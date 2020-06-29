Hareket başladı mı?

Her sektörün normale dönüş takvimi farklı. Peki sektör oyuncuları normale dönüş için hangi yorumları yapıyor?

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan ise mobilyada 1 Mayıs’ta üretime başlandığını aktarıyor ve “11 Mayıs itibariyle de birçok mağaza yeniden açıldı. Öncelik üretimin başlaması, akabinde mağazaların açılması, ihracata ve iç pazara odaklanmak üzere bir yol haritası hazırladık.”

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, sektörün bu süreçte stok çalıştığını söylüyor. 11 Mayıs itibariyle 350 mağazayla hizmet vermeye başladıklarını aktarıyor.

Doğanlar Yatırım Holding Başkanı Davut Doğan, “Bu süreçte tesislerimiz yarı zamanlı çalıştı. Mağazaları hiç kapatmadık. Randevulu satış işlemlerini başlattık. Mayıs ayında bir toparlanma var. Bundan sonra biraz daha iyileşme bekliyoruz” diyor.

HAREKET EYLÜLDE

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, gayrimenkulün yüzde 20’sini oluşturan markalı konut projelerinin birçoğunda şantiyelerin çalıştığını ancak ‘yap satçı’ olarak tabir edilen ve sektörün yüzde 80’ini oluşturan inşaat şirketlerinin ise inşaatlarını durdurduğunu anlatıyor ve ekliyor: “Sektörün asıl hareketlenmesi eylül ayını bulacak.”

Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun ise şunları söylüyor: “Mart ve nisan aylarında satış süreçleri, eğitim ve dijital yatırımlarımızı artırdık ve geliştirdik. Konut tarafında çok büyük bir büyümeye giriyoruz. Otel ve hastane projelerinde ise daha da hızlı bir büyümemiz var. Bu üç alanda pazarın büyümediğini bizim pazar payımızın büyüdüğünü gözlemliyorum.”

ULAŞILMASI GEREKEN RAKAMLAR NELER?

Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin, normalleşme verilerinin kapasite kullanımı, ihracat ve iç piyasa satışlarında büyüme rakamları olacağını söylüyor. Laçin, buralarda ulaşılması beklenen rakamları da şöyle açıklıyor: “İhracat nisanda yüzde 43 daraldı. Bu rakamın tekrar çift haneli büyümelere dönmesi, iç piyasada yüzde 50 daralan talebin bir önceki yıl aynı döneme göre artışa geçmesi ve kapasite kullanım oranının yüzde 90’ın üzerine çıkması normale dönüşün önemli göstergeleri olacak.”

İÇ GİYİMDE NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

İç giyimde normalleşmenin nasıl olacağını da Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, şöyle değerlendiriyor:

“İlk ayda kapasite kullanım oranında yüzde 60-70’i yakalamak, ilk ay cirosunda pandemi öncesi oranın yüzde 70’ine ulaşmak ve ilk ayda talebin yüzde 5-10 artması dönüşün ilk adımları olabilir. Tam anlamıyla normale dönüş için önceki yıllardaki cirolara ulaşılmalı.”