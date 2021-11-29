Laboratuvar ürünü geleceğimiz







Daha önce laboratuvar ürünü et hakkında görüşlerimi paylaşan bir yazı yazmıştım. O yazıda da bu tür laboratuvar ürünlerine dair söylenecek çok şey olduğunu belirtmiştim. İlk laboratuvar ürünü evle birlikte çok da uzak olmayan bir gelecekte aklın alamayacağı atılımlar görebiliriz.

Laboratuvar ürünü materyal, farklı şekilde üretilmiş ya da imal edilmiş doğal materyaldir. Bu materyal, onu başka bir laboratuvar üretim formu olan, materyalleri yeniden biçimlendirip objeler üretmek için kullanan, eklemeli imalat olarak da bilinen 3D çıktı’dan ayırır.

Laboratuvar üretimi, doğal olarak meydana gelen materyal ile aynı hücresel yapıya sahip materyal yaratma işlemidir. Bu işlem, doğal oluşum sürecini (buna doğal ürün diyelim) çok daha kısa bir zaman aralığında taklit ederek gerçekleştirir. Halihazırda ürettiğimiz ya da en azından olasılıklar dahilinde olan beş laboratuvar ürünü maddeye kısaca göz atalım.

ÜRETİM AŞAMASI

Sığır eti: Laboratuvar ürünü et bir gerçek. Ancak bilim insanları inekleri laboratuvarlarında mı yetiştiriyor? Hayır, bunlar tüp içinde olgunlaşıp embriyo haline gelen ve sonra da doğal olarak doğan danalarla aynı hızda gelişen laboratuvar kökenli deney inekleri değil. Bunu çoktan yaptık bitti. Bu daha çok aynı hücresel materyale sahip olan ancak sancılı kesim süreciyle otlatma ve metan yayılımının çevresel etkisi olmadan elde edilen deney sığırı.

Ahşap: Benzer şekilde, araştırmacılar laboratuvarda ağaç da yetiştirmiyor. Bunun yerine, bunları çok az atıkla kullanılabilir hale getiren şekil ve boyutlarda laboratuvar ürünü kereste üretiyorlar. Bu biyomateryal, bir sandalyenin ya da fiskos masasının 3D çıktısını almak için bile kullanılabiliyor. Ayrıca laboratuvar ürünü ahşap materyal, çevre açısından da tercih ediliyor, zira doğal yetişen ağaçlar kesilmiyor.

Süt: Laboratuvarlar süt ürünlerini üretmek için kullanılabilecek süt proteinleri üretmek için canlı mikropların fermantasyonundan yararlanılıyor.

Elma: Araştırmacılar tadı hücrelerin elde edildiği doğal ürünün tadına benzeyen ve hatta besinsel özellikleri doğal ürünün üzerine çıkan bitki biyokütlesi üreten bir hücre kültivasyon işlemi geliştiriyor. Bu kapsamda elma yetiştirmiyor, elma materyali ya da elma biyokütlesi üretiyorlar. Deyim yerindeyse, elma püresi.

Elmas: Elmas çok uzun bir süre içinde dönüşüme uğramış karbondan başka bir şey değil. Laboratuvarlar bu süreci 2 ila 6 haftada tekrarlayabiliyor ve o doğal, son derece yüksek basınç, yüksek ısı (HPHT) atmosferik koşullarını taklit eden bir işlem yoluyla saf karbonu elmasa dönüştürüyor.

ÇIĞIR AÇICI GELİŞMELER

“Gerçek ürün” pazarı her zaman olmaya devam edecek. Ancak, laboratuvar süreçlerinin dünya nüfusuna ekonomik olarak hizmet etme ve çevreye karşı daha dikkatli davranma potansiyeli var.

Yakın gelecekte sahip olacağımız veya göreceğimiz çoğu ürün laboratuvar ürünü olacak.

Bu muhtelif laboratuvar üretim işlemlerinin en heyecan verici uygulamaları tıp alanında gerçekleşecek. Gelecekte, kök hücrelerden laboratuvar ortamında üretilmiş kan ve organlar için alternatif bir kaynağımız olacak. Ayrıca laboratuvar ortamında üretilmiş anne sütü, nutrasötikler, losyonlar, enerji içecekleri, merhemler, balsamlar ve çok daha fazlasına sahip olacağız.

Bu doğa dostu tarımsal üretimin karşılığında, daha az çiftçilik ve tarımsal meslek göreceğiz. Bu çığır açıcı gelişmelerin teknik, bilimsel, keşifsel aşamasının yerini, ölçeği artmış kitle üretimi aldıkça yeni sektörler ve iş alanları da ortaya çıkacak.

Bilim hızla ilerliyor. Geri kalanımız da buna ayak uydursa iyi olur.