Stajyer olarak girdi, bölge direktörü oldu

Bosch Türkiye'ye 2003 yılında stajyer olarak katılan Arda Arslan, Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörlüğü'ne atandı.

Dünyanın önde gelen hizmet ve teknoloji tedarikçisi Bosch Grubu bünyesinde, araç bakım ve onarım servislerine yedek parça sağlayan, her türlü arıza teşhis cihazı ve servis ekipmanlarını sunan Bosch Otomotiv Yedek Parça biriminin Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörlüğü görevine Arda Arslan atandı. Arslan’ın sorumluluk alanında Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (UAE), Suudi Arabistan (KSA), Ürdün, Umman, Lübnan, Katar, Kuveyt, Irak, Bahreyn, Yemen, Pakistan, Afganistan ve Suriye yer alıyor. Arslan, Satış, Pazarlama, Satış Sonrası Destek, Bosch Servis Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularında hizmet veren birimi, İstanbul’daki merkez ofisten yönetecek.

Dünya genelinde 15.000 üyesi bulunan, bağımsız araç onarım servis zinciri 'Bosch Car Service' organizasyonu da Arda Arslan’ın sorumluluğunda bulunuyor. Türkiye'de halen servis sayısı 300’ü aşan zincirin bu yıl 400 servise ulaşması hedefleniyor.

Arda Arslan kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olan Arda Arslan, çalışma hayatına 2003 yılında Bosch Otomotiv Yedek Parça Fabrikası’nda stajyer olarak başladı. 2005-2006 yılları arasında Almanya’daki Bosch Otomotiv Yedek Parça Global Genel Merkezi’nde pazarlama departmanında stajyer olarak çalıştıktan sonra, 2006-2008 döneminde İngiltere Bosch Otomotiv Yedek Parça fabrikasında Ürün Yöneticisi olarak görev aldı. 2008 yılında Almanya’daki Bosch Otomotiv Yedek Parça Global Genel Merkezi’ne dönen Arslan, burada 2010 yılına kadar Ürün Yöneticisi olarak çalıştı.

2010-2012 yılları arasında Orijinal Ekipman Satış ve Servis alanında (OES) Takım Lideri/Uzman Ürün Yöneticisi pozisyonunda görev yaptı. Nisan 2012 itibarıyla Türkiye’ye dönerek, OES bölümünde Satış Proje Liderliği görevini üstlendi. 2013-2015 yıllarında Bosch Termoteknik’te Pazarlama Marka Yönetimi Bölüm Yöneticisi olarak çalıştı. Arslan son olarak 2015’ten bugüne Otomotiv Yedek Parça iş kolunda ciro, karlılık, şirket kar ve zarar yönetimi, lojistik, müşteri ilişkileri ve takım gelişimi yönetiminin gerçekleştirilmesi gibi önemli sorumluluklar aldığı Ülke Satış Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

1981 doğumlu olan Arda Arslan ileri derecede İngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve iki çocuk babası olan Arslan’ın hobileri arasında seyahat etmek, amatör yazarlık ve kayak sporları bulunuyor.



