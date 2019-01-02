Capital 2019 Ocak başlıkları

KAPAK

CEO’LAR NE YAPACAK?

142 liderin katılımıyla gerçekleşen CEO Profil anketine göre CEO’lar 2019’da mevcudu korumaya odaklanacak. Kriz yönetimi de ajandalarında birinci madde olacak.

SÖYLEŞİ

“DEĞİŞİM BÜYÜK, EZBER BOZULDU”

Sektördeki değişimin çok büyük olduğunu söyleyen Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, “2019’da 2018’deki büyümeyi beklemeyiz” diyor.

“MERAK VE DİSİPLİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİYDİ”

“400 BİNİN ALTI ÇOK KÖTÜ OLUR”

ARAŞTIRMA

KÂRLAR ERİYOR! Kârlılıklar hangi sektörde nereden nereye geldi? Kan kaybı sürecek mi? Şirketler ne yapacak? Kârsızlık sendromunun nedenleri ortak: “Yüksek kur, artan maliyetler ve talepteki daralma.”

“SATIN ALMA”LİDERLERİ

YÖNETİM

ÜCRETTE ZOR HESAP

2019’da önde gelen şirketlerin ücret stratejisini araştırdık. Kim, ne kadar zam planlıyor? Zamlar tek seferde mi yoksa ikiye bölünerek mi ödenecek? Hepsi ücret araştırmamızda…

“ŞİMŞEK” GİBİ BÜYÜME SIRLARI

FAZLA MOLA SENDROMU!

FİNANS

“BÜYÜMEYE ODAKLANDIK”

TAKİPTEKİ SEKTÖRLER

GELECEĞİN BANKACILIĞI

ÖZEL BÖLÜM

MIT

Akbank Dijital

GELECEK&TRENDLER

KONJONKTÜR

EKONOMİDE 2019’UN GÖRÜNÜMÜ

2019’da işsizlikte yükselişin devam etmesi kaçınılmaz görünüyor. Enflasyonun ise 2019’da en fazla yüzde 15-20 aralığına inebileceği tahmin ediliyor.

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR10 SORU

ŞİRKET DOKTORU

NEVZAT AYDIN

İŞ’TE ANADOLU

ADV PLUS

ZİRVE YOLU

AL RIES

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Asya’daki kritik denge

Jack Welch/ İK Yanlış Anlaşılıyor

Yiğit Kulabaş/ Biyonik Gelecek- “Bodyhacking”

Thomas Frey/ Sürücüsüz Dönem Ne Getirecek?

Mehmet Öğütçü/ 2019’da Denklem Yeniden Kurulacak

Ali Özgenç/ 2019’da Şirketleri Etkileyecek Trendler

Mehmet Gerz / 2019 Beklentileri

YAŞAM

EXPAT