Sıfırlanma zamanı

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Pandemi nedeniyle kısıtlanan sosyal hayatla birlikte iş-yaşam arasında denge kurmak da zorlaştı. Bu süreci, evde hobilerine daha çok vakit ayırarak, ailesiyle keyifli zamanlar yaratarak ve yürüyüş yaparak sağlıklı atlatmaya çalıştığını söyleyen Watsons Türkiye Genel Müdürü METE YURDDAŞ, “Kendinizi sıfırlamaz, sürekli aynı döngü içinde kalırsanız çözüm aradığınız konulara dışarıdan dingin bir kafayla bakamazsınız” diyor.

Sağlık kaygısıyla sosyal hayattan uzaklaştığımız bu dönemde zihinsel yorgunluğumuzu yönetmek de zorlaşıyor. Bu noktada denge sağlamanın eskisinden daha önemli hale geldiğini düşünen Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, aile yaşamını ve hobilerini ihmal etmeden sürece uyum sağladığını söylüyor. Kendine daha fazla özel anlar yaratıp okumayı ertelediği kitapları okuduğunu, daha fazla müzik dinlediğini ve ailesiyle geçirebileceği keyifli anlar yarattığını anlatıyor. Özellikle yürüyüş yaparak zihnini boşaltığını belirtiyor ve şöyle konuşuyor: “Pandemi döneminde maskemi takıp daha fazla yürüyüş yapmaya başladım. Yürüyüş yaparken zihnimi resetliyorum. Kendinizi sıfırlamaz, sürekli aynı döngü içinde kalırsanız çözüm aradığınız konulardan uzaklaşıp o konulara dışarıdan bir gözle dingin bir kafayla bakamaz, sağlıklı çözümler de üretemezsiniz.” Yurddaş’la pandemiyle birlikte oluşan yeni rutinini ve iş-yaşam dengesi formüllerini konuştuk:

İş-özel yaşam dengesi arasındaki çizgilerin belirsizleştiği bir süreç yaşıyoruz. Siz bu dönemde denge kurma konusunda zorlandınız mı? Dengeyi nasıl sağlamaya çalıştınız?

Herkes gibi ben de pandemi sürecini hem kendi sağlığımı hem de sevdiklerimin sağlığını korumak için evde kalarak geçirmeye özen gösteriyorum. Watsons olarak pandeminin başından beri tedbirler kapsamında evden çalışma modeline geçtik. Sosyal teması azaltmak için merkez ofis çalışanları olarak A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrıldık. Ayın sadece belirli günlerinde ofise gidiyoruz. Bugünlerin dışında evden çalışıyoruz. Elbette ofis çalışma hayatını hepimiz özlüyoruz ancak bu dönemde sağlık hepimiz için en öncelikli konu. Evden çalışırken işime odaklanıyorum ancak bununla birlikte aile yaşamımı ve hobilerimi de ihmal etmemeye özen gösteriyorum. Pandemi nedeniyle sosyalleşemediğimiz bu dönemde iş ve özel yaşamımdaki denge benim için çok önemli. Çünkü bedensel sağlığımız kadar zihinsel sağlığımızı da korumamız gerek. Eğer kendimizi iyi hissettiğimiz hobilerimizi yapmazsak ve ailemize, kendimize bu süreçte keyifli vakit geçirebileceğimiz zamanı ayırmazsak yönetilmesi çok daha güç bir süreç yaşarız.

Yeni rutininiz nedir? Eskiye göre günlük rutininizde neler değişti?

Ben pandemi öncesinde de haftanın her günü sahilde kulaklıklarımı takıp yürüyüş yapıyordum ve mümkün olduğunca gideceğim her yere yürüyerek gitmeyi tercih ediyordum. Bu durum pandemi döneminde de değişmedi. Hatta maskemi takıp daha fazla yürüyüş yapmaya, zihnimi boşaltmaya, kendime vakit ayırmaya başladım. Yürüyüş yaparken zihnimi resetliyorum. Bunun iş yaşamım üzerinde de çok olumlu bir etkisi var. Çünkü kendinizi sıfırlamaz, sürekli aynı döngü içinde kalırsanız çözüm aradığınız konulardan uzaklaşıp o konulara dışarıdan bir gözle dingin bir kafayla bakamaz, sağlıklı çözümler de üretemezsiniz.

Evde geçirdiğiniz zamanı nasıl değerlendirdiniz?

Elbette pandemi nedeniyle arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle, aile dostlarımızla görüşmeyi minimuma indirdik ve sosyal mesafeli şekilde görüştük. Haliyle sosyalleşmenin en aza indiği bu dönemde daha bireysel hobilerle iş-özel yaşam dengemi sürdürüyorum. Vaktimizin çoğunu evlerimizde geçirdiğimiz için bunu pozitif bir duruma çevirmeye çalışıyorum. Örneğin kendime daha fazla zaman yaratıp bir süredir okumak istediğim ancak zamansızlıktan okuyamadığım kitapları okuyorum, daha fazla müzik dinliyorum, dijital mecraları daha yakından takip ediyorum ve ailemle birlikte daha fazla film izliyorum.

Gitmeyi özlediğiniz yerler oldu mu?

Elbette hepimiz gibi arkadaşlarımızla oturup keyifli sohbetler eşliğinde yemekler yemeyi, sofralar kurmayı ben de çok özledim. Ama sevmek, her zaman fiziksel olarak bir arada olmak değil, pandemi bize bunu hatırlattı. Sevdiklerimizi ve kendi sağlığımızı korumak için bir süre daha sosyalleşeceğimiz günleri özlemeye devam edeceğiz. Bunun dışında özellikle çağdaş sanat sergilerini gezmeyi, yurt dışına çıkıp gittiğim ülkenin yemeklerini tatmayı, tarihi mekanları gezmeyi ve gezerken o yerlerin geçmişlerini öğrenmeyi özledim ancak bir süre daha okuyarak, izleyerek ve dijital sergiler ve müzelerle bu özlemi gidererek hayatımıza devam edeceğiz.

Bununla beraber beslenmenize de dikkat ediyor musunuz? Düzenli uyguladığınız bir diyet var mı?

Her gıdayı mevsiminde ve taze tüketmeye ve akşam yemeklerini hafif yemeye dikkat ediyorum. Günde 1 kaşık polen tüketiyorum. C ve D Vitamini takviyelerini belirli periyotlarla düzenli olarak kullanıyorum. Ve yazın bol bol güneş alıyorum. l Yaz tatillerinizi nasıl değerlendirirsiniz? n Genellikle yaz tatillerini ailece Çeşme’deki evimizde geçiriyoruz. Mümkün olduğunca arkadaşlarımızla denize girmeye, güneşlenmeye, plajın tadını çıkarmaya çalışıyoruz.



“KIŞ TATİLİ BENİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ”



“NEGATİF ENERJİYİ ALIYOR” Doğa içinde vakit geçirmenin, şehirden uzaklaşmanın vücuttaki negatif enerjiyi aldığını düşünüyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum. Bunun için kış mevsiminde kayak yapıyorum. Kış aylarında 3-4 aylık dönemde hafta sonları kaçabildikçe mümkünse 4-5 günlüğüne uzaklaşıyorum.



“ZİHNİMİ TEMİZLİYOR” Kayak, hem yalnız hem aile ve arkadaşlarla yapılabilen bir spor. Sevdiğiniz insanlarla paylaşabildiğiniz bir aktivitenin önemi oldukça büyük. Aynı zamanda doğa içinde yapıldığı için her şeyden uzaklaşıp zihninizi dinlendirmenizi sağlıyor.



“RUHUMA İYİ GELİYOR” Doğa içinde vakit geçirmek ve şehirden uzaklaşmak vücuttaki negatif enerjiyi aldığı gibi adeta bir meditasyon etkisiyle insanın ruhuna da iyi geliyor. Bu nedenle baştan sona bir kayak tatilinde spor yaparken aynı zamanda dinlendiğimi hissediyorum. Nispeten kolay ulaşılabilir yerlere gitmey tercih ediyorum.



“AİLECE KARAR VERİYORUZ” Ailece sevdiklerimizle birlikte tatil yapmaya özen gösteriyoruz. Tatillerimize ailece birlikte karar veriyoruz. Büyük bir arkadaş grubuyla gidiyorsak elbette daha erken karar verip planlıyoruz. Kayak tatilleri için kendi programımızı kendimiz oluşturuyoruz ancak turları tercih ettiğimiz tatillerimiz de oluyor. Kış tatilinin kendisi benim için olmazsa olmazlardan…











“GERÇEK HAYATTAN UYARLANAN FİLMLERİ SEVİYORUM”



BELGESEL TAVSİYESİ Son zamanlarda Netflix’te oldukça fazla zaman geçiriyorum. Özellikle sürdürülebilirlik üzerine yapılan belgeselleri izliyorum. David Attenborough belgesellerini çok sıkı takip ediyorum. Bunun dışında en son Seaspiracy: Denizlerdeki Komplo belgeselini çok beğenerek izledim.



EN SON İZLENENLER Filmlerde ise gerçek hayattan uyarlananları seviyorum. En son Everest’i izledim. Bir de Jake Gyllenhaal’un oynadığı filmleri büyük bir keyifle izliyorum, onun filmlerinden de en son Zodiac’ı izledim.







