Capital 2020 Aralık başlıkları

İşte Aralık ayının başlıkları...
KAPAK
LİSTEDE ÇARPICI DEĞİŞİM!
“En Beğenilen Şirketler” araştırmasının 20’ncisinde geçen yıla göre 23 şirket yer değiştirdi. Koç Holding zirvedeki yerini korurken bu yıl, e-ticaret şirketleri ön plana çıktı.
SÖYLEŞİ
“ ‘BİZİ AL’ TEKLİFLERİ GELİYOR”
Kruvaziyer limancılığında rekabet avantajı sağladıklarını belirten Global Yatırım Holding’in patronu Mehmet Kutman, “Birçok liman ‘Bizi al’ teklifiyle geliyor” diyor.
“YÜKSELİŞ DÖNEMİNE GİRİYORUZ”
Sadeleşme adımları atan Şişecam’ın yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni bir yükseliş dönemine gireceklerini söylüyor.
KİBAR’IN 2021 PLANI
“2021’de yüzde 5-10 büyüme hedefliyoruz” diyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, pandemi yılını planlarının gerisinde kapatacaklarını ifade ediyor.
“BÖLGESEL GÜÇ OLACAĞIZ”
Polisan Kansai Boya’nın yeni genel müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu, “İhracatı 2’ye katlayacağız. Japon ortağımızla bölgesel güç olmak için çalışıyoruz” diyor.
ARAŞTIRMA
DİJİTAL NESLİN BEĞENİLENLERİ
Capital’in gelenekselleşen “En Beğenilen Şirketler” araştırmasının sonuçlarına göre bu
yıl 5 “yeni nesil” şirket ilk 20 arasına girdi. Biz de bunlardan dördünün tepe isimlerine
başarılarının nedenini ve yol haritalarını sorduk.
EN BÜYÜK KAYIP NEREDE?
En fazla kayıp veren sektörleri araştırdık. Turizmden sanayiye pek çok sektörde pandeminin yarattığı kayıpların 2021’in ikinci yarısından önce düzelmesi beklenmiyor.
KÂRDAN FERAGAT ZAMANI!
Bu yıl, gıda ambalajı, teknoloji perakendeciliği, gıda perakendeciliği gibi kâr marjını artırabilen birkaç sektör olsa da genel tabloda pek çok alanda kârlarda büyük erime yaşanıyor.
“EV”DEN GELEN MÜTHİŞ BÜYÜME
Evde dönüşle hayatımıza giren yeni ihtiyaçlar elektronik, beyaz eşya ve mobilyada çift haneli büyümelere neden oluyor. Peki hesapta olmayan bu büyümeyi şirketler nasıl yönetiyor?
YÖNETİM
ZOR DÖNEMİN PAZARLAMA LİDERLERİ 2020’nin en başarılı 30 pazarlama lideri ve fark yaratan liderlik uygulamaları “Yılın En Başarılı 30 Pazarlama Lideri” listesinde, kaçırmayın!
ÇOK SENARYOLU YENİ DÖNEM
2020 bütçelerinde yanılan CEO’lar yeni bütçeleri esnek ve çok senaryolu hazırlıyor. Muhafazakar bütçelerde enflasyon yüzde 12, dolar ise 8-8,5 TL bandında öngörülüyor.
DEVİRDE İDEAL YAŞ
Aile şirketlerinde ideal devir yaşı “60 ve altı” olarak belirtirken, uygulamada ise bayrak teslimi genellikle 65-80 yaş aralığında gerçekleşiyor.
FİNANS
BASKI ARTIYOR
Kredilerdeki hızlı büyüme bankaların bilançolarında pek çok kalemde baskı yaratıyor. Sıkışmanın en belirgin görüldüğü alan ise artan kredi karşılıkları…
“İŞTAHIMIZ DEVAM EDER”
HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “2021’de mevduat tarafında yüzde 18-20, kredilerde ise yüzde 10 büyüme hedefimiz var” diyor.
YENİ DENGE HESAPLARI
Bankacılık dışı finansın lider şirketlerinin CEO’ları, ana ürün gruplarındaki değişimi, bu değişimin nedenlerini ve 2021 öngörülerini paylaştı.
“YILI REKOR BÜYÜMEYLE TAMAMLARIZ”
BES fon büyüklüğünde toplu para girişleriyle son aylarda yüzde 37 büyüme olduğunu belirten Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, yıl sonunda rekor büyüme bekliyor.
“POZİTİF YÖNDE AYRIŞACAK”
15 milyar TL’lik portföyü yöneten TEB Portföy’ün genel müdürü Yağız Oral
BİST’in rakip piyasalara göre pozitif yönde ayrışmasını beklediğini ifade ediyor.
ÖZEL BÖLÜM
MIT
AKBANK ÖZEL BÖLÜM
KONJONKTÜR
EKONOMİDE U DÖNÜŞÜ
Ekonomi ve maliye politikasındaki değişimler piyasalarda olumlu karşılandı. Ancak gelişmelerin daha da olumlu olması için pandeminin arttığı bu dönemde programa bağlı kalmak gerekiyor.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
KİTAP
İNSANLAR
10 SORU
NEVZAT AYDIN
THOMAS FREY
İŞ’TE ANADOLU
AL RIES
DİJİTAL CEO
ZİRVE YOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ KAOSTAN KİMLER FAYDA SAĞLAYABİLİR?
Mehmet Öğütçü/ TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR HİKAYE
Yiğit Kulabaş/ TİMUR SELÇUK
Ali Özgenç/ EĞİTİMDE İNOVASYON
Mehmet Gerz / EKONOMİDE NORMALE DÖNÜŞ
YAŞAM
EXPAT