İşte Ekim ayının başlıkları...
KAPAK
ÇIKIŞ ARAYIŞI
CEOClub üyesi 223 iş insanıyla yaptığımız “Konjonktür” anketi iş dünyasının umutsuz olmadığını gösteriyor. CEO’ların hemen hepsinin “zor dönemden çıkış planı” hazır.
SÖYLEŞİ
“DOLARIN PAYI YÜZDE 10 SORUN HANTAL BÜYÜME”
“REFORM PROGRAMINA GERİ DÖNMELİYİZ”
ÜNLÜ EKONOMİST’TEN EKONOMİNİN YARINI!
ARAŞTIRMA
1 YILDA KAÇ ZAM?
Kur nedeniyle artan maliyetler, 2018’in ilk 8 ayında pek çok şirketin 2-3 kez zam yapmasına neden oldu. Zam dönemi sayısını artıran şirketlerin bu trendi sürdürmesi bekleniyor.
EN GÜÇLÜ 50 İŞ İNSANI
ÜRÜNE DÖNÜŞ HIZLANIYOR!
YÖNETİM
ABONE DEVRİMİ!
Dijital devrimin taşıyıcısının “abonelik sistemi” olacağını belirten Tien Tzuo, “Başarılı abonelik sisteminizin olduğunun göstergesi müşteri kayıp oranlarınızın düşük olmasıdır” diyor.
MASADAKİ İŞE ÖZEL ÇÖZÜM!
KİŞİYE ÖZEL TEKLİF YARIŞI
FİNANS
TEHLİKELİ YÜKSELİŞ
Yılın ilk yarısında 15 bankanın toplam net kredilerinin yüzde 8,7’si yakın izlemede. Bankacılar ve danışmanlar, bu oranın önümüzdeki bir yıl boyunca artış trendinde olacağını düşünüyor.
“MALİYET ARTTI, 2019 SIKINTILI OLUR”
SİGORTANIN EN HIZLISI
“DİJİTALDE İDDİALIYIZ”
YAŞAM
ÖZEL BÖLÜM
MIT
GELECEK&TRENDLER
KONJONKTÜR
RICHARD BRANSON
KİTAP
PROJEKSİYON
İNSANLAR
NEVZAT AYDIN
10 SORU
ŞİRKET DOKTORU
İŞ’TE ANADOLU
THOMAS FREY
ADPLUS
ZİRVE YOLU
DİJİTAL CEO
FUTURE TECH
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ ENDİŞE VE ÖFKE HALİ
Yiğit Kulabaş/ UMUT TİCARETİ
John A. Davis / AİLE ŞİRKETLERİNİN EN YAYGIN SORUNU
Mehmet Öğütçü/ DOĞU AKDENİZ’DE YENİDEN ISINAN SULAR
Al Ries/ KSS DİKKATLİ KURGULANMALI
Ali Özgenç / YETENEK NASIL ÇEKİLİR?
Mehmet Gerz / SONUÇ İÇİN SAMİMİ BİR TASARRUF ÇABASI GEREK