Capital 2020 Kasım başlıkları

KAPAK

“GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ”

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un yeni dönem hedefinde biyoteknolojide ilerlemek ve yeni molekül bulmak var.

SÖYLEŞİ

“SÜRPRİZ BİR MODEL ORTAYA KOYABİLİRİZ”

BİM İcra Kurulu Üyesi ve COO’su Galip Aykaç, “Kendimize ülkemizin sektörde neye ihtiyacı var diye soruyoruz. Bir sürpriz model daha ortaya koyabiliriz” diyor.

“SALGIN EKONOMİDE KALICI İZ BIRAKACAK

“Küresel hasıladaki çöküşün hızı ve derinliği eşi benzeri görülmemiş türden” diyen Prof. Kenneth Rogoff, pandeminin tüm ekonomilerde kalıcı hasar bırakacağını söylüyor.

“BİRKAÇ YIL İLERİYE GİTTİK

Mağazaların kapalı olduğu dönemde e-ticarette yüzde 580’lik rekor büyüme kaydeden Teknosa’nın yönetim kurulu başkanı Barış Oran, birkaç yıl ileriye gittiklerini belirtiyor.

“2021 TOPARLANMA YILI OLACAK”

Accor’un Türkiye, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika CEO’su Mark Willis, Türkiye gibi yüksek talep gören destinasyonların diğer pazarlardan daha önce toparlanacağına inanıyor.

ARAŞTIRMA

KIRILGANLIK HARİTASI

Kırılganlığı artan şirketler, finansal anlamda daha sağlıklı olmak için aylardır çeşitli önlemler alıyor. Finanstan tedarik zincirine kadar kırılganlık önlemleri araştırmamızda!

BÜYÜK FIRSAT!

Pandemide General Electric’ten Pepsi’ye, Boeing’den P&G’ye global markalar Türk şirketler için büyük fırsat sunuyor. Onların global tedarik zincirine girmesine aracılık ediyor.

YÖNETİM

CDO’LAR FAZLA MESAİDE

Capital’in “CDO’nun Gündemi” anketine göre pandemide BT yatırımları yüzde 73,7 arttı. Son 3 yılda iş yükünün büyük ölçüde arttığını söyleyen dijital yönetici oranı ise yüzde 60,5.

EN YORUCU SİRKÜLASYON

Büyük şirket ve holdinglerde 20 yıl önce ortalama 10 yıl olan CEO’nun görev süresi 4 yıla kadar düştü. Uzmanlar, pandemi sürecinin CEO değişimini hızlandıracağını düşünüyor.

FİNANS

“KREDİ İŞTAHI 2021’DE NORMALLEŞİR”

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, 2022’de aktif büyüklükte kamu bankaları hariç özel mevduat bankaları içinde ilk 10’da olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

KÂRDA ERİME SÜRÜYOR

Bankacılıkta kârlar erimeye devam ediyor. Önümüzdeki dönem için tablo iç açıcı değil. 2020 sonu ve 2021 için özsermaye kârlılığının yüzde 10 olması bekleniyor.

“HIZLI NORMALİ YAŞIYORUZ” 6 aylık duraklamadan sonra hızlı normali yaşadıklarını belirten Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, 2021 için sektörde reel olarak yüzde 3-4 büyüme beklediğini söylüyor.

KONJONKTÜR

YENİ DALGA EKONOMİLERİ VURUR MU?

Döviz ihtiyacımız çok ciddi boyuttayken salgının etkisi dış ticaret ve turizm kanallarında kendisini gösteriyor.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ BIDEN KAZANIRSA NE OLACAK?

Yiğit Kulabaş/ YENİ BİR ÜNİVERSİTE HAYALİ

Ali Özgenç/ MOBİLİTENİN GELECEĞİ

Mehmet Gerz / PİYASALAR İÇİN ENFLASYON KRİTİK

YAŞAM

EXPAT

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

10 SORU

THOMAS FREY

NEVZAT AYDIN

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

AL RIES

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

ÖZEL BÖLÜM

MIT

AKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

LOJİSTİK