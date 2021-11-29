Astroid madenciliğinin geleceği

Hiçbir zaman büyük konuşmamak lazım. Bu fütürizmin her zaman haklı çıkan bir prensibi. Sürücüsüz araçlar, vatandaşların uzaya seyahat etmesi, robotlar, küresel para birimleri, alternatif evrenler, Mars’ta yapılan keşifler… Bunların her biri, tarihin bir noktasında imkansız hayaller gibi görünmüştü. Sonra insanlık bunları gerçeğe dönüştürmek için gereken atılımları metodik bir şekilde yaptı. Mars’ta gerçekleştirilen insanlı görevler, eyaletler arası elektrikli karayolları, Ay’da koloniler kurulması gibi pek çok alanda da kademeli bir ilerleme kaydediyoruz. Eninde sonunda bunları da başaracağız. Bu atılımlar listesine bir başka yüksek hedefi daha eklemek mümkün, o da asteroid madenciliği. Bu konuda gidecek çok yolumuz var ama bu da olacak. PARA ORADA! Peki neden asteroid madenciliği yapalım? Büyük Buhran döneminde yaşamış banka soyguncusu Willie Sutton’ın da dediği gibi, “Çünkü para orada.” Asteroidler, güneş sistemimizin ve içindeki gezegenlerin oluşumundan kalan “artıklar”. Asteroid madenciliğinin bilim kurgudan ciddi bir işe dönüşmesine kesin bir kanıt, şirketlerin bu konuya odaklanması ve hükümetlerin de bu gezegenler arası kaynakların sahipliği konusundaki yetkileri nasıl vereceğine dair düzenlemeler yapmaya çalışması. ABD hükümetinin politikaları, asteroid kaynaklarını onları sömürebilecek durumda olan herkese açık durumda görüyor.

BAŞKA SEÇENEK OLMAYABİLİR Güneş sisteminin bize yakın kısımlarında 150 milyon asteroidin bulunduğu düşünülüyor. 1852’de keşfedilen 16 Psyche asteroidinin yaklaşık 225 kilometrelik bir çapı bulunuyor ve demir, nikel, altın ve başka cevherler cinsinden 700 kentilyon dolar değerinde olduğu düşünülüyor. NASA, daha detaylıca bir araştırma yapmak için bu asteroide bir uğramayı planlıyor. Şu noktada, 16 Psyche uç bir değer olabilir. Fakat diğer pek çok asteroidin anlaşılması daha kolay olan milyarlarca dolar değerinde benzer element kaynaklarına sahip olduğu belirlenmiş durumda. Asteroid madenciliği çok pahalı olabilir. Fakat bir THOMAS FREY noktada hızla tükenmekte olan bu materyalleri dünyadan elde etmenin bedeli uzay madenciliğiyle elde etme bedelinden daha fazla olacak. İşte o zaman, eğer hayat tarzımızdan ödün vermek istemiyorsak, asteroid madenciliği teori olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüşecek. Dünyadaki kaynakların tükenmesi Dünya Ekonomik Forumu’nun analizine göre gerçek bir olasılık.

NEYE BENZEYECEK? Astroid madenciliğinin neye benzeyeceğine gelince… Kazma sallayan astronot fikrini unutun. Muhtemel kaynaklar olarak belirlenen asteroidlerin yüzeyine bırakılan madencilik makinesi uzay araçları göreceğiz. Bu araçlar kuyular açacak, kazı yapacak ve materyal toplayacak. Yakın zamanda hem ABD hem Japonya, asteroidlere sondalar indirerek yüzey materyalleri toplayıp geri döndü bile. Büyük kaynakları olan asteroidlerde kirli işleri robotlar yapacak ve bu yüklemeleri gerçekleştirecekler. Çıkarılan veya bütün durumdaki materyalleri ayda bulunan veya yörüngenin ortalarında ve altlarında yer alan diğer otomatik işleme tesislerine getirecek ve materyaller burada rafine hale gelecek. Saflaştırılmış elementler de dünyaya gönderilecek veya uzay inşaatlarında kullanılacak.