Capital 2020 Kasım başlıkları

İşte Kasım ayının başlıkları...
KAPAK
“GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ”
Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un yeni dönem hedefinde biyoteknolojide ilerlemek ve yeni molekül bulmak var.
SÖYLEŞİ
“SÜRPRİZ BİR MODEL ORTAYA KOYABİLİRİZ”
BİM İcra Kurulu Üyesi ve COO’su Galip Aykaç, “Kendimize ülkemizin sektörde neye ihtiyacı var diye soruyoruz. Bir sürpriz model daha ortaya koyabiliriz” diyor.
“SALGIN EKONOMİDE KALICI İZ BIRAKACAK
“Küresel hasıladaki çöküşün hızı ve derinliği eşi benzeri görülmemiş türden” diyen Prof. Kenneth Rogoff, pandeminin tüm ekonomilerde kalıcı hasar bırakacağını söylüyor.
“BİRKAÇ YIL İLERİYE GİTTİK
Mağazaların kapalı olduğu dönemde e-ticarette yüzde 580’lik rekor büyüme kaydeden Teknosa’nın yönetim kurulu başkanı Barış Oran, birkaç yıl ileriye gittiklerini belirtiyor.
“2021 TOPARLANMA YILI OLACAK”
Accor’un Türkiye, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika CEO’su Mark Willis, Türkiye gibi yüksek talep gören destinasyonların diğer pazarlardan daha önce toparlanacağına inanıyor.
ARAŞTIRMA
KIRILGANLIK HARİTASI
Kırılganlığı artan şirketler, finansal anlamda daha sağlıklı olmak için aylardır çeşitli önlemler alıyor. Finanstan tedarik zincirine kadar kırılganlık önlemleri araştırmamızda!
BÜYÜK FIRSAT!
Pandemide General Electric’ten Pepsi’ye, Boeing’den P&G’ye global markalar Türk şirketler için büyük fırsat sunuyor. Onların global tedarik zincirine girmesine aracılık ediyor.
YÖNETİM
CDO’LAR FAZLA MESAİDE
Capital’in “CDO’nun Gündemi” anketine göre pandemide BT yatırımları yüzde 73,7 arttı. Son 3 yılda iş yükünün büyük ölçüde arttığını söyleyen dijital yönetici oranı ise yüzde 60,5.
EN YORUCU SİRKÜLASYON
Büyük şirket ve holdinglerde 20 yıl önce ortalama 10 yıl olan CEO’nun görev süresi 4 yıla kadar düştü. Uzmanlar, pandemi sürecinin CEO değişimini hızlandıracağını düşünüyor.
FİNANS
“KREDİ İŞTAHI 2021’DE NORMALLEŞİR”
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, 2022’de aktif büyüklükte kamu bankaları hariç özel mevduat bankaları içinde ilk 10’da olmayı hedeflediklerini belirtiyor.
KÂRDA ERİME SÜRÜYOR
Bankacılıkta kârlar erimeye devam ediyor. Önümüzdeki dönem için tablo iç açıcı değil. 2020 sonu ve 2021 için özsermaye kârlılığının yüzde 10 olması bekleniyor.
“HIZLI NORMALİ YAŞIYORUZ” 6 aylık duraklamadan sonra hızlı normali yaşadıklarını belirten Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, 2021 için sektörde reel olarak yüzde 3-4 büyüme beklediğini söylüyor.
KONJONKTÜR
YENİ DALGA EKONOMİLERİ VURUR MU?
Döviz ihtiyacımız çok ciddi boyuttayken salgının etkisi dış ticaret ve turizm kanallarında kendisini gösteriyor.
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ BIDEN KAZANIRSA NE OLACAK?
Yiğit Kulabaş/ YENİ BİR ÜNİVERSİTE HAYALİ
Ali Özgenç/ MOBİLİTENİN GELECEĞİ
Mehmet Gerz / PİYASALAR İÇİN ENFLASYON KRİTİK
YAŞAM
EXPAT
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
KİTAP
İNSANLAR
10 SORU
THOMAS FREY
NEVZAT AYDIN
İŞ’TE ANADOLU
DİJİTAL CEO
AL RIES
ZİRVE YOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
ÖZEL BÖLÜM
MIT
AKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
LOJİSTİK