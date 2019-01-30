Capital 2019 Şubat başlıkları

KAPAK

UYUM ZAMANI!

Yüksek enflasyon döneminin geri gelmesiyle herkes reel büyüme peşinde. Tahsilat, stok ve kapasite yönetiminin öne çıktığı bu dönemde İK’da norm kadrolarla çalışmak hedefleniyor.

SÖYLEŞİ

“HEDEFİMİZ İPEK YOLU’NDA İLK 3’E GİRMEK”

Dört yıldır Arçelik’in kaptan koltuğunda oturan Hakan Bulgurlu, İpekyolu’nu “Beko Yolu” olarak değiştirdiklerini ve bu yol üzerindeki her ülkede var olmayı planladıklarını söylüyor.

“ARTIK DOĞRU İŞE ODAKLANAN KAZANACAK”

Bankalarla anlaşmalarını yenilediklerine, verimliliğe odaklandıklarını söyleyen Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taviloğlu, “Doğru işe odaklanan parayı kazanacak” diyor.

YENİ CEO’NUN 10 YIL PLANI

ARAŞTIRMA

ORANA DİKKAT!

Yüksek borçluluk hemen her sektörü tehdit ediyor. Hazır giyim, tüketici elektroniği, özel eğitim, inşaat gibi sektörlerde olması gerekenden 4-5 kat daha fazla borçlanma yaşanıyor.

‘GERİ DÖNÜŞ’2’YE KATLANDI

YÖNETİM

KİM TERFİ İSTEMEZ? Kadınların, şirketteki boş pozisyonlara başvurması erkeklerin gerisinde kalıyor. Üst yönetimde daha da belirginleşen bu durumu önlemek için şirketler kadınları cesaretlendiriyor.

BABADAN ÇOCUĞA İŞ YAŞAM DENGESİ

YASAKLI ‘KELİMELER’!

FİNANS

“KÂRLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

TELAFİ PEŞİNDE

“DAHA ZOR BİR YIL OLACAK”

CAYMA SÜRER Mİ?

ÖZEL BÖLÜM

MIT

Akbank Finansal Okuryazarlık

GELECEK&TRENDLER

KONJONKTÜR

RESESYON NE KADAR SÜRER?

Resesyonun ne kadar süreceği merak ediliyor. Resesyonların Türkiye’de genelde dört çeyrek sürdüğü düşünülürse bu kez resesyonun daha uzun sürebileceğine yönelik işaretler var.

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

10 SORU

ŞİRKET DOKTORU

NEVZAT AYDIN

İŞ’TE ANADOLU

ADV PLUS

AL RIES

ZİRVE YOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ EN MEYDAN OKUYUCU YIL

Yiğit Kulabaş/ 11 YIL ÖNCE 11 YIL SONRA

Jack Welch/ FARKLILAŞMA NEDİR?

Thomas Frey/ TAHMİNLERİN GÜCÜ: VİRAL TAHMİN YARATMA SANATI

Mehmet Öğütçü/ ENERJİDE GÜVEN

Ali Özgenç/ KABUL EDİLMİŞ ÇARESİZLİK

Mehmet Gerz / IMF’SİZ TÜRKİYE SENARYOSU

YAŞAM

EXPAT