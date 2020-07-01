Capital 2020 Temmuz başlıkları

İşte Temmuz ayının başlıkları...
KAPAK
ACİL ÖNLEM PLANI
Pandemide 38 dev şirketin 9 maddelik kritik acil önlem planını araştırdık. Listede yatırımların askıya alınmasından ödemelerin ötelenmesine kadar çok sayıda önlem planı dikkat çekiyor.
ARAŞTIRMA
İYİLİK PEŞİNDE
Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı araştırmasının 8'incisinin sonuçlarına göre Koç Aile'si birinci oldui.
VAZGEÇİLEMEYEN HEDEFLER NELER?
SÖYLEŞİ
“100. YILIMIZA 5 GÜÇLÜ MARKAYLA GİRECEĞİZ”
93 yaşındaki aile şirketi Evyap’ın CEO’su Mehmed Evyap, “100. yılımıza Duru ve Arko dahil 5 güçlü markayla gireceğiz” diyor. Evyap, organik büyüme planladığını söylüyor.
“ENERJİDEN ÇIKACAĞIZ”
“ANA İŞİMİZİ KORUMAKLA MEŞGULÜZ”
“YURT DIŞI HASTA SAYIMIZ 2 YILDA 2’YE KATLANIR”
YÖNETİM
EN AĞIR FATURA!
Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen projeler şirketlere ciro kaybettiriyor. En ağır fatura turizmle perakende sektörlerinde!
İŞE ALIMDA “8 EĞİLİM”
FİNANS
DİJİTALE HIZLI GEÇİŞ
Salgın etkisiyle şubeden dijital kanallara kaçış, yeni müşteride rekor kırdı.
“İLK SİNYALLER ÇOK KRİTİK”
UMUTLAR İKİNCİ YARIYA KALDI
“GİRİŞLERDE” DÜŞÜŞ VAR”
“HİSSE VE ALTIN AĞIRLIKLI PORTFÖY ÖNERİYORUZ”
ÖZEL BÖLÜM
ÖZEL BÖLÜM
MIT
DİJİTAL
KONJONKTÜR
ÖRTÜLÜ İŞSİZLİK DÖNEMİ
Türkiye’de son dönemde hem istihdam hem işsizlik azalıyor. İşsiz kalanların gelirsiz de kalması, ekonomide korona virüs kriziyle birlikte tekrar başlayan resesyonu derinleştirebilir.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
KİTAP
İNSANLAR
NEVZAT AYDIN
10 SORU
THOMAS FREY
İŞ’TE ANADOLU
DİJİTAL CEO
ZİRVE YOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ COVID-19 İHTİYAÇ DUYULAN BİR KRİZ Mİ?
Yiğit Kulabaş/ YARINA ŞEKİL VERMEK
Ali Özgenç/ GERÇEK ÖTESİ
Mehmet Öğütçü/ TÜRKİYE’NİN YENİ ENERJİ GÜVENLİĞİ VE JEOPOLİTİĞİ İÇİN 10 PRENSİP
Mehmet Gerz / BORSADA YATIRIMCI TABANI DEĞİŞİYOR
YAŞAM
EXPAT