İşte Mayıs ayının başlıkları...
KAPAK
40 SEKTÖRÜ NE BEKLİYOR?
40 sektörün iyi ve kötü “büyüme” senaryosunu araştırdık. 11 sektörde en iyi senaryoda bile küçülme bekleniyor; kötü senaryoda ise küçülme bekleyen sektör sayısı 24’e yükseliyor.
SÖYLEŞİ
“İYİ PAZAR BULUP ORADA BÜYÜYECEĞİZ”
Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, yurt dışında büyüdüklerini söyleyerek, “Nerede daha iyi pazarlar varsa oralarda büyüyeceğiz” diyor.
“HIZLA ÜRETİMLE CİROYU KATLARIZ”
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, üretim süresini kısalttıklarını belirterek “Her 3 yılda iki katına çıkıyoruz. 2023’te 8-9 milyar TL ciroya ulaşmış oluruz” diyor.
“REFORMLARI YAPALIM DÜNYADA PARA ÇOK”
“FİYAT REKABETİNE ASLA GİRMEYİZ”
ARAŞTIRMA
YENİ PAY HESABI!
Zor günler geçiren şirketlerin sektör bağımsız hepsi pazar payında var olanı korumaya çalışıyor. Az da olsa Pazar payını artıranlarsa segment kaymasından yararlanıyor.
EN ETKİLİ 30 İŞ KADINI
ANADOLU’NUN BÜYÜME PLANI
YÖNETİM
ŞİRKETLERİN FEDA LİSTESİ!
İşten ilk kim gözden çıkarılıyor? 114 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirdiğimiz anket verimsizler ve yeni teknolojilere direnenler kapıdan ilk çıkanlar olduğunu gösteriyor.
DEĞİŞİM İÇİN 11 KRİTİK ADIM
“İkincilik bile kaybeden olmanıza yetiyor” diyen John C. Maxwell, Lider Dönüşümü kitabında liderlere değişim için 11 anahtar çözüm sunuyor.
FİNANS
BANKALAR DÖNÜŞÜYOR
“KÂR ETMEK YETENEK İŞİ”
HAYATİ TAKİP
ÖZEL BÖLÜM
MIT
Akbank Özel Bölüm
GELECEK&TRENDLER
LOJİSTİK
KONJONKTÜR
İŞSİZLİKTE TEHLİKELİ GİDİŞ
İşsizlikte yükseliş Türkiye için tehlikeli bir gidişe işaret ediyor. Bu nedenle bu yükselişin bir an önce durdurulması gerekiyor.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
KİTAP
İNSANLAR
ŞİRKET DOKTORU
NEVZAT AYDIN
10 SORU
İŞ’TE ANADOLU
ZİRVE YOLU
ADV PLUS
AL RIES
DİJİTAL CEO
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ AB, RUSYA VE AFRİKA DENKLEMİNİN GELECEĞ
Mehmet Öğütçü/ ENERJİDE GELECEĞE YELKEN AÇARKEN
Jack Welch/ İŞE YARAMAZ BEŞ DİKTATÖR TİPİ
Yiğit Kulabaş/ GÖRSEL ZEKA… PİKSELDEN BİLGİYE
Thomas Frey/ GELECEĞİN ŞEHİRLERİ NASIL OLACAK?
Ali Özgenç/ TEKSTİLDE İNOVASYON
Mehmet Gerz / PİYASALARDA SEÇİM SONUCU VE REZERV ENDİŞESİ
YAŞAM
EXPAT