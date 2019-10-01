Capital 2020 Ocak başlıkları

İşte Ocak ayının başlıkları...
KAPAK
YENİ YIL AJANDASI
CEO Profil anketimize göre iş dünyası 2020’den umutlu. CEO’lar, ekonominin yüzde 3 büyüyeceğini, ertelenmiş talebin harekete geçeceğini düşünüyor.
ARAŞTIRMA
HAREKET BAŞLADI MI?
38 sektörde yaptığımızda araştırma 29 sektörün 2020’de büyüyeceğini gösteriyor. 5 sektör küçülme trendinden kurtulamazken geri kalanında büyüme 2019’un gerisinde kalacak.
“ZİNCİR” BÜYÜYOR
SÖYLEŞİ
“YENİ ÜLKELERİ TEST EDECEĞİZ”
21,3 milyar TL cirolu LC Waikiki’nin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük, “Yeni ülkeleri test edeceğiz” diyor. Küçük, 2020’de yurt dışında 115 mağaza açmayı planlıyor.
“SATIN ALMALARLA İLGİLENİYORUZ”
“24 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ÇEKECEĞİZ”
“2024 HEDEFİ 30 MİLYAR TL”
YÖNETİM
“ERİME” SÜRÜYOR
Büyük şirketlerde 2020’de yüzde 12-15 bandında ücret artışı bekleniyor. Ancak 2020 zamları ücretlerdeki erimeyi telafi etmeye yeterli olmayacak gibi…
PERAKENDEDE YENİ DÖNEM GERÇEKLER
ZOR SEÇİM!
FİNANS
DAHA YÜKSEK KÂR ARAYIŞI
Bankaların 2020’de odağı, güçlü aktif kalitesini korumak ve kârlılığı artırmak olacak. Bu yıl büyümeyle risk iştahının tekrar artmaya başlamasının kredi talebini doğurması bekleniyor.
“ERTELENEN YATIRIMLAR DEVREYE GİRECEK”
BÜYÜME HESAPLARI
“2020 DAHA İYİ OLACAK”
ÖZEL BÖLÜM
MIT
AKBANK İK
KONJONKTÜR
EKONOMİDE 2020’NİN GÖRÜNÜMÜ
2020’de ekonominin büyümeye başlamasıyla birlikte cari açığın geriye dönmesi de kaçınılmaz görünüyor. Bütçe açığındaki yükseliş de pek duracağa benzemiyor.
RICHARD BRANSON
KİTAP
PROJEKSİYON
İNSANLAR
NEVZAT AYDIN
10 SORU
THOMAS FREY
İŞ’TE ANADOLU
ZİRVE YOLU
AL RIES
DİJİTAL CEO
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ Global ekonomide yön değişti
Yiğit Kulabaş/ 2020…Ne umduk ne bulduk
John Kotter/ Şirketler için devasa fırsatlar var
Mehmet Öğütçü/ “Ne pahasına olursa olsun enerji” diyemeyiz
Ali Özgenç/2020’nin trendleri
Mehmet Gerz /2020: Yarısı olumlu yarısı riskli
YAŞAM
EXPAT