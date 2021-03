2020’de tarihi değiştiren 10 adım

2020’de her gün bir belirsizlik yaşadık. Yataktan kalkıyoruz, bir fincan kahve alıyoruz, belden yukarıda iyi göründüğümüzden emin olmaya çalışıyoruz ve ilk Zoom görüşmemiz için programı kontrol ediyoruz. Sonra o günün Cumartesi olduğunu anlıyoruz.

Günümüze benzer şekilde gerçek de bir belirsizlikten oluşuyor. China Daily, BBC veya Al Jazeera’daki gerçek, NBC, The Times of India, Reuters, The Financial Times, The Wall Street Journal, Kyodo News veya Newsweek’te gördüğümüz gerçekle nadiren aynı oluyor.

Çoğunlukla çelişen verileri sunarken rakip yayınlar, giderek artan sayıda insanın haberleri izlemeyi, okumayı ve sosyal medyayı tamamen incelemeyi bıraktığı noktaya kadar gerçeği tartışmaya devam ediyorlar.

Bu talihsizlik. Çünkü bizler meşgulken ya da başka yöne bakarken biz farkına bile varmadan, 2020’de bazı önemli, tarihi değiştiren atılımlar ve gelişmeler gerçekleşti. İşte bu yılın dikkatimi çeken 10 başarı ve trendi:

1. Bilim insanları dünyanın ilk, oda sıcaklığında süper iletken malzemesini yarattı. Süper iletkenlik, sağlık hizmetlerinden ulaşıma kadar çeşitli teknolojileri destekler. Süper iletken malzemeler, elektrik iletiminin verimliliğini önemli ölçüde artırmada kritik öneme sahip olacak. Bununla birlikte zorluklardan biri, bugüne kadar kullanılan malzemelerin özelliklerini yalnızca 140 santigrat derecelik bir ortamda muhafaza etmeleriydi. Bu yıl Rochester Üniversitesi’ndeki bilim insanları, oda sıcaklığında çalışan süper iletken bir malzeme üretti. Yine de bir sıkıntı var. Oda sıcaklığındaki malzeme yalnızca aşırı yüksek basınçta süper iletkendi: İnç kare başına 39 milyon pound. Bir zorluk çözüldü, bir tane daha kaldı.

2. Bilim insanları, insanın yaşlanma sürecini hücresel düzeyde tersine çevirdi. Birleşmiş Milletler verileri, dünya çapında beklenen yaşam süresinin yavaş yavaş artmaya devam ettiğini, ancak artış hızının düştüğünü gösteriyor. Yine de umut verici bir gelişme olarak Tel Aviv Üniversitesi’ndeki bilim insanları, yaşlı gönüllüleri yüksek basınçlı odalarda saf oksijene maruz bıraktıklarında, yaşlanma sürecini yavaşlatabilecek iki tür hücresel değişiklik üretti. İlk olarak, maruziyet, kromozomların uzunluğunu ve yapısını eski haline getirdi. İkincisi, normal hücrelerin yenilenmesini engelleyen yaşlanmış hücrelerin sayısını azalttı.

3. Hiper-tüp tren taşımacılığı 1.000 km/saat hızların üzerine çıktı. Bugünün jet uçakları tipik olarak saatte 1.000 km hızla hareket ediyor. Güney Koreli bir araştırma enstitüsü kısa süre önce sıfıra yakın basınç vakumunda tüp yolculuğuna dayanan 1:17 ölçekli demiryolu taşıma modeliyle bu hıza ulaştı. 2024’te kullanıma girmek üzere 2022’de tam ölçekli testler yapmayı umuyorlar. Elon Musk’ın Hyperloop'unun benzer veya daha yüksek hızlara ulaşması bekleniyor.

4. Laboratuvarda üretilen et tüketim ve satış onayı aldı. Sığır çiftlikleri insan kaynaklı metan emisyonlarının yüzde 27’sini oluşturduğundan, araştırmacılar kültürlenmiş etin çevresel zararı büyük ölçüde azaltacağını umuyor. Yakın zamanda biyopsi yapılan hücrelerden üretilen ve bir biyo-reaktörün sınırları içinde besinlerle beslenen kültürlenmiş tavuk eti, Singapur Gıda Ajansı tarafından satış ve tüketim için onaylandı. Bitki bazlı et ikamesiyle karıştırılan ürünü üreten ABD merkezli şirket, dünya çapında benzer geliştirilen ürünler üreten birçok şirketten biridir.

5. Veri depolama için sentetik bir “DNA diski” ufukta göründü. Bu henüz çığır açıcı bir buluş değil, ancak yine de heyecan verici ve şaşırtıcı. Avrupa Komisyonu, veri depolama için sentetik bir DNA diski geliştirmek üzere bir Fransız araştırma laboratuvarıyla bir projeyi finanse ediyor. Bir gram DNA, 455 eksabayt bilgi tutma kapasitesine sahip olup bu miktar, dünya çapında sadece birkaç yıl içinde her gün üretilecek olan veri hacminden çok daha az değildir. Laboratuvar, üç yıl içinde konsept kanıtı geliştirmeyi umuyor.

6. Robo-taksiler sokaklarda. Çinli bir şirket, tamamen sürücüsüz robo-taksi filosunu tanıttı. Şirkete ait 25 modifiye Fiat Chrysler minivanı, Shenzhen şehri tarafından herhangi bir konumsal kısıtlama olmaksızın ve bir yedek sürücü veya uzaktan kumanda gerekliliği olmaksızın burada çalışmak üzere onaylandı.

7. Çin, “kuantum üstünlüğü” kulübünde ABD'ye katıldı.

Kuantum bilgisayarlar, aynı anda geleneksel süper bilgisayarlardan daha fazla görevi gerçekleştirebildikleri için kuantum üstünlüğü, bir kuantum bilgisayar bir süper bilgisayar tarafından makul bir şekilde tekrarlanamayan bir görevi gerçekleştirdiğinde elde edilir. Çinli araştırmacılar, geçtiğimiz günlerde kendilerine ait kuantum bilgisayarlarının bir süper bilgisayarın 2,5 milyar yılda gerçekleştirebileceği bir görevi, 200 saniyede gerçekleştirdiğini duyurdu. Google, geçen yıl kendi kuantum bilgisayarı klasik bir bilgisayarla 10.000 yıl sürecek bir görevi 200 saniyede gerçekleştirdiğinde kuantum üstünlüğü kulübünün ilk üyesi oldu.

8. Çin’de elektrikli otomobil satışları, klasik otomobil satışlarının üzerine çıktı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği”ne göre, akülü elektrikli, fişli hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışı, o ülkedeki diğer araçların satışını geride bıraktı. Elektrikli otomobil satışlarında lider Çinli otomobil üreticisi BYD ve ardından GM ve SAIC ile bir ortak girişimi oldu.

9. Güney Kore dronla insan taşımacılığı trafiğini planlıyor. Robo-taksi otomobillerini unutun, taksi dronelarına ne dersiniz? Güney Kore'de bir Çinli şirket, insansız bir taksi drone’u tanıttı. Güney Kore, yolcu ve yük teslimat dronelarını yönetmek için bir hava trafik kontrol sistemi geliştiriyor. Açıklanan Çin taksi drone 485 pound ağırlığı taşıyabiliyor ve saatte 80 mil hızla seyahat edebiliyor.

10. Hava yolculuğunun geleceği elektrikli araçta. Elektrikli insansız hava araçları (İHA’lar) şu anda ABD’deki elektrikli arabalardan sayıca üstün. Genellikle haritalama, fotoğrafçılık ve kamu güvenliği için kullanılıyorlar, ancak batarya teknolojisi ilerledikçe, elektrikli insanlı hava yolculuğu da gelişmeye devam edecek.

Bütün bunlar bize ne anlatmalı? Öncelikle karşılaştığımız günlük zorluklara rağmen bilim adamları, insanlığın ve bireysel yaşamlarımızın iyileştirilmesi için adımlar atıyor. Geleceğimiz parlak ve daha parlak olmaya devam edecek. Hepimiz bunu akılda tutmaya çalışalım!