KAPAK

40 SEKTÖRÜ NE BEKLİYOR?

40 sektörün iyi ve kötü “büyüme” senaryosunu araştırdık. 11 sektörde en iyi senaryoda bile küçülme bekleniyor; kötü senaryoda ise küçülme bekleyen sektör sayısı 24’e yükseliyor.

SÖYLEŞİ

“İYİ PAZAR BULUP ORADA BÜYÜYECEĞİZ”

Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, yurt dışında büyüdüklerini söyleyerek, “Nerede daha iyi pazarlar varsa oralarda büyüyeceğiz” diyor.

“HIZLA ÜRETİMLE CİROYU KATLARIZ”

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, üretim süresini kısalttıklarını belirterek “Her 3 yılda iki katına çıkıyoruz. 2023’te 8-9 milyar TL ciroya ulaşmış oluruz” diyor.

“REFORMLARI YAPALIM DÜNYADA PARA ÇOK”

“FİYAT REKABETİNE ASLA GİRMEYİZ”

ARAŞTIRMA

YENİ PAY HESABI!

Zor günler geçiren şirketlerin sektör bağımsız hepsi pazar payında var olanı korumaya çalışıyor. Az da olsa Pazar payını artıranlarsa segment kaymasından yararlanıyor.

EN ETKİLİ 30 İŞ KADINI

ANADOLU’NUN BÜYÜME PLANI

YÖNETİM

ŞİRKETLERİN FEDA LİSTESİ!

İşten ilk kim gözden çıkarılıyor? 114 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirdiğimiz anket verimsizler ve yeni teknolojilere direnenler kapıdan ilk çıkanlar olduğunu gösteriyor.

DEĞİŞİM İÇİN 11 KRİTİK ADIM

“İkincilik bile kaybeden olmanıza yetiyor” diyen John C. Maxwell, Lider Dönüşümü kitabında liderlere değişim için 11 anahtar çözüm sunuyor.

FİNANS

BANKALAR DÖNÜŞÜYOR

“KÂR ETMEK YETENEK İŞİ”

HAYATİ TAKİP

ÖZEL BÖLÜM

MIT

Akbank Özel Bölüm

GELECEK&TRENDLER

LOJİSTİK

KONJONKTÜR

İŞSİZLİKTE TEHLİKELİ GİDİŞ

İşsizlikte yükseliş Türkiye için tehlikeli bir gidişe işaret ediyor. Bu nedenle bu yükselişin bir an önce durdurulması gerekiyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

ŞİRKET DOKTORU

NEVZAT AYDIN

10 SORU

İŞ’TE ANADOLU

ZİRVE YOLU

ADV PLUS

AL RIES

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ AB, RUSYA VE AFRİKA DENKLEMİNİN GELECEĞ

Mehmet Öğütçü/ ENERJİDE GELECEĞE YELKEN AÇARKEN

Jack Welch/ İŞE YARAMAZ BEŞ DİKTATÖR TİPİ

Yiğit Kulabaş/ GÖRSEL ZEKA… PİKSELDEN BİLGİYE

Thomas Frey/ GELECEĞİN ŞEHİRLERİ NASIL OLACAK?

Ali Özgenç/ TEKSTİLDE İNOVASYON

Mehmet Gerz / PİYASALARDA SEÇİM SONUCU VE REZERV ENDİŞESİ

YAŞAM

EXPAT