Capital 2020 Ekim başlıkları

KAPAK

İLK “DİP” AŞILIR MI?

Endişeli ve ikinci dalgayı konuşan iş dünyası liderlerine yeni senaryolarını sorduk. Nakitten stok yönetimine liderlerin ikinci dip listesi kapak araştırmamızda!

SÖYLEŞİ

“1 MİLYAR DOLARA 5 YILDA ULAŞIRIZ”

Geçen yıl 500 milyon dolar ciro yaptıklarını belirten Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, 5 yıl içinde bunu 1 milyar dolara çıkarmayı planladığını söylüyor.

“HIZLI BÜYÜME DÖNEMİNE GİRDİK”

2021’de 50-60 milyon dolar yazılım ihracatı gerçekleştirmeyi hedefleyen Netaş CEO’su Müjdat Altay, “Netaş raya oturdu. Bundan sonra hızlı büyüme dönemi gelecek” diyor.

“ŞİRKETİMİZİ 3 KAT BÜYÜTECEĞİM”

“Gittiğiniz her yerde Samsung markalı bir mağaza göreceksiniz” diyen Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, daha fazla yatırım yapacaklarını söylüyor.

“2 YILDA MOBİL VE DİJİTAL OLACAĞIZ”

SAP’yle “Dijital Mükemmellik Yolculuğu” projesini yürüten Anadolu Efes’in CEO’su Can Çaka, “Hayalimiz şirketimizi 2 yılda mobil ve dijital bir şirkete dönüştürmek” diyor.

ARAŞTIRMA

MAKASTA BÜYÜK DEĞİŞİM

Aynı kategorideki en düşük ve en yüksek fiyatlı ürün arasındaki makas açılıyor. 41 kategoride yaptığımız araştırmaya göre 2012 yılına göre makas iyice açılmış durumda.

EN AZ KAYIP STRATEJİSİ

Türkiye’nin en büyük turizm gruplarının hedefi 2020’yi minimum hasarla kapatmak. Geçen yıla göre ciro kaybının ise minimum yüzde 50 olacağı öngörülüyor.

ANADOLU’DA YATIRIM VAR MI?

Pandemiden dolayı bütçe kısıtlamaları yapılsa da Anadolu’nun büyük grupları 2020 için planladıkları yatırımları ertelemeden yola devam ediyor.

DEVLER 2021’E HAZIRLANIYOR

13’ncüsünü hazırladığımız “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri” Araştırması’na göre Türkiye’nin en büyük 100 global şirketi 2021 ve sonrasına hazırlanıyor.

YÖNETİM

YENİ KATEGORİ YARIŞI

Pek çok şirketin yeni büyüme stratejisi yeni kategoriler yaratmak. Unilever, P&G, Pınar gibi dev şirketlerin yeni girdikleri kategorilerden beklentisi oldukça yüksek.

ÇOK BOYUTLU CEO’LAR

Yeni dönemin CEO profilini araştırdık. Uzmanlara göre gelecekte tüm konulara odaklanabilen “çok şapkalı CEO”lar başarıyı yakalayacak.

HİBRİT MODEL DÖNEMİ

Pandemi sonrası nasıl çalışacağız? Herkesin merak ettiği soruyu İK yöneticilerine sorduk. Evden ve ofisten çalışmanın birlikte uygulandığı “hibrit” modellere talep fazla.

FİNANS

İYİ GİDİŞ SÜRER Mİ?

Tüzel bankacılık ilk 6 ayda yüzde 23 büyüdü. Bu artış trendinin yıl sonuna kadar yüzde 20-25 aralığında sürmesi bekleniyor.

“KARARSIZLIK VAR BEKLEMEDEYİZ”

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Salgın işin içine girince ekonominin yavaşlamasıyla biz de yavaşladık” diyor.

KÂR VAR MI?

Banka dışı finansın performansını inceledik. Sigorta, emeklilik ve leasing kategorilerinde yüksek büyüme rakamları dikkat çekiyor.

“2020 HEDEFİNİ TUTTURABİLİRİZ”

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Faiz oranı enflasyon etrafında dengelenirse 2020’yi 3,4- 3,5 milyar dolar işlem hacmiyle kapatabiliriz” diyor.

ÖZEL BÖLÜM

MIT

KONJONKTÜR

EKONOMİDE İKİNCİ DİP TEHLİKESİ

Ekonomide ikinci dip yaşanması ihtimali güçleniyor. Döviz kurlarında yaşanan sıçrama faiz ve enflasyonun yeniden yükselmesine yol açarken iç talebi olumsuz etkileyebilir.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

10 SORU

THOMAS FREY

NEVZAT AYDIN

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

AL RIES

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ ABD-Çin ilişkileri kimin elinde?

Yiğit Kulabaş/ Yeni mekan: Dijital

Mehmet Öğütçü/ Denizlerimizde sular ısınıyor, fırsatlar çıkıyor

Ali Özgenç/ Dayanıklı şirket ayakta kalır

Mehmet Gerz / MB’nin faiz tutumu ne anlama geliyor?

YAŞAM

EXPAT