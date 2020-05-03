Capital 2020 Mayıs başlıkları

KAPAK

ÇOK SENARYOLU ZOR DÖNEM

Çok senaryolu ve dinamik bütçe yönetimine geçen 37 şirketin büyük çoğu geleceğini 2 ya da 3 senaryoya göre planlıyor. 10 farklı senaryo yapanlar da dikkat çekiyor.

ARAŞTIRMA

BÜYÜK HASAR

36 sektörü kapsayan 1 aylık hasar raporu araştırmamız yüzde 100’lere varan büyük kayıpların yaşandığını ortaya koyuyor. Şirketlerin dayanma gücü ise 1 ila 6 ay arasında değişiyor.

EN GÜÇLÜ 30 KADIN

SÖYLEŞİ

“BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA”

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, pandemi döneminde paniğe kapılmak yerine güçlü ve kırılgan yönlerin belirlenerek önlem alınması gerektiğini söylüyor.

“ASYA YÜZYILI” BAŞLAYABİLİR

“4 YILDA CİROYU 2’YE KATLARIZ”

YÖNETİM

KORONA SONRASI DÜNYA

Dünyaca ünlü uzmanların gözünden pandemi sonrası dönemin ekonomik, politik, sosyal ve ticari dünyasının taslağını yönetim sayfalarımızda!

AKSİYON ZAMANI!

FİNANS

“İKİNCİ YARIDA TALEP ARTAR” VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yılın ikinci yarısında kredi talebinin artacağını belirterek “Yılsonunda yüzde 15 büyüme olur” diyor.

ZORLU SINAV

“ÇİFT HANELİ BÜYÜRÜZ”

ÖZEL BÖLÜM

DAYANIŞMA ZAMANI

MIT

KONJONKTÜR

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

10 SORU

NEVZAT AYDIN

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

AL RIES

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ ABD sonrası dünyanın ayak izleri

Yiğit Kulabaş/Yeni dönem

Mehmet Öğütçü/ Yeni dünyada konumumuz ne olacak?

Ali Özgenç/ COVID’den inovasyonla çıkmak

Mehmet Gerz /Kriz Döngüsünde Neredeyiz?

YAŞAM

EXPAT