İşte Ekim ayının başlıkları...
KAPAK
ALACAK SENDROMU!
Başta bankacılık olmak üzere tüm sektörleri etkileyen “sorunlu” alacak oranı kritik seviyeye ulaştı. Olumsuz tablonun sektör ve şirketlere faturası ise oldukça ağır…
SÖYLEŞİ
KALYON’UN 2’YE KATLAMA STRATEJİSİ
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ilk kez Capital’e konuştu. Kalyoncu, yurt dışında büyümeye odaklanarak grubunu 2 katına çıkarmayı hedefliyor.
TÜRKİYE’DE ORTA VADEDE FIRSATLAR ÇOK”
Nestle Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, “Türkiye’de hedefimiz çift haneli büyümek ve bu hedefimiz değişmeyecek, çünkü potansiyel var” diyor.
“BÜYÜME SIRASI YURT DIŞINDA”
Türkiye’nin ilk 5 büyük sağlık grubu arasına giren Medicana Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, aynı başarıyı yurt dışına da taşımak istediklerini belirtiyor.
“AMACIMIZ GLOBAL MARKA YARATMAK”
Uluslararası marka yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Regnum Carya’nın başkanı Ali Şafak Öztürk’e göre 2019 turizmde beklentileri karşılayamadı.
YENİ YÜZYIL TAKTİKLERİ
“Gelecekte: İnsanlık İçin Umutlar” kitabının yazarı İngiliz kozmolog ve astrofizikçi Martin John Rees, yanlış yönetimle dünyanın sonunu getirebileceğimizi söylüyor.
ARAŞTIRMA
EN GÜÇLÜ 30 İŞ İNSANI
Capital’in geleneksel hale gelen “Türkiye’nin En Güçlü İş İnsanı” araştırmasının zirvesinde bu yıl da Ömer Koç, Güler Sabancı ve Murat Ülker yer alıyor.
7 KÖKLÜ DEĞİŞİM!
Pazarlama dünyasına yön veren, tüketimdeki 7 köklü değişimi araştırdık. AVM’ye daha az giden, online alışverişe yönelen tüketici alışverişte köklü değişikliklere neden oluyor.
ZOR DÖNEMİ NASIL YÖNETİYORLAR?
CEO’lar ayakta kalmak için hedge enstrümanını öneriyor. Yurt dışına odaklanmak, pazar ve ürün çeşitlemesine gitmek, nakit akışını iyi yönetmek de tavsiyeler arasında.
ÖZEL BÖLÜM
MIT
YÖNETİM
89 HEDEFLİ LİDERLER!
En çok hedefi kim verdi? Capital olarak 20 farklı şirkette CEO’nun yönetim takımına verdiği hedefleri ve 2019’un kritik konularını mercek altına aldık.
YENİ İŞ PEŞİNDE
Son dönemde işten ayrılan eski CEO’lar danışmanlığa yöneldi. Aralarında bağımsız yönetim kurulu üyesi olanların sayısı da oldukça fazla.
KOÇ’UN CEO’SU NASIL OLDUM?
Koç Holding’in bir önceki CEO’su Turgay Durak’la Koç’ta CEO’luğa kadar uzanan hikayesini konuştuk. Durak, Vehbi Koç ve Rahmi Koç’la olan anılarını anlattı.
O FİLMDEN NE ÖĞRENDİM?
İyi filmler bazen de iş insanları için “yönetim” dersi gibi oluyor. CEO ve iş insanlarının unutamadıkları ve “yönetim” dersi gibi filmleri araştırdık.
FİNANS
ODEABANK’IN 2 KRİTİK HEDEFİ
En büyük hedefinin bu yıl bankayı küçültmeden ilerletmek olduğunu söyleyen Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, “Her üründen yüzde 1 pazar payı almak için çalışıyoruz” diyor.
ÇOK ŞUBEDE YOLUN SONU MU?
Küçülen metrekareleri ve çalışan sayılarıyla banka şubeleri artık bir danışma merkezi olarak konumlandırılıyor. 2030’larda ise “görünmez” bankalar da hayatımıza girebilir.
“BAŞKA ALANLARA GİRİŞ YAŞANACAK”
Finansman şirketlerinin başka alanlara girebileceğini belirten ALJ Finans CEO’su Soner Irmak, otomobil satışlarında toparlanma beklemiyor.
KONJONKTÜR
RESESYONDAN ÇIKIŞ YAKIN MI?
Bazı göstergeler iç talepteki zayıflığın sürdüğünü gösteriyor. Öte yandan ekonomi yakında resesyondan çıksa bile tekrar hızlı büyümeye dönmesi pek kolay olacağa da benzemiyor.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
KİTAP
İNSANLAR
ŞİRKET DOKTORU
NEVZAT AYDIN
10 SORU
İŞ’TE ANADOLU
AL RIES
ZİRVE YOLU
DİJİTAL CEO
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ TRUMP’IN DÜNYA LİDERLERİYLE İLİŞKİLERİ HALEFİNE NASIL BİR MİRAS BIRAKACAK?
Mehmet Öğütçü/ ENERJİ GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM
Yiğit Kulabaş/ ÇEVİK ŞİRKET- HAYALLER VE GERÇEKLER
Thomas Frey/ ROBOTLARIN BEYİNLERİNİ GELİŞTİRMEK
Jack Welch/ PATRONUNUZ SİZİ GÖRMEZDEN GELİRSE NE OLACAK?
Ali Özgenç/ ANTİKIRILGANLIK
Mehmet Gerz/ BANKACILIKTA REFORM SİNYALİ
YAŞAM
EXPAT