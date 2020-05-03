Capital 2020 Mayıs başlıkları

İşte Mayıs ayının başlıkları...
KAPAK
ÇOK SENARYOLU ZOR DÖNEM
Çok senaryolu ve dinamik bütçe yönetimine geçen 37 şirketin büyük çoğu geleceğini 2 ya da 3 senaryoya göre planlıyor. 10 farklı senaryo yapanlar da dikkat çekiyor.
ARAŞTIRMA
BÜYÜK HASAR
36 sektörü kapsayan 1 aylık hasar raporu araştırmamız yüzde 100’lere varan büyük kayıpların yaşandığını ortaya koyuyor. Şirketlerin dayanma gücü ise 1 ila 6 ay arasında değişiyor.
EN GÜÇLÜ 30 KADIN
SÖYLEŞİ
“BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA”
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, pandemi döneminde paniğe kapılmak yerine güçlü ve kırılgan yönlerin belirlenerek önlem alınması gerektiğini söylüyor.
“ASYA YÜZYILI” BAŞLAYABİLİR
“4 YILDA CİROYU 2’YE KATLARIZ”
YÖNETİM
KORONA SONRASI DÜNYA
Dünyaca ünlü uzmanların gözünden pandemi sonrası dönemin ekonomik, politik, sosyal ve ticari dünyasının taslağını yönetim sayfalarımızda!
AKSİYON ZAMANI!
FİNANS
“İKİNCİ YARIDA TALEP ARTAR” VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yılın ikinci yarısında kredi talebinin artacağını belirterek “Yılsonunda yüzde 15 büyüme olur” diyor.
ZORLU SINAV
“ÇİFT HANELİ BÜYÜRÜZ”
ÖZEL BÖLÜM
DAYANIŞMA ZAMANI
MIT
KONJONKTÜR
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
KİTAP
İNSANLAR
10 SORU
NEVZAT AYDIN
THOMAS FREY
İŞ’TE ANADOLU
AL RIES
ZİRVE YOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ ABD sonrası dünyanın ayak izleri
Yiğit Kulabaş/Yeni dönem
Mehmet Öğütçü/ Yeni dünyada konumumuz ne olacak?
Ali Özgenç/ COVID’den inovasyonla çıkmak
Mehmet Gerz /Kriz Döngüsünde Neredeyiz?
YAŞAM
EXPAT