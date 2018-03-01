Capital 2018 Mart başlıkları

KAPAK

YENİ PROJE DÖNEMİ!

13’üncüsü düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması’nda “en sorumlu şirket” Koç Holding ve “en sorumlu lider” Rahmi Koç ile Ömer Koç oldu.

SÖYLEŞİ

KOÇ’UN SORUMLULUK STRATEJİSİ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, iyi şirket olmanın püf noktalarını, kendilerini uzun yıllardır sosyal sorumluluk listesinde ilk sıralara taşıyan sırlarını paylaştı.

“GLOBAL AÇILIMLAR YAPABİLİRİZ”

Satın alma fırsatlarına açık olduklarını söyleyen Petrol Ofisi’nin yeni CEO’su Selim Şiper, “Türkiye’ye benzeyen İtalya, Pakistan ve Güney Amerika gibi pazarları inceliyoruz” diyor.

“AVRUPA’DA ŞİRKET ARIYORUZ”

Kağıt ve çimentoda ağırlıklı yurt dışında büyümeye odaklanan Eren Holding’in başkanı Ahmet Eren, Avrupa’da satın almak için şirket aradıklarını belirtiyor.

“BÜYÜMEYE HIZ VERECEĞİZ”

Sağlık pazarında daha büyük yer kapmak istediklerini söyleyen Memorial Sağlık Grubu’nun CEO’su Uğur Genç, “10 yıl sonra taşlar yerine oturunca büyümek daha zor olacak” diyor.

“İLK HEDEFİMİZ BÖLGE LİDERLİĞİ”

UNO’nun ortağı ve CEO’su olan Federico Caruncho, 8 yılda 8 kat büyüdüklerini belirterek 2023’te 3 milyar TL ciro hedeflediklerini söylüyor.

ARAŞTIRMA

UZUN SOLUKLU OLMA SIRLARI

En uzun soluklu KSS projelerinin sırrını araştırdık. İlk kural şirketin projesine inanması. Projenin geniş kitleleri ilgilendirmesi de diğer başarı faktörleri arasında yer alıyor.

YENİ ŞİRKET YAĞMURU!

Son 5 yılda holdinglerin şirket sayısı büyük oranda değişti. Doğuş, Yıldırım ve Oyak’ta şirket sayısı artarken Sabancı, Akfen ve Anadolu Grubu’nda ise iştirak sayıları azaldı.

EN CAZİP SEKTÖR!

Sağlık sektöründeki 15 büyük oyuncunun yatırım planlarını ve kapasitelerini araştırdık. Yatırımcıların takibe aldığı sektörde konsolidasyon beklentisi, bakir alanlar ve PPP projeleri yeni fırsatlar sunuyor.

ÖZEL BÖLÜM

MIT TECHNOLOGY REVIEW

GELECEK&TRENDLER

YÖNETİM

YENİ NESİL YAKIN TAKİP!

15 büyük şirketin takip ettiği müşteri sayısını araştırdık. 10 yıl öncesine göre takipteki müşteri sayısını artıran markalar, farklı kanallardan milyonlarca veri topluyor.

YÖNETİM

YEDEK KADRO GÜÇLENİYOR!

Kritik seviyedeki çalışanları yedekleme kültürü gelişiyor. Büyük şirketlerde bir CEO’nun ortalamada 2-3 yedeği bulunuyorken yedekte kalma süresi ise 1-3 yıl arasında.

AYRILANA YEŞİL IŞIK!

Yeni trendlerden biri de ayrılan çalışanını tekrar işe almaktan çekinmemek. Boomerang denen bu tip çalışanlar güvenilir bulundukları içinde yetenek havuzunda kalmayı başarıyor.

KÖTÜ ALIŞKANLIK NASIL YENİLİR?

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak üzerine kitap yazan Freek Vermeulen’e göre şirketlere zarar veren alışkanlıkların nedeni sorgulanmadan yapılan sektörel kopyalamalar.

FİNANS/BORSA

“HEDEFTE MİKRO İŞLETMELER VAR”

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze mikro işletmelerin finansmanında daha yoğun rol almak istediklerini belirterek tarım ve KOBİ bankacılığında büyüyeceklerini belirtiyor.

DAHA AZ ÇALIŞAN

11 büyük bankanın son 10 yılda şubelerindeki çalışan sayısı büyük ölçüde azaldı. Dijitalleşme eğilimiyle şube nüfusundaki azalmanın sürmesi bekleniyor.

“15 MİLYONLUK POTANSİYEL VAR”

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, “BES’te 15 milyon potansiyel olduğunu düşünüyoruz. 15 milyona gelene kadar bu pasta büyüyecek” diyor.

YAŞAM

İYİ YAŞAMLA NASIL TANIŞTIM?

Doğal ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getiren Gedik Holding’in patronu Hülya Gedik, hayat sevincinin ilk şartının sağlıklı vücut ve dingin bir iç dünya olduğunu söylüyor.

KONJONKTÜR

ENFLASYONUN GELECEĞİ

Enflasyonun yönü pek belli değil. Yılın kalan döneminde enflasyonunun biraz daha aşağı inmesi ihtimali olduğu gibi yüzde 10-11 arasında yatay bir seyir izlemesi olasılığı da var.

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

NEVZAT AYDIN

İNSANLAR

ŞİRKET DOKTORU

10 SORU

PHILIP KOTLER

DİJİTAL CEO

FUTURE TECH

ZİRVE YOLU

İŞ’TE ANADOLU

MEDIAPULSE

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ ABD – ÇİN SÜRTÜŞMESİNİN SEYRİ

Mehmet Öğütçü/ KADINLARIN DOKUNDUĞU YERLER ARTSIN

Yiğit Kulabaş/ GIG EKONOMİSİ

Al Ries/ MARKA SADAKATİ NEDEN ÖLDÜ?

John Davis/ AİLE KAVGASI NASIL ÖNLENİR?

Ali Özgenç / MERAK NEDEN İYİDİR?

Mehmet Gerz / ABD’DE FAİZLER YÜKSELİYOR MU?