Capital 2020 Mart başlıkları

KAPAK

KRİTİK MESAJ

Capital Dergisi olarak 16’ncısını gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması şirketlere ve liderlere yönelik beklentilerin arttığını ortaya koyuyor.

SÖYLEŞİ

VODAFONE’UN 5 AŞAMALI GELECEK ROTASI

Amaç odaklı yeni nesil telekomünikasyon şirketi yaratmak istediğini belirten Vodafone Türkiye CEO’u Engin Aksoy, “Çok güçlü bir oyuncu haline geleceğimize inanıyorum” diyor.

“KURUMSALLAŞMANIN YÜZDE 95’İNİ TAMAMLADIK”

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, kurumsallaşmada attıkları adımları ve holdingin gelecek rotasını Capital’e anlattı.

“TOPARLANMA 2022’DE BAŞLAR”

“YENİ FIRSAT PEŞİNDEYİZ”

“DİJİTALDE 4 ODAKLI STRATEJİMİZ VAR”

“AVRUPA’DAN TEKLİF ALIYORUZ”

ARAŞTIRMA

UMUT 2’NCİ ÇEYREKTE

24 sektör özelinde yaptığımız araştırmayla büyümenin yönünü belirledik. 11 sektör 2’nci, 5 sektör 4’üncü, 4 sektör de 3’üncü çeyrekte iç talepte çift hanelere varan büyüme bekliyor.

HASAR AZALTICI REÇETELER

ÇOK HEDEFLİ AJANDALAR

YÖNETİM

HİBRİT MODEL SÜRER Mİ?

Pandemi bağımsız evden çalışmaya geçen şirketleri başka kimler, hangi oranda takip edecek? Uzaktan çalışmayla ilgili liderlerin kaygıları ve daha fazlası yönetim araştırmamızda!

NE ÖĞRENDİM?

FİNANS

8 TREND KALICI MI?

Pandeminin bankacılıkta bıraktığı derin izleri araştırdık. Kredilerden maliyet baskısına ve tahsilat sıkıntısına kadar bankacılıkta merak edilen 8 trendi ortaya koyduk.

“SON ÇEYREK DAHA İYİ OLACAK”

KOBİ VE TİCARİ PAYI ARTIYOR

“HALKA ARZLARDA YOĞUNLUK OLACAK”

“NOT ARTIŞI İLGİYİ ARTIRIR”

ÖZEL BÖLÜM

ZOR YILIN “DAYANIŞMA” PROJELERİ

AKBANK DİJİTAL

KONJONKTÜR

ETKİN AŞILAMA NORMALLEŞME GETİRİR Mİ?

Sürdürülebilir büyüme ve işsizlikteki kalıcı düşüşün yolu, üretimi fiyat esnekliği düşük olan ürünlere kaydırmak ve dolayısıyla döviz kuruna bu kadar duyarlı olmamaktan geçiyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

10 SORU

NEVZAT AYDIN

THOMAS FREY

ZİRVE YOLU

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Yiğit Kulabaş/ YÖNETİCİLER İÇİN CLUBHOUSE REHBERİ

Ali Özgenç/ “İŞ”İN GELECEĞİ

Ian Bremmer/ EŞİTSİZ İYİLEŞME SÜRECİ BÖLECEK

Al Ries/ ŞİRKETLER KRİZ ANINDA NE TÜR HATALAR YAPIYOR?

Mehmet Öğütçü/ YENİ KRİZİN EŞİĞİNDE

Mehmet Gerz / YERLİLER PİYASALARI YENİDEN KEŞFEDİYOR

YAŞAM

INFOCARD

EXPAT