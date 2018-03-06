Yeni ücret gerçekleri

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

ENFLASYONUN ALTINDA ARTIŞ

Türkiye’de büyük şirketler ücret zamlarını genelde enflasyona paralel olarak belirliyor. Geçtiğimiz kasımda enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması ve yıllık enflasyonun yüzde 13 olarak gerçekleşmesi 2018 bütçelerini yapan şirketleri yanılttı. Mercer ve Hay gibi büyük ücret araştırma şirketlerinin verilerini ve rakiplerini inceleyerek 2018’de ücret artışını yüzde 9-10 bandında planlayan şirketlerin zam oranları enflasyonun altında kaldı. Mercer Türkiye Yetenek ve Bilgi Çözümleri Yöneticisi Goncagül Çamur Uğurlu, şirketlerin ‘bekle-gör’ yaklaşımında olduklarını belirterek “2017’de artan enflasyon, şirketlerin bütçeledikleri ve öngördükleri ücret artışının üzerinde gerçekleşti” diyor. PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) Başkanı ve STFA Holding Strateji ve İnsan Kaynakları Başkanı Berna Öztınaz da 2018’de ücret zamlarının yüzde 9–10 aralığında gerçekleşeceğini belirtiyor ve ekliyor: “Artışlar, enflasyonun altında kalacak. 2018 hem çalışan hem de kurumlar açısından çetin bir yıl olacak”. 2018’de yüzde 10-11 bandında ücret artışı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Önel ise “Çalışanlarımızı enflasyonun etkisinden korumak en önemli hedefimiz ancak enflasyonun yüzde 12’nin üzerine çıkacağını düşünürsek ücret artışında enflasyonun altında kalabiliriz” diyor.

ORTA KADEMEYE DÜŞÜK ZAM!

2018’de ücret artış oranlarının enflasyonun üzerine çıkmamasının nedeni şirketlerin karşı karşıya olduğu kârlılık baskısı olacak. Egon Zehnder Türkiye Yönetici Ortağı Murat Yeşildere, 2018’de şirketlerin ağırlıklı olarak yüzde 10’un üzerinde zam yapmayacağını belirtiyor. Ona göre bu yılın kaybedeni orta düzey yöneticiler olabilir. Çünkü, ağırlıklı olarak pazar ortalamasının paralelinde veya üzerinde kazanan orta ve üst düzey yöneticilerin bazıları enflasyon ayarlamasında sınırlı artış alacak bazıları da hiç alamayacak. Yeşildere, “Bu yıl orta-üst seviye yöneticilerin ücret seviyeleri için daha detaylı analiz yapılacağını ve çok daha muhafazakar artış oranları belirleneceğini öngörüyorum” diyor. AL Danışmanlık Genel Müdürü Ayşen Laçinel de orta ve üst kademede zam oranlarının düşeceği düşüncesinde. 2018’de zam oranlarının enflasyonun altında kalacağını ve asgari ücretlilere mecburen yapılacak zam dışında hiç zam yapılmayacağını belirtiyor.

SEKTÖREL FARKLILIK AZALACAK

Yeni dönemin gerçeklerinin, sektörler arasında büyük farklılıkları azaltacağına yönelik beklentiler var. Ücret araştırmalarına göre sadece enerji, bilişim, perakende, petrokimya, savunma, madencilik ve metal sektörlerinde ortalamanın 2-3 puan üzerinde artışlar öngörülüyor. Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Doğrul Aşa, dolar artışı ve ekonomik durgunluk nedeniyle önceki yıllarda sektörler arasında yaşanan ücret artış farklarının bu yıl kapanacağını söylüyor. 350 şirkete bordrolama hizmeti veren Datassist’in genel müdürü Ayşe Nazmiye Uça da 2018’de inşaat, bankacılık, bireysel emeklilik ve sigortacılık sektörlerinde geçmiş yıllara oranla daha düşük zam oranları bekliyor. “Bu sektörlerde yüzde 9’un altında zam oranları sürpriz olmayacak” diyen Uça’ya göre bilişimde yüzde 20’ler civarında zamlar muhtemel. İlaçta da enflasyonun altında artış bekleniyor. Mercer’ın ücret araştırması ise sadece otomotiv ve yan sanayi, dayanıklı tüketim, hizmet, maden ve metal, bankacılık ve finans ile perakende sektörlerinde 2018’de yüzde 9’un üzerinde artış öngörüyor. Aynı araştırmaya göre hızlı tüketim malları, yüksek teknoloji ve ilaç sektörleri toplam ödüllendirme içinde yan hak çeşitliliğinin fazla olduğu sektörler olarak öne çıkıyor.

TEMKİNLİ GİDİŞE DEVAM MI?

İlaçtan enerjiye eğitimden üretime kadar hemen her sektörde önemli bir maliyet kalemi haline gelen çalışan ücretleriyle ilgili temkinli tutum güçlenecek. Bugüne dek iyi ücret vermesiyle bilinen sektörlerde dahi bu eğilim görülüyor. İlaç sektörü ödemelerde yaşanan sıkıntıdan dolayı yüzde 12’nin üzerinde artış yapmayı planlamıyor. Abdi İbrahim İK Genel Müdür Yardımcısı Hakan Önel, ilaç sektöründe bu yıl ücret artışının yüzde 10-11 seviyesinde olacağını söylüyor. Benzer durum eğitimde de geçerli. Doğa Koleji İK Direktörü Zuhal Şahan özel eğitimde yüzde 12’nin üzerinde artış beklenmediğini belirterek 2018 için yüzde 9-12 bandında ücret artış planladıklarını belirtiyor. En fazla yatırım çeken enerjide de eskiye göre ücret artış oranlarının azaldığını söyleyen CK Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Okan Adahan, büyük şirketlerin 2018’de ücret artış oranını enflasyonun biraz altında konumlayacağını, zam oranının yüzde 10 seviyesinde olacağını belirtiyor. Üretimde de temkinlilik artıyor. Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, 2018’de çalışan ücretlerinde yüzde 9’luk ücret artışı yapmayı planladıklarını belirterek “Ekonomik sorunlar ve enflasyonun düşmemesi gibi nedenlerle şirketler bütçelerini son derece temkinli hazırlamak zorunda” diyor.