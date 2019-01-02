Capital 2019 Ocak başlıkları

İşte Ocak ayının başlıkları
KAPAK
CEO’LAR NE YAPACAK?
142 liderin katılımıyla gerçekleşen CEO Profil anketine göre CEO’lar 2019’da mevcudu korumaya odaklanacak. Kriz yönetimi de ajandalarında birinci madde olacak.
SÖYLEŞİ
“DEĞİŞİM BÜYÜK, EZBER BOZULDU”
Sektördeki değişimin çok büyük olduğunu söyleyen Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, “2019’da 2018’deki büyümeyi beklemeyiz” diyor.
“MERAK VE DİSİPLİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİYDİ”
“400 BİNİN ALTI ÇOK KÖTÜ OLUR”
ARAŞTIRMA
KÂRLAR ERİYOR! Kârlılıklar hangi sektörde nereden nereye geldi? Kan kaybı sürecek mi? Şirketler ne yapacak? Kârsızlık sendromunun nedenleri ortak: “Yüksek kur, artan maliyetler ve talepteki daralma.”
“SATIN ALMA”LİDERLERİ
YÖNETİM
ÜCRETTE ZOR HESAP
2019’da önde gelen şirketlerin ücret stratejisini araştırdık. Kim, ne kadar zam planlıyor? Zamlar tek seferde mi yoksa ikiye bölünerek mi ödenecek? Hepsi ücret araştırmamızda…
“ŞİMŞEK” GİBİ BÜYÜME SIRLARI
FAZLA MOLA SENDROMU!
FİNANS
“BÜYÜMEYE ODAKLANDIK”
TAKİPTEKİ SEKTÖRLER
GELECEĞİN BANKACILIĞI
ÖZEL BÖLÜM
MIT
Akbank Dijital
GELECEK&TRENDLER
KONJONKTÜR
EKONOMİDE 2019’UN GÖRÜNÜMÜ
2019’da işsizlikte yükselişin devam etmesi kaçınılmaz görünüyor. Enflasyonun ise 2019’da en fazla yüzde 15-20 aralığına inebileceği tahmin ediliyor.
RICHARD BRANSON
KİTAP
PROJEKSİYON
İNSANLAR10 SORU
ŞİRKET DOKTORU
NEVZAT AYDIN
İŞ’TE ANADOLU
ADV PLUS
ZİRVE YOLU
AL RIES
DİJİTAL CEO
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ Asya’daki kritik denge
Jack Welch/ İK Yanlış Anlaşılıyor
Yiğit Kulabaş/ Biyonik Gelecek- “Bodyhacking”
Thomas Frey/ Sürücüsüz Dönem Ne Getirecek?
Mehmet Öğütçü/ 2019’da Denklem Yeniden Kurulacak
Ali Özgenç/ 2019’da Şirketleri Etkileyecek Trendler
Mehmet Gerz / 2019 Beklentileri
YAŞAM
EXPAT