistik ve gizemli atmosferi, tarihi ve kültürel yerleriyle Güney Doğu Anadolu beni her zaman çok etkilemiştir.

Yeni yerler görmek, yeni kültürleri tanımak iş ve özel hayatınızda sizi nasıl geliştiriyor?

Yeni yerler görmek, keşfetmek bende farklı heyecanlar yaratıyor. Farklılıkları ve yenilikleri seven biri olarak seyahat etmeyi, gezip görmeyi, öğrenmeyi seviyorum. Bu, bakış açımı, ufkumu genişletiyor, kendimi iyi hissettiriyor. Her insan, hayata dair yeni bilgiler, tecrübeler ve bakış açısıyla kendini geliştirmeli. Hayatımızda olan her insan bize farklı bir şey öğretir. Farklı fikirler, yeni bakış açıları, yeni projeler doğurur. Ben de katıldığım ortamlarda bilgi ve birikimlerimi paylaşmayı seven biriyim.



“MAGNET KOLEKSİYONUM VAR”



“HATIRA BİRİKTİRİYORUM” Eşimin sayesinde başladığım bir magnet koleksiyonum var. Her gittiğim yerden magnet almamı isterdi, sonra alışkanlık haline geldi. Gittiğim yerin özelliklerini yansıtan kültürel ve doğal güzelliklerini yansıtan magnetler topluyorum. Böyle hatıralar biriktirmek, geçmişe götürüyor, yaşadıklarınızı hayal ettiriyor, tekrardan gitme isteği ve mutluluk hissi uyandırıyor.



290 PARÇA VAR Koleksiyonumda 290 parça var. İçinde doğal güzellikler ve kültürel özellikleri barındıran magnetler dikkatimi çekiyor. Gittiğim yerleri bana hatırlatması, oralarla ilgili hatıralarımı canlandırıyor. Bu nedenle de bana ayrı bir keyif veriyor. Koleksiyonumu sakladığım özel bir yer var tabii. Koleksiyonumu en çok vakit geçirdiğimiz oturma odamız ve mutfakta bulunduruyorum.