Dark Web ile metaverse buluşması





Metaverse giderek daha fazla gerçekçi hale gelirken katılımcıların burada maruz kaldığı cinsel taciz, zorbalık, takipçi tacizi, nefret söylemi, istismar ve saldırılar yüzünden yaşanılan travma da bir o kadar gerçek hale gelecek. Metaverse’teki kötü davranışlara dair giderek daha fazla bildiri alıyoruz ve insanlar, burası kanunu uygulayıp düzeni sağlayacak bir şerifin olmadığı kanunsuz Vahşi Batı’ymış gibi davranıyor. Vahşi Batı’da olduğu gibi suçlar, her zaman tek bir kişiye yönelik ve davranışsal olmuyor, aynı zamanda finansal da olabiliyor. Kripto paraların meşru ve ana akım haline gelmeden önce Dark Web’teki kanunsuz hareketler için bir ödeme yöntemi olarak ortaya çıktığını hiçbirimiz unutmamalıyız. Benzer şekilde, siber suçlular bir bankayı soymak ve kanuna uyan vatandaşları kandırıp dolandırmak için Dark Web’in anonim ortamından çıkıp giderek daha fazla bu sanal meta-kasabanın anonim ortamına geçecek.

ÜTOPYA GERÇEKLİK

Ütopyacılar, metaverse’ü Cennet Bahçesi gibi bir deneyim ve gerçek dünyanın sorunlarından kaçılacak bir yer olarak tanıtsa da bu deneyimi gözünüzü dört açarak yaşamak daha uygun olur. İnsan doğası değişmez, öyle ki en iyilerimizi bile kusurlu kılar ve en kötülerimizi de düpedüz şeytani hale getirir. Daha fazla katılımcı oldukça bu siber alanın da gerçek dünyaya denk olacak şekilde evrimleşmesine şaşırmamalıyız. Bu da avatarlar için insanları hizada tutan benzer sınırlar oluşturmamız gerekeceği anlamına geliyor.

Eninde sonunda bu sanal alandaki kişisel ve ticari hareketlerimiz için blockchain’in desteklediği bir kanun ve düzenlemeler depomuz olacak. Gerçek dünyanın büyük bir kısmı metaverse’te taklit edildiği için bu da pek çok şekilde gerçek dünyadaki kanunların yapısı ve içeriğiyle aynı olacak. NFT’ler ve finansal dolandırıcılıklarla ilgili olarak gerçek dünyadaki mevcut emniyet teşkilatları, şu anda kendilerine sanal dünyanın bu alanında devriye gezmek için yeni kaynaklar ve beceriler ekliyor. Şimdiye kadar bir sorun olmadı. Fakat bu durum onaylı metaverse polislerinin bu alanda devriye gezmesine dönüşecek. Gece gündüz metaverse’teki bölgelerinde dolaşarak daha yakından incelenmeyi gerektiren uygunsuz davranışları ortaya çıkaracak yapay zekadan yardım alacaklar.

MAHKEMELER

Metaverse mahkemeleri, Dark Web’teki ilk ceza mahkemelerinden birinin uzantısı olacak. Bu mahkeme gerçekte sanal suçlular arasındaki sanal davalara hüküm vermek için tasarlandı. Bu yaklaşım metaverse’teki belli türden sivil sorunları; örneğin iki görece iyi niyetli taraf arasındaki bir NFT sahipliği davası gibi ele almak için bir temel görevi görebilir. Fakat suçlular, takipçi tacizciler, hırsızlar ve saldırganlar muhtemelen bu tür bir hakemliği kabul etmez. Bu yüzden avatarların suçlu davranışlarını ele almak için avatar hakimler ve rastgele seçilmiş avatar kişilerden oluşan jüriler oluşturmak zorunda kalacağız.

Metaverse’teki suçluları cezalandırmak, gelecekteki metaverse yasal sisteminin en zorlayıcı unsuru olabilir. Tabii ki bir avatarı belirleyip silebiliriz ve hatta arkasındaki kişiyi belirlemeye bile çalışabiliriz. Fakat amacımız, bu avatarın arkasındaki kişiyi gelecekteki avatarlarının daha iyi davranışlar sergileyeceği umuduyla yaptırıma tabi tutmak olacak.

Güçlü bir metaverse kanunları uygulaması ve adalet sistemimiz olmazsa, iyi vatandaşlar metaverse’ten çıkacak ve burayı eşkıyalarla at hırsızlarına bırakacak.