KAPAK

ÇIKIŞ ARAYIŞI

CEOClub üyesi 223 iş insanıyla yaptığımız “Konjonktür” anketi iş dünyasının umutsuz olmadığını gösteriyor. CEO’ların hemen hepsinin “zor dönemden çıkış planı” hazır.

SÖYLEŞİ

“DOLARIN PAYI YÜZDE 10 SORUN HANTAL BÜYÜME”

“REFORM PROGRAMINA GERİ DÖNMELİYİZ”

ÜNLÜ EKONOMİST’TEN EKONOMİNİN YARINI!

ARAŞTIRMA

1 YILDA KAÇ ZAM?

Kur nedeniyle artan maliyetler, 2018’in ilk 8 ayında pek çok şirketin 2-3 kez zam yapmasına neden oldu. Zam dönemi sayısını artıran şirketlerin bu trendi sürdürmesi bekleniyor.

EN GÜÇLÜ 50 İŞ İNSANI

ÜRÜNE DÖNÜŞ HIZLANIYOR!

YÖNETİM

ABONE DEVRİMİ!

Dijital devrimin taşıyıcısının “abonelik sistemi” olacağını belirten Tien Tzuo, “Başarılı abonelik sisteminizin olduğunun göstergesi müşteri kayıp oranlarınızın düşük olmasıdır” diyor.

MASADAKİ İŞE ÖZEL ÇÖZÜM!

KİŞİYE ÖZEL TEKLİF YARIŞI

FİNANS

TEHLİKELİ YÜKSELİŞ

Yılın ilk yarısında 15 bankanın toplam net kredilerinin yüzde 8,7’si yakın izlemede. Bankacılar ve danışmanlar, bu oranın önümüzdeki bir yıl boyunca artış trendinde olacağını düşünüyor.

“MALİYET ARTTI, 2019 SIKINTILI OLUR”

SİGORTANIN EN HIZLISI

“DİJİTALDE İDDİALIYIZ”

YAŞAM

ÖZEL BÖLÜM

MIT

GELECEK&TRENDLER

KONJONKTÜR

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

NEVZAT AYDIN

10 SORU

ŞİRKET DOKTORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

ADPLUS

ZİRVE YOLU

DİJİTAL CEO

FUTURE TECH

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ ENDİŞE VE ÖFKE HALİ

Yiğit Kulabaş/ UMUT TİCARETİ

John A. Davis / AİLE ŞİRKETLERİNİN EN YAYGIN SORUNU

Mehmet Öğütçü/ DOĞU AKDENİZ’DE YENİDEN ISINAN SULAR

Al Ries/ KSS DİKKATLİ KURGULANMALI

Ali Özgenç / YETENEK NASIL ÇEKİLİR?

Mehmet Gerz / SONUÇ İÇİN SAMİMİ BİR TASARRUF ÇABASI GEREK