2020 tüm dünyada sıradan bir şekilde karşılandı. 2019’a girmekle 2020’ye girmek arasında heyecan açısından pek fark yok gibi... Halbuki 2020, özel bir yıl… Konu, sadece yeni bir yıla ya da yeni bir on yıla girmekten ibaret değil. Filmlere, şirketlere ilham vermiş bir yıldan bahsediyoruz. Gelin birlikte hatırlayalım.

FİLMLERDEKİ 2020 Sinema ve çizgi roman dünyasının epik hikayelerinden V for Vendetta, 2020 yılının İngiltere’sinde geçer. Ülke baskıcı bir düzen altındadır. Toplum türlü yasak ve engellerle idare edilmektedir. Halk, her geçen gün şiddet yanlısı bir konuma gelmektedir. Filmin ana kahramanı V, adım adım bir halk kahramanına dönüşür ve başkaldırıyı başlatır. Bugün V’nin ünlü maskesi dünyanın her köşesinde direnişin simgesine dönüşmüş durumda... İlginçtir, İngiltere 2020 yılına, Brexit, çok konuşulan seçim sonuçları, Birleşik Krallık’tan gelen ayrılık/referandum talepleri ve kuşak çatışmalarıyla giriyor. 2000 yılında çekilen Görev Mars (Mission to Mars) filminde de takvimler 2020 yılını gösterir. Film, Mars’a giden ilk insanlı uzay aracının hikayesini anlatır. Mars’a henüz ayak basan insan yok. Ancak hayaller çok daha iddialı bir noktada. Mars’taki yaşam düzeninin nasıl olacağı üzerine fanteziler bile kuruluyor. Başta SpaceX ve NASA olmak üzere pek çok kurum önümüzdeki on yılda önemli gelişmelerin bizleri beklediğini söylüyor. Bilimkurgu dünyasının 1927 tarihli kült filmi Metropolis de 2020’li yıllarda geçer. Ana tema makineleşmenin insanlığı bölüp parçalaması üzerine kuruludur. Robotların ilk kez insansı bir şekilde resmedildiği Metropolis, hala pek çok filme ve video klipe ilham veriyor. Filmdeki kadar olmasa da makineleştik; robotlarla ilgili bolca senaryo söz konusu…

VİZYON 2020 Gelelim şirketlere… 2000-2010 arasında pek çok şirket, 2020 vizyonlarını açıklamıştı. Sıra dışı bir ilgi vardı 2020 yılına… Hatta öyle ki şirketlerin bu projelere verdiği isim hep aynıydı: “VISION 2020”. Bu isim hoş bir kinayeye dayanır. İngilizce konuşulan ülkelerde göz kontrolü için doktora gittiğinizde, görüşünüzde en ufak bir bozukluk yoksa “Vision 20/20” terimini duyarsınız. Bu kalıp görüşünüzün mükemmel olduğunu ifade eder. Bu nedenle “20/20” İngilizce’de popüler bir terim... Öyle ki 20/20 pek çok ürüne isim babalığı yapmış, hatta müzik dünyasına sıçramış. İsmi 20/20 olan rock grubu da var, 20/20 adında bir Beach Boys albümü de… Uzatmayalım, çoğu kişi ve firma geleceğe hazırlanırken 2020’yi yirmiyirmi diye okudu ve VISION 2020 ile “Görüşüm net” demeye çalıştı. Örneğin nesnelerin interneti için 2020, enteresan bir şekilde referans yılı haline geldi. Takvimler 2010’lu yılları gösterirken büyük teknoloji firmalarından biri 2020 yılında 50 milyar nesnenin internete bağlanacağını öngördüğünü açıkladı. Bir diğer firma bu rakamı 80 milyara, bir diğeri ise 100 milyara çıkardı. 2020’ye ulaştığımız bugünlerde internete bağlanmış nesne sayısı 30 milyar civarında… Sürücüsüz arabalar yaygınlaşmadan 50 milyara ulaşmak zor görünüyor.

2020’DE HAYAT Yine aynı dönemde “2020’de Hayat” başlığıyla çeşitli senaryolar üretilmişti. Prototipler beş duyuya da hitap ediyordu, sadece görme ve işitme değil, koku ve dokunma da kapsama alanındaydı. Senaryolar arasında Almanya’daki genç Japonya’daki sevgilisiyle sanal alemde sohbet ederken el ele tutuşabiliyordu mesela. Keza, bir çiçeğin kokusunu mesaj olarak bir başkasına göndermek mümkündü. İnsanlar hologram teknolojisi sayesinde görüntüsünü çok uzaklara taşıyabiliyor, kimisi toplantılara katılırken kimisi gidemediği bir partiye uzaktan dans ederek dahil olabiliyordu. Bu fikirlerin de çoğu henüz hayata geçmedi.

TÜRKİYE VE 2020 Gelelim Türkiye’ye… 2020 yaz olimpiyatlarının İstanbul’da yapılması için büyük hayallerimiz vardı. Haberi 2013’te aldık. Ne yazık ki son üç alternatif arasında yer almamıza rağmen tercih Tokyo’dan yana oldu. Her şeyi bir yana bırakacak olursak 2020, hala bizler için özel ve önemli bir yıl. 23 Nisan 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk asrını devirip tam 100 yaşına basacak, göğsümüz kabaracak. Büyük beklentilere ev sahipliği yapan 2020’nin hepimiz için güzel bir yıl olması dileklerimle…