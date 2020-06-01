Capital 2020 Haziran başlıkları

KAPAK

NORMALLEŞME GÖSTERGELERİ

31 sektörde normale dönüş takvimini araştırdık. Kimi 2020’nin son çeyreğinde kimi ise 2021’de normale dönebileceğini öngörüyor.

SÖYLEŞİ

“AKLI OLAN REFORM YAPAR”

Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Jeffrey D. Sachs, yeni dönemde dünyanın tek lideri olmayacağını, dünya ekonomisinin merkezinin Doğu Asya’ya kayacağını söylüyor.

“MÜŞTERİ AZALDI SEPET KATLANDI”

“2 HAFTADA ESKİ CİROYU YAKALADIK”

“DÜNYA DURSA 2020’Yİ ATLATIRIZ”

“1 MİLYAR MÜŞTERİ HEDEFLİYORUZ”

ARAŞTIRMA

DEVLERİN YOL HARİTASI

Türkiye’nin en büyük holdingleri COVID-19’la tüm planlarını revize etti. 41 holdingden sadece 4’ü büyüme, 2’si ise sıfır büyüme öngörüsünde bulunuyor.

TÜKETİCİ DNA’SINDA DEĞİŞİM





YÖNETİM

DÖNÜŞ BAŞLADI

Kibar Holding’den Eczacıbaşı’na büyük grupların işe dönüş takvimi yönetim sayfalarımızda. Pek çok kendine özel bir normalleşme stratejisi uygulamaya hazırlanıyor.

KRİTİK EŞİK

KADIN LİDERİN YENİ HAYATI

FİNANS

“59 MİLYAR TL DESTEK VERDİK”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bu yıl bankanın kredili esnaf sayısını 1,2 milyona, bakiyeyi de 66,5 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

ŞUBEDE KORONA ETKİSİ

“KREDİ MUSLUKLARI AÇIK AMA TALEP YOK”

“100.000’İN ÜZERİNİ GÖREBİLİRİZ”

ÖZEL BÖLÜM

GELECEĞE HAZIRLIK

MIT

KONJONKTÜR

KRİZ NE ZAMAN BİTER?

Salgının yılın ikinci yarısına sarkması veya 2021’de ikinci bir dalganın ortaya çıkması halinde ekonominin toparlanmasının daha da uzun bir zaman alabileceği öngörülüyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

NEVZAT AYDIN

THOMAS FREY

ZİRVE YOLU

İŞ’TE ANADOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ ABD YÜKSELECEK

Yiğit Kulabaş/ ATAK ZAMANI

Mehmet Öğütçü/ “YENİ SOĞUK SAVAŞ” GELİYOR: HANGİ TARAFTA OLACAĞIZ?

Ali Özgenç/ YENİDEN BAŞLAMAK

Mehmet Gerz / S&P: TÜRKİYE KORONA KRİZİNİ ATLATIR

YAŞAM

EXPAT