KAPAK

TEHLİKELİ RAKAMLAR

Otomotivden gayrimenkule düşen talep, yükselen kredi faizleri B planı yapmayı zorunlu hale getiriyor. Her sektör için tehlike işareti veren rakamları araştırdık.

SÖYLEŞİ

50 MİLYAR DOLARA KOŞAN TÜRK

İzmirli girişimci Osman Kibar, şirketi Samumed’in değerini 12 milyar dolara yükseltti. 50 milyar doları hedefleyen Kibar, “Benim tutkum, teknoloji ve girişimcilik” diyor.

“HIRÇIN REKABETTE, KÂRLI BÜYÜYECEĞİZ”

Kaotik süreçler yaşanmasına rağmen yatırımdan kısmayacaklarını söyleyen Koton Eş Başkanı Gülden Yılmaz, 2019’da yüzde 40 büyüme hedeflediklerini söylüyor.

“YATIRIMI HAZMETME DÖNEMİNDEYİZ”

En büyük denim üreticileri arasında yer alan Tay Group’un patronu Mesut Toprak, tekstile yatırımın karşılığını aldıklarını, 2018’i 300 milyon dolar ciroyla kapatacaklarını söylüyor.

“CİROYU 5 YILDA 2’YE KATLARIZ”

Yaşar Holding başkan vekili Feyhan Yaşar, ciroyu 5 yılda iki katına çıkartmayı hedefliyor. Yaşar, “İhracat kaynaklı ciromuzun payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

“2020’DE PAZARI DOMİNE EDECEĞİZ”

Nakit sıkışıklığından dolayı konkordato ilan eden Keskinoğlu Ailesi’nin en büyük arzusu şirketin hayatına devam etmesi, bunun için ortaklık da dahil pek çok plan var.

ARAŞTIRMA

KADIN DOSTU STRATEJİLER!

En fazla kadın çalışanı ve yöneticisi olan 100 şirketi araştırdık. Her iki listede de ilk sırada LC Waikiki var. En fazla kadın çalışanı olan gruplarda ise birinci Fiba Holding.

YENİ 25 YIL HESAPLARI

Capital’in 25’inci yıla özel iş dünyasının önde gelen isimleri gelecek 25 yılın haritasını çıkardı. Yapay zekadan sürdürülebilirliğe gelecekte bizi bekleyenleri derledik.

GURULARIN TÜRKİYE’Sİ

Önümüzdeki 10-15 yılda Türkiye’yi neler bekliyor? Dünya hangi yöne gidiyor? Tüm bu sorulara alanında dünyanın en iyileri arasında gösterilen 11 duayen yanıt verdi.

EFSANELER NE DEMİŞTİ?

Sakıp Sabancı’dan Şarık Tara’ya, Asım Kocabıyık’tan Feyyaz Berker’e kadar hayatta olmayan iş insanlarımızın “bugünlere” ışık tutan mesajları…

LİDERLERİN YARIN PLANLARITekstilden akaryakıta, yazılımdan savunma sanayine, perakendeden lojistiğe farklı sektörlerden 39 şirketin yöneticileri, “Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz” diyor.

İZLEME YARIŞI!

Veriyle ulaştıkları birey ve hane sayılarını hızla artıran şirketler, bu sayede müşterilerine özel ürün ve teklif sunup iletişim, ürün ve lojistik maliyetlerini azaltıyor.

ÖZEL BÖLÜM

MIT

GELECEK&TRENDLER

YÖNETİM

EN ZOR PAZARLIK!

İş insanları ve CEO’lara unutamadıkları “ücret” pazarlıklarını sorduk. Maaş ve primlerin konuşulduğu bu görüşmelerden beyaz yakalıların çıkaracağı önemli dersler var!

YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI

Cisco’nun efsanevi CEO’su John Chambers, kariyer hayatında onu başarıya taşıyan sırları paylaştı. .

İK LİDERLERİ NE PLANLIYOR?

PERYÖN ile gerçekleştirdiğimiz anket sonuçlarına göre şirketler, 2019’da mevcut çalışanlarını korurken, yeni alımlarla da kadrolarını genişletmeye devam edecek.

FİNANS

MÜTHİŞ BÜYÜME

25 yılda bankacılıkta büyük bir değişim yaşanıyor. Aktif büyüklük 13 kat ve toplam krediler 17 kat artarken banka sayısı 70’den 47’ye geriledi.

“DÜŞÜK KÂRI KABULLENDİK”

Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, “9-10 yıl öncenin kâr oranları olmadığını kabullendik” diyor.

YENİ HEDEF KOBİ’LER

Varlık yönetim şirketleri, bu yıl sonuna kadar 8-9 milyar TL borç satın almayı öngörüyor. Daha sakin geçen ilk dokuz ayda sektörde 3,3 milyar TL’lik sorunlu alacak satışı oldu.

“PAZARDA DENGELER DEĞİŞTİ”276

Allianz Türkiye’nin CEO’su Aylin Somersan Coqui, “Bu yılın son çeyreği ve 2019’un ilk çeyreğinde sektörde büyümenin ve teknik kârın düşük olmasını bekliyorum” diyor

KONJONKTÜR

ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE

Enflasyonun gidişatı ve ekonomiye verebileceği zararlar, gerçekten de topyekün bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu gösteriyor

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON İNSANLAR

NEVZAT AYDIN

10 SORU

ŞİRKET DOKTORU

İŞ’TE ANADOLU

ADV PLUS

AL RIES

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

YAŞAM

EXPAT

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ İDLİB’DE NELER OLUYOR?

Yiğit Kulabaş/ YARINLARA ŞEKİL VERMEK

Mehmet Öğütçü/ DOĞRUDAN YATIRIMDAN AZAMİ YARAR NASIL SAĞLANIR?

Ali Özgenç / MALİYET AZALTMA 2.0

Mehmet Gerz / DOLAR KURU VE PİYASALAR