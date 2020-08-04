Capital 2020 Ağustos başlıkları

KAPAK

DEVLERİN BÜYÜK SINAVI

Capital500 Türkiye’nin en büyük 500 şirketine ayna tutuyor. Büyümelerin azaldığı 2019’da 500 büyük şirket reel olarak yüzde 2,1 büyüdü. Kârları ise yüzde 6,2 daraldı.

SÖYLEŞİ

“FRENE BASMIYORUZ”

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, kriz ortamını fırsata çevirmek gerektiğini belirterek “Frene basmıyoruz. Bu yıl 855 milyon TL yatırım yapacağız” diyor.

“BU DÖNEM YENİ FIRSATLAR GETİRECEK”

Pandemi sonrası hedeflerini revize ettiklerini söyleyen Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, bu dönemin bazı fırsatlar getireceğine inandıklarını belirtiyor.

“CİRO DEĞİL KÂRLILIK ÖNEMLİ”

Ciroda yüzde 20-25’lik daralma beklediğini belirten Yıldırım Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, “Önemli olan ciro değil kârlılık” diyor.

“GERÇEK BÜYÜME 2022 SONRASINDA”

OSD Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Hızla artan taleple yılı COVID öncesi satış hedefleriyle kapatabileceğiz” diyor.

“TÜRKİYE’Yİ GLOBALE TAŞIYAN GÜCÜZ”

“Türkiye’yi global tedarik zincirlerine taşıyan gücüz” diyen AmCham Başkanı Tankut Turnaoğlu, pandemide Türk üreticilerin tedarik zincirindeki öneminin anlaşıldığını söylüyor.

ARAŞTIRMA

TEHLİKE GEÇTİ Mİ?

Pandeminin başlamasından bu yana pek çok şirket kapandı. Peki ayakta kalanlar sonbaharda beklenen ikinci dalgaya dayanabilecek mi? Yanıtı araştırmamızda!

ANADOLU’DA YATIRIM VAR MI?

Tosyalı, Konukoğlu, Erdemoğlu ve Gümüşer gibi Anadolu’nun köklü ve büyük aileleri 2020 için planladıkları yatırımları ertelemeden yola devam ediyor.

YENİ EŞİK!

Yeni dönemde şirketlerin hedefi 1 milyarı değil 5 milyar lira eşiğini aşmak. 2019 cirosuyla 5 milyar TL eşiğini geçen 80 şirketin detaylı büyüme analizini araştırdık.

ÖZEL BÖLÜM

MIT

GAYRİMENKUL

KONJONKTÜR

EKONOMİDE DİPTEN ÇIKIŞ

Kriz sırasında işini kaybeden büyük kitle yüzünden iç ve dış talebin zayıf kalmaya devam edecek gibi görünmesi, dipten çıkışın uzun sürebileceğine işaret ediyor.

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

NEVZAT AYDIN

10 SORU

İŞ’TE ANADOLU

AL RIES

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

YÖNETİM

BOŞ OFİS SENDROMU

İş dünyasında pandemi sonrası taşınmalar artıyor. Lüks plazalarda son 10 yılın en boş ofis binaları ve en düşük kiraları dikkat çekiyor.

İDEAL ÖNLEM BÜTÇESİ

Korona sonrası dönemde işe dönüşle hijyen tedbirlerine ekstra yatırım yapan şirketlerin maliyetleri artıyor. Alınması gereken önlemler ek bütçe oluşturulmasına neden oluyor.

FİNANS

“İKİNCİ YARI DA POZİTİF GEÇER”

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “İlk yarıda büyüme ağırlıklı tüzel kaynaklıydı, ikinci yarıdaysa bireysel bankacılık daha yoğun olacak” diyor.

EN HIZLI GRUP

Kredilerdeki büyümede 3 büyük kamu bankası, ilk özel 4 bankayı ikiye katladı. Bu yılın ilk üç ayında net kârlarda ise katılım bankacılığı ve kamu dikkat çekiyor.

“ALIMLARDAKİ HAREKET SÜRER”

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Yılın ikinci yarısında sağlık, siber ve kredi risk ürünlerinde iyi büyümeler bekliyoruz” diyor.

“BORSAYA TALEP SÜRECEK”

Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday yurt içinde düşük faiz ortamı ve düşük faizli kredilerle ekonominin desteklenmesinin BİST100’e olan talebi canlı tutacağını söylüyor.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Merkel’in Güçlü Pandemi Stratejisi

Mehmet Öğütçü/ Ermenistan’ın Saldırısı ve Kıbrıs

Yiğit Kulabaş/ Uzaktaki Yakın

Ali Özgenç/ Belirsizlik Altında Strateji

Mehmet Gerz / Düşük Faiz Ortamında Yatırım

YAŞAM

EXPAT