Capital 2019 Şubat başlıkları

İşte Şubat ayının başlıkları...
KAPAK
UYUM ZAMANI!
Yüksek enflasyon döneminin geri gelmesiyle herkes reel büyüme peşinde. Tahsilat, stok ve kapasite yönetiminin öne çıktığı bu dönemde İK’da norm kadrolarla çalışmak hedefleniyor.
SÖYLEŞİ
“HEDEFİMİZ İPEK YOLU’NDA İLK 3’E GİRMEK”
Dört yıldır Arçelik’in kaptan koltuğunda oturan Hakan Bulgurlu, İpekyolu’nu “Beko Yolu” olarak değiştirdiklerini ve bu yol üzerindeki her ülkede var olmayı planladıklarını söylüyor.
“ARTIK DOĞRU İŞE ODAKLANAN KAZANACAK”
Bankalarla anlaşmalarını yenilediklerine, verimliliğe odaklandıklarını söyleyen Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taviloğlu, “Doğru işe odaklanan parayı kazanacak” diyor.
YENİ CEO’NUN 10 YIL PLANI
ARAŞTIRMA
ORANA DİKKAT!
Yüksek borçluluk hemen her sektörü tehdit ediyor. Hazır giyim, tüketici elektroniği, özel eğitim, inşaat gibi sektörlerde olması gerekenden 4-5 kat daha fazla borçlanma yaşanıyor.
‘GERİ DÖNÜŞ’2’YE KATLANDI
YÖNETİM
KİM TERFİ İSTEMEZ? Kadınların, şirketteki boş pozisyonlara başvurması erkeklerin gerisinde kalıyor. Üst yönetimde daha da belirginleşen bu durumu önlemek için şirketler kadınları cesaretlendiriyor.
BABADAN ÇOCUĞA İŞ YAŞAM DENGESİ
YASAKLI ‘KELİMELER’!
FİNANS
“KÂRLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
TELAFİ PEŞİNDE
“DAHA ZOR BİR YIL OLACAK”
CAYMA SÜRER Mİ?
ÖZEL BÖLÜM
MIT
Akbank Finansal Okuryazarlık
GELECEK&TRENDLER
KONJONKTÜR
RESESYON NE KADAR SÜRER?
Resesyonun ne kadar süreceği merak ediliyor. Resesyonların Türkiye’de genelde dört çeyrek sürdüğü düşünülürse bu kez resesyonun daha uzun sürebileceğine yönelik işaretler var.
RICHARD BRANSON
KİTAP
PROJEKSİYON
İNSANLAR
10 SORU
ŞİRKET DOKTORU
NEVZAT AYDIN
İŞ’TE ANADOLU
ADV PLUS
AL RIES
ZİRVE YOLU
DİJİTAL CEO
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ EN MEYDAN OKUYUCU YIL
Yiğit Kulabaş/ 11 YIL ÖNCE 11 YIL SONRA
Jack Welch/ FARKLILAŞMA NEDİR?
Thomas Frey/ TAHMİNLERİN GÜCÜ: VİRAL TAHMİN YARATMA SANATI
Mehmet Öğütçü/ ENERJİDE GÜVEN
Ali Özgenç/ KABUL EDİLMİŞ ÇARESİZLİK
Mehmet Gerz / IMF’SİZ TÜRKİYE SENARYOSU
YAŞAM
EXPAT