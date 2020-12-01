Capital 2020 Aralık başlıkları

KAPAK

LİSTEDE ÇARPICI DEĞİŞİM!

“En Beğenilen Şirketler” araştırmasının 20’ncisinde geçen yıla göre 23 şirket yer değiştirdi. Koç Holding zirvedeki yerini korurken bu yıl, e-ticaret şirketleri ön plana çıktı.

SÖYLEŞİ

“ ‘BİZİ AL’ TEKLİFLERİ GELİYOR”

Kruvaziyer limancılığında rekabet avantajı sağladıklarını belirten Global Yatırım Holding’in patronu Mehmet Kutman, “Birçok liman ‘Bizi al’ teklifiyle geliyor” diyor.

“YÜKSELİŞ DÖNEMİNE GİRİYORUZ”

Sadeleşme adımları atan Şişecam’ın yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni bir yükseliş dönemine gireceklerini söylüyor.

KİBAR’IN 2021 PLANI

“2021’de yüzde 5-10 büyüme hedefliyoruz” diyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, pandemi yılını planlarının gerisinde kapatacaklarını ifade ediyor.

“BÖLGESEL GÜÇ OLACAĞIZ”

Polisan Kansai Boya’nın yeni genel müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu, “İhracatı 2’ye katlayacağız. Japon ortağımızla bölgesel güç olmak için çalışıyoruz” diyor.

ARAŞTIRMA

DİJİTAL NESLİN BEĞENİLENLERİ

Capital’in gelenekselleşen “En Beğenilen Şirketler” araştırmasının sonuçlarına göre bu

yıl 5 “yeni nesil” şirket ilk 20 arasına girdi. Biz de bunlardan dördünün tepe isimlerine

başarılarının nedenini ve yol haritalarını sorduk.

EN BÜYÜK KAYIP NEREDE?

En fazla kayıp veren sektörleri araştırdık. Turizmden sanayiye pek çok sektörde pandeminin yarattığı kayıpların 2021’in ikinci yarısından önce düzelmesi beklenmiyor.

KÂRDAN FERAGAT ZAMANI!

Bu yıl, gıda ambalajı, teknoloji perakendeciliği, gıda perakendeciliği gibi kâr marjını artırabilen birkaç sektör olsa da genel tabloda pek çok alanda kârlarda büyük erime yaşanıyor.

“EV”DEN GELEN MÜTHİŞ BÜYÜME

Evde dönüşle hayatımıza giren yeni ihtiyaçlar elektronik, beyaz eşya ve mobilyada çift haneli büyümelere neden oluyor. Peki hesapta olmayan bu büyümeyi şirketler nasıl yönetiyor?

YÖNETİM

ZOR DÖNEMİN PAZARLAMA LİDERLERİ 2020’nin en başarılı 30 pazarlama lideri ve fark yaratan liderlik uygulamaları “Yılın En Başarılı 30 Pazarlama Lideri” listesinde, kaçırmayın!

ÇOK SENARYOLU YENİ DÖNEM

2020 bütçelerinde yanılan CEO’lar yeni bütçeleri esnek ve çok senaryolu hazırlıyor. Muhafazakar bütçelerde enflasyon yüzde 12, dolar ise 8-8,5 TL bandında öngörülüyor.

DEVİRDE İDEAL YAŞ

Aile şirketlerinde ideal devir yaşı “60 ve altı” olarak belirtirken, uygulamada ise bayrak teslimi genellikle 65-80 yaş aralığında gerçekleşiyor.

FİNANS

BASKI ARTIYOR

Kredilerdeki hızlı büyüme bankaların bilançolarında pek çok kalemde baskı yaratıyor. Sıkışmanın en belirgin görüldüğü alan ise artan kredi karşılıkları…

“İŞTAHIMIZ DEVAM EDER”

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “2021’de mevduat tarafında yüzde 18-20, kredilerde ise yüzde 10 büyüme hedefimiz var” diyor.

YENİ DENGE HESAPLARI

Bankacılık dışı finansın lider şirketlerinin CEO’ları, ana ürün gruplarındaki değişimi, bu değişimin nedenlerini ve 2021 öngörülerini paylaştı.

“YILI REKOR BÜYÜMEYLE TAMAMLARIZ”

BES fon büyüklüğünde toplu para girişleriyle son aylarda yüzde 37 büyüme olduğunu belirten Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, yıl sonunda rekor büyüme bekliyor.

“POZİTİF YÖNDE AYRIŞACAK”

15 milyar TL’lik portföyü yöneten TEB Portföy’ün genel müdürü Yağız Oral

BİST’in rakip piyasalara göre pozitif yönde ayrışmasını beklediğini ifade ediyor.

ÖZEL BÖLÜM

MIT

AKBANK ÖZEL BÖLÜM

KONJONKTÜR

EKONOMİDE U DÖNÜŞÜ

Ekonomi ve maliye politikasındaki değişimler piyasalarda olumlu karşılandı. Ancak gelişmelerin daha da olumlu olması için pandeminin arttığı bu dönemde programa bağlı kalmak gerekiyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

10 SORU

NEVZAT AYDIN

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

AL RIES

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ KAOSTAN KİMLER FAYDA SAĞLAYABİLİR?

Mehmet Öğütçü/ TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR HİKAYE

Yiğit Kulabaş/ TİMUR SELÇUK

Ali Özgenç/ EĞİTİMDE İNOVASYON

Mehmet Gerz / EKONOMİDE NORMALE DÖNÜŞ

YAŞAM

EXPAT