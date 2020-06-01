Capital 2020 Haziran başlıkları

İşte Haziran ayının başlıkları...
KAPAK
NORMALLEŞME GÖSTERGELERİ
31 sektörde normale dönüş takvimini araştırdık. Kimi 2020’nin son çeyreğinde kimi ise 2021’de normale dönebileceğini öngörüyor.
SÖYLEŞİ
“AKLI OLAN REFORM YAPAR”
Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Jeffrey D. Sachs, yeni dönemde dünyanın tek lideri olmayacağını, dünya ekonomisinin merkezinin Doğu Asya’ya kayacağını söylüyor.
“MÜŞTERİ AZALDI SEPET KATLANDI”
“2 HAFTADA ESKİ CİROYU YAKALADIK”
“DÜNYA DURSA 2020’Yİ ATLATIRIZ”
“1 MİLYAR MÜŞTERİ HEDEFLİYORUZ”
ARAŞTIRMA
DEVLERİN YOL HARİTASI
Türkiye’nin en büyük holdingleri COVID-19’la tüm planlarını revize etti. 41 holdingden sadece 4’ü büyüme, 2’si ise sıfır büyüme öngörüsünde bulunuyor.
TÜKETİCİ DNA’SINDA DEĞİŞİM
YÖNETİM
DÖNÜŞ BAŞLADI
Kibar Holding’den Eczacıbaşı’na büyük grupların işe dönüş takvimi yönetim sayfalarımızda. Pek çok kendine özel bir normalleşme stratejisi uygulamaya hazırlanıyor.
KRİTİK EŞİK
KADIN LİDERİN YENİ HAYATI
FİNANS
“59 MİLYAR TL DESTEK VERDİK”
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bu yıl bankanın kredili esnaf sayısını 1,2 milyona, bakiyeyi de 66,5 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor.
ŞUBEDE KORONA ETKİSİ
“KREDİ MUSLUKLARI AÇIK AMA TALEP YOK”
“100.000’İN ÜZERİNİ GÖREBİLİRİZ”
ÖZEL BÖLÜM
GELECEĞE HAZIRLIK
MIT
KONJONKTÜR
KRİZ NE ZAMAN BİTER?
Salgının yılın ikinci yarısına sarkması veya 2021’de ikinci bir dalganın ortaya çıkması halinde ekonominin toparlanmasının daha da uzun bir zaman alabileceği öngörülüyor.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
KİTAP
İNSANLAR
NEVZAT AYDIN
THOMAS FREY
ZİRVE YOLU
İŞ’TE ANADOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ ABD YÜKSELECEK
Yiğit Kulabaş/ ATAK ZAMANI
Mehmet Öğütçü/ “YENİ SOĞUK SAVAŞ” GELİYOR: HANGİ TARAFTA OLACAĞIZ?
Ali Özgenç/ YENİDEN BAŞLAMAK
Mehmet Gerz / S&P: TÜRKİYE KORONA KRİZİNİ ATLATIR
YAŞAM
EXPAT