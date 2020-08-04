Capital 2020 Ağustos başlıkları

İşte Ağustos ayının başlıkları...
KAPAK
DEVLERİN BÜYÜK SINAVI
Capital500 Türkiye’nin en büyük 500 şirketine ayna tutuyor. Büyümelerin azaldığı 2019’da 500 büyük şirket reel olarak yüzde 2,1 büyüdü. Kârları ise yüzde 6,2 daraldı.
SÖYLEŞİ
“FRENE BASMIYORUZ”
Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, kriz ortamını fırsata çevirmek gerektiğini belirterek “Frene basmıyoruz. Bu yıl 855 milyon TL yatırım yapacağız” diyor.
“BU DÖNEM YENİ FIRSATLAR GETİRECEK”
Pandemi sonrası hedeflerini revize ettiklerini söyleyen Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, bu dönemin bazı fırsatlar getireceğine inandıklarını belirtiyor.
“CİRO DEĞİL KÂRLILIK ÖNEMLİ”
Ciroda yüzde 20-25’lik daralma beklediğini belirten Yıldırım Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, “Önemli olan ciro değil kârlılık” diyor.
“GERÇEK BÜYÜME 2022 SONRASINDA”
OSD Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Hızla artan taleple yılı COVID öncesi satış hedefleriyle kapatabileceğiz” diyor.
“TÜRKİYE’Yİ GLOBALE TAŞIYAN GÜCÜZ”
“Türkiye’yi global tedarik zincirlerine taşıyan gücüz” diyen AmCham Başkanı Tankut Turnaoğlu, pandemide Türk üreticilerin tedarik zincirindeki öneminin anlaşıldığını söylüyor.
ARAŞTIRMA
TEHLİKE GEÇTİ Mİ?
Pandeminin başlamasından bu yana pek çok şirket kapandı. Peki ayakta kalanlar sonbaharda beklenen ikinci dalgaya dayanabilecek mi? Yanıtı araştırmamızda!
ANADOLU’DA YATIRIM VAR MI?
Tosyalı, Konukoğlu, Erdemoğlu ve Gümüşer gibi Anadolu’nun köklü ve büyük aileleri 2020 için planladıkları yatırımları ertelemeden yola devam ediyor.
YENİ EŞİK!
Yeni dönemde şirketlerin hedefi 1 milyarı değil 5 milyar lira eşiğini aşmak. 2019 cirosuyla 5 milyar TL eşiğini geçen 80 şirketin detaylı büyüme analizini araştırdık.
ÖZEL BÖLÜM
MIT
GAYRİMENKUL
KONJONKTÜR
EKONOMİDE DİPTEN ÇIKIŞ
Kriz sırasında işini kaybeden büyük kitle yüzünden iç ve dış talebin zayıf kalmaya devam edecek gibi görünmesi, dipten çıkışın uzun sürebileceğine işaret ediyor.
RICHARD BRANSON
KİTAP
PROJEKSİYON
İNSANLAR
NEVZAT AYDIN
10 SORU
İŞ’TE ANADOLU
AL RIES
ZİRVE YOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
YÖNETİM
BOŞ OFİS SENDROMU
İş dünyasında pandemi sonrası taşınmalar artıyor. Lüks plazalarda son 10 yılın en boş ofis binaları ve en düşük kiraları dikkat çekiyor.
İDEAL ÖNLEM BÜTÇESİ
Korona sonrası dönemde işe dönüşle hijyen tedbirlerine ekstra yatırım yapan şirketlerin maliyetleri artıyor. Alınması gereken önlemler ek bütçe oluşturulmasına neden oluyor.
FİNANS
“İKİNCİ YARI DA POZİTİF GEÇER”
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “İlk yarıda büyüme ağırlıklı tüzel kaynaklıydı, ikinci yarıdaysa bireysel bankacılık daha yoğun olacak” diyor.
EN HIZLI GRUP
Kredilerdeki büyümede 3 büyük kamu bankası, ilk özel 4 bankayı ikiye katladı. Bu yılın ilk üç ayında net kârlarda ise katılım bankacılığı ve kamu dikkat çekiyor.
“ALIMLARDAKİ HAREKET SÜRER”
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Yılın ikinci yarısında sağlık, siber ve kredi risk ürünlerinde iyi büyümeler bekliyoruz” diyor.
“BORSAYA TALEP SÜRECEK”
Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday yurt içinde düşük faiz ortamı ve düşük faizli kredilerle ekonominin desteklenmesinin BİST100’e olan talebi canlı tutacağını söylüyor.
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ Merkel’in Güçlü Pandemi Stratejisi
Mehmet Öğütçü/ Ermenistan’ın Saldırısı ve Kıbrıs
Yiğit Kulabaş/ Uzaktaki Yakın
Ali Özgenç/ Belirsizlik Altında Strateji
Mehmet Gerz / Düşük Faiz Ortamında Yatırım
YAŞAM
EXPAT