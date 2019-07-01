Capital 2019 Temmuz başlıkları

KAPAK

TURKCELL’İN YENİ YOLU

Turkcell’in yeni genel müdürü Murat Erkan, 5 yıllık planını anlattı. “Yurt dışının payını yüzde 20’ye çıkaracağız” diyen Erkan, “servis” ihracıyla büyümeyi planladıklarını söylüyor.

ARAŞTIRMA

MÜTHİŞ ARTIŞ

7’ncisini gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırması ekonomik açıdan zor yıllarda bile gönlü zengin iş insanlarının yaptığı bağışların arttığını gösteriyor.

ZOR YIL HEDEFİ

FAZLALIK SENDROMU!

MİLYARLIK DERSLER!

SÖYLEŞİ

“ 4 KAT BÜYÜDÜK SIRADA BANABİ VAR”

4 yılda sattığı şirketini 4 katına çıkaran Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Tüketici eve kapandı, bu da bizi daha fazla büyütüyor” diyor.

“DÖNÜŞÜMLE 10 KAT BÜYÜDÜK”

“3 ANA TREND YÖN VERECEK”

“DEĞİŞİMİ ANLAYANA ÇİN’DE FIRSAT ÇOK”

YÖNETİM

DAHA AZ İSTİFA MI?

MALİYET ODAKLI YENİLİK DERSLERİ

“ETKİLİ İNSANA” BÜYÜK YATIRIM

FİNANS

“KATILMIN EN BÜYÜĞÜ OLACAĞIZ”

Bankacılık sektöründe 22’nci sırada olan Vakıf Katılım’ın genel müdürü İkram Göktaş, 2025’te Türkiye’nin en büyük katılım bankası olmak istediklerini söylüyor.

ANA BANKA REKABETİ

“SATIN ALMA İŞTAHIMIZI KORUYORUZ”

ÖZEL BÖLÜM

MIT

GELECEK&TRENDLER

KONJONKTÜR

EKONOMİ ACİL ÖNLEM İSTİYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tamamlansa da ekonomi üç ay öncesindekinden de biraz daha kötü durumda ve hükümetten acil önlem istiyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

İŞ’TE ANADOLU

ŞİRKET DOKTORU

NEVZAT AYDIN

10 SORU

ADV PLUS

ZİRVE YOLU

AL RIES

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ TRUMP DEVRİNDE DEMOKRASİNİN CAZİBESİ

Yiğit Kulabaş/ PLATFORM EKONOMİSİ VE SEN

Mehmet Öğütçü/ DOĞU AKDENİZ STRATEJİSİ ÖNERİSİ

Jack Welch/ MÜKEMMEL ÇALIŞANLI EKİP KURMA TAKTİKLERİ

Thomas Frey/ MEGA PROJELER: İNSANLIĞIN GELECEĞİNİ YENİDEN YAZACAK DÖRT TÜPLÜ GEÇİT PROJESİ

Ali Özgenç/ KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM

Mehmet Gerz /2019’UN İLK YARISINI SEÇİMLERLE HARCADIK

YAŞAM

EXPAT