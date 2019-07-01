Capital 2019 Temmuz başlıkları

İşte Temmuz ayının başlıkları...
KAPAK
TURKCELL’İN YENİ YOLU
Turkcell’in yeni genel müdürü Murat Erkan, 5 yıllık planını anlattı. “Yurt dışının payını yüzde 20’ye çıkaracağız” diyen Erkan, “servis” ihracıyla büyümeyi planladıklarını söylüyor.
ARAŞTIRMA
MÜTHİŞ ARTIŞ
7’ncisini gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırması ekonomik açıdan zor yıllarda bile gönlü zengin iş insanlarının yaptığı bağışların arttığını gösteriyor.
ZOR YIL HEDEFİ
FAZLALIK SENDROMU!
MİLYARLIK DERSLER!
SÖYLEŞİ
“ 4 KAT BÜYÜDÜK SIRADA BANABİ VAR”
4 yılda sattığı şirketini 4 katına çıkaran Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Tüketici eve kapandı, bu da bizi daha fazla büyütüyor” diyor.
“DÖNÜŞÜMLE 10 KAT BÜYÜDÜK”
“3 ANA TREND YÖN VERECEK”
“DEĞİŞİMİ ANLAYANA ÇİN’DE FIRSAT ÇOK”
YÖNETİM
DAHA AZ İSTİFA MI?
MALİYET ODAKLI YENİLİK DERSLERİ
“ETKİLİ İNSANA” BÜYÜK YATIRIM
FİNANS
“KATILMIN EN BÜYÜĞÜ OLACAĞIZ”
Bankacılık sektöründe 22’nci sırada olan Vakıf Katılım’ın genel müdürü İkram Göktaş, 2025’te Türkiye’nin en büyük katılım bankası olmak istediklerini söylüyor.
ANA BANKA REKABETİ
“SATIN ALMA İŞTAHIMIZI KORUYORUZ”
ÖZEL BÖLÜM
MIT
GELECEK&TRENDLER
KONJONKTÜR
EKONOMİ ACİL ÖNLEM İSTİYOR!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tamamlansa da ekonomi üç ay öncesindekinden de biraz daha kötü durumda ve hükümetten acil önlem istiyor.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
KİTAP
İNSANLAR
İŞ’TE ANADOLU
ŞİRKET DOKTORU
NEVZAT AYDIN
10 SORU
ADV PLUS
ZİRVE YOLU
AL RIES
DİJİTAL CEO
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ TRUMP DEVRİNDE DEMOKRASİNİN CAZİBESİ
Yiğit Kulabaş/ PLATFORM EKONOMİSİ VE SEN
Mehmet Öğütçü/ DOĞU AKDENİZ STRATEJİSİ ÖNERİSİ
Jack Welch/ MÜKEMMEL ÇALIŞANLI EKİP KURMA TAKTİKLERİ
Thomas Frey/ MEGA PROJELER: İNSANLIĞIN GELECEĞİNİ YENİDEN YAZACAK DÖRT TÜPLÜ GEÇİT PROJESİ
Ali Özgenç/ KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM
Mehmet Gerz /2019’UN İLK YARISINI SEÇİMLERLE HARCADIK
YAŞAM
EXPAT