KAPAK

ALACAK SENDROMU!

Başta bankacılık olmak üzere tüm sektörleri etkileyen “sorunlu” alacak oranı kritik seviyeye ulaştı. Olumsuz tablonun sektör ve şirketlere faturası ise oldukça ağır…

SÖYLEŞİ

KALYON’UN 2’YE KATLAMA STRATEJİSİ

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ilk kez Capital’e konuştu. Kalyoncu, yurt dışında büyümeye odaklanarak grubunu 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’DE ORTA VADEDE FIRSATLAR ÇOK”

Nestle Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, “Türkiye’de hedefimiz çift haneli büyümek ve bu hedefimiz değişmeyecek, çünkü potansiyel var” diyor.

“BÜYÜME SIRASI YURT DIŞINDA”

Türkiye’nin ilk 5 büyük sağlık grubu arasına giren Medicana Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, aynı başarıyı yurt dışına da taşımak istediklerini belirtiyor.

“AMACIMIZ GLOBAL MARKA YARATMAK”

Uluslararası marka yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Regnum Carya’nın başkanı Ali Şafak Öztürk’e göre 2019 turizmde beklentileri karşılayamadı.

YENİ YÜZYIL TAKTİKLERİ

“Gelecekte: İnsanlık İçin Umutlar” kitabının yazarı İngiliz kozmolog ve astrofizikçi Martin John Rees, yanlış yönetimle dünyanın sonunu getirebileceğimizi söylüyor.

ARAŞTIRMA

EN GÜÇLÜ 30 İŞ İNSANI

Capital’in geleneksel hale gelen “Türkiye’nin En Güçlü İş İnsanı” araştırmasının zirvesinde bu yıl da Ömer Koç, Güler Sabancı ve Murat Ülker yer alıyor.

7 KÖKLÜ DEĞİŞİM!

Pazarlama dünyasına yön veren, tüketimdeki 7 köklü değişimi araştırdık. AVM’ye daha az giden, online alışverişe yönelen tüketici alışverişte köklü değişikliklere neden oluyor.

ZOR DÖNEMİ NASIL YÖNETİYORLAR?

CEO’lar ayakta kalmak için hedge enstrümanını öneriyor. Yurt dışına odaklanmak, pazar ve ürün çeşitlemesine gitmek, nakit akışını iyi yönetmek de tavsiyeler arasında.

ÖZEL BÖLÜM

MIT

YÖNETİM

89 HEDEFLİ LİDERLER!

En çok hedefi kim verdi? Capital olarak 20 farklı şirkette CEO’nun yönetim takımına verdiği hedefleri ve 2019’un kritik konularını mercek altına aldık.

YENİ İŞ PEŞİNDE

Son dönemde işten ayrılan eski CEO’lar danışmanlığa yöneldi. Aralarında bağımsız yönetim kurulu üyesi olanların sayısı da oldukça fazla.

KOÇ’UN CEO’SU NASIL OLDUM?

Koç Holding’in bir önceki CEO’su Turgay Durak’la Koç’ta CEO’luğa kadar uzanan hikayesini konuştuk. Durak, Vehbi Koç ve Rahmi Koç’la olan anılarını anlattı.

O FİLMDEN NE ÖĞRENDİM?

İyi filmler bazen de iş insanları için “yönetim” dersi gibi oluyor. CEO ve iş insanlarının unutamadıkları ve “yönetim” dersi gibi filmleri araştırdık.

FİNANS

ODEABANK’IN 2 KRİTİK HEDEFİ

En büyük hedefinin bu yıl bankayı küçültmeden ilerletmek olduğunu söyleyen Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, “Her üründen yüzde 1 pazar payı almak için çalışıyoruz” diyor.

ÇOK ŞUBEDE YOLUN SONU MU?

Küçülen metrekareleri ve çalışan sayılarıyla banka şubeleri artık bir danışma merkezi olarak konumlandırılıyor. 2030’larda ise “görünmez” bankalar da hayatımıza girebilir.

“BAŞKA ALANLARA GİRİŞ YAŞANACAK”

Finansman şirketlerinin başka alanlara girebileceğini belirten ALJ Finans CEO’su Soner Irmak, otomobil satışlarında toparlanma beklemiyor.

KONJONKTÜR

RESESYONDAN ÇIKIŞ YAKIN MI?

Bazı göstergeler iç talepteki zayıflığın sürdüğünü gösteriyor. Öte yandan ekonomi yakında resesyondan çıksa bile tekrar hızlı büyümeye dönmesi pek kolay olacağa da benzemiyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

ŞİRKET DOKTORU

NEVZAT AYDIN

10 SORU

İŞ’TE ANADOLU

AL RIES

ZİRVE YOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ TRUMP’IN DÜNYA LİDERLERİYLE İLİŞKİLERİ HALEFİNE NASIL BİR MİRAS BIRAKACAK?

Mehmet Öğütçü/ ENERJİ GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Yiğit Kulabaş/ ÇEVİK ŞİRKET- HAYALLER VE GERÇEKLER

Thomas Frey/ ROBOTLARIN BEYİNLERİNİ GELİŞTİRMEK

Jack Welch/ PATRONUNUZ SİZİ GÖRMEZDEN GELİRSE NE OLACAK?

Ali Özgenç/ ANTİKIRILGANLIK

Mehmet Gerz/ BANKACILIKTA REFORM SİNYALİ

YAŞAM

EXPAT