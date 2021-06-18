Borsa, altın, döviz: Yatırım araçlarının haftalık performansı

Borsa, altın, döviz... Bu hafta yatırım araçları nasıl performans gösterdi?

18.06.2021 19:05:000
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Borsa, altın, döviz: Yatırım araçlarının haftalık performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,78, altının gram satış fiyatı yüzde 1,49 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 4,05, avro/TL yüzde 2,06 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.388,71, en yüksek 1.468,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,78 azalarak 1.391,06 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,49 kayıpla 497,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,49 azalışla 3.296,00 liraya geriledi. Geçen hafta 817,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 805,00 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,05 değer kazanarak 8,7400 liraya, avro da yüzde 2,06 artarak 10,3800 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,47 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

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