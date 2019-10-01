Capital 2020 Ocak başlıkları

KAPAK

YENİ YIL AJANDASI

CEO Profil anketimize göre iş dünyası 2020’den umutlu. CEO’lar, ekonominin yüzde 3 büyüyeceğini, ertelenmiş talebin harekete geçeceğini düşünüyor.

ARAŞTIRMA

HAREKET BAŞLADI MI?

38 sektörde yaptığımızda araştırma 29 sektörün 2020’de büyüyeceğini gösteriyor. 5 sektör küçülme trendinden kurtulamazken geri kalanında büyüme 2019’un gerisinde kalacak.

“ZİNCİR” BÜYÜYOR

SÖYLEŞİ

“YENİ ÜLKELERİ TEST EDECEĞİZ”

21,3 milyar TL cirolu LC Waikiki’nin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük, “Yeni ülkeleri test edeceğiz” diyor. Küçük, 2020’de yurt dışında 115 mağaza açmayı planlıyor.

“SATIN ALMALARLA İLGİLENİYORUZ”

“24 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ÇEKECEĞİZ”

“2024 HEDEFİ 30 MİLYAR TL”





YÖNETİM

“ERİME” SÜRÜYOR

Büyük şirketlerde 2020’de yüzde 12-15 bandında ücret artışı bekleniyor. Ancak 2020 zamları ücretlerdeki erimeyi telafi etmeye yeterli olmayacak gibi…

PERAKENDEDE YENİ DÖNEM GERÇEKLER

ZOR SEÇİM!

FİNANS

DAHA YÜKSEK KÂR ARAYIŞI

Bankaların 2020’de odağı, güçlü aktif kalitesini korumak ve kârlılığı artırmak olacak. Bu yıl büyümeyle risk iştahının tekrar artmaya başlamasının kredi talebini doğurması bekleniyor.

“ERTELENEN YATIRIMLAR DEVREYE GİRECEK”

BÜYÜME HESAPLARI

“2020 DAHA İYİ OLACAK”





ÖZEL BÖLÜM

MIT

AKBANK İK





KONJONKTÜR

EKONOMİDE 2020’NİN GÖRÜNÜMÜ

2020’de ekonominin büyümeye başlamasıyla birlikte cari açığın geriye dönmesi de kaçınılmaz görünüyor. Bütçe açığındaki yükseliş de pek duracağa benzemiyor.









RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

NEVZAT AYDIN

10 SORU

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

ZİRVE YOLU

AL RIES

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM





GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Global ekonomide yön değişti

Yiğit Kulabaş/ 2020…Ne umduk ne bulduk

John Kotter/ Şirketler için devasa fırsatlar var

Mehmet Öğütçü/ “Ne pahasına olursa olsun enerji” diyemeyiz

Ali Özgenç/2020’nin trendleri

Mehmet Gerz /2020: Yarısı olumlu yarısı riskli





YAŞAM

EXPAT



