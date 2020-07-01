Capital 2020 Temmuz başlıkları

İşte Temmuz ayının başlıkları...

1.07.2020 13:35:000
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Capital 2020 Temmuz başlıkları

KAPAK 

ACİL ÖNLEM PLANI

Pandemide 38 dev şirketin 9 maddelik kritik acil önlem planını araştırdık. Listede yatırımların askıya alınmasından ödemelerin ötelenmesine kadar çok sayıda önlem planı dikkat çekiyor.

ARAŞTIRMA

İYİLİK PEŞİNDE

Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı araştırmasının 8'incisinin sonuçlarına göre Koç Aile'si birinci oldui.

 

VAZGEÇİLEMEYEN HEDEFLER NELER?

 

SÖYLEŞİ

“100. YILIMIZA 5 GÜÇLÜ MARKAYLA GİRECEĞİZ”

93 yaşındaki aile şirketi Evyap’ın CEO’su Mehmed Evyap, “100. yılımıza Duru ve Arko dahil 5 güçlü markayla gireceğiz” diyor. Evyap, organik büyüme planladığını söylüyor.

“ENERJİDEN ÇIKACAĞIZ”

“ANA İŞİMİZİ KORUMAKLA MEŞGULÜZ”

“YURT DIŞI HASTA SAYIMIZ 2 YILDA 2’YE KATLANIR” 

YÖNETİM

EN AĞIR FATURA!

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen projeler şirketlere ciro kaybettiriyor. En ağır fatura turizmle perakende sektörlerinde!

İŞE ALIMDA “8 EĞİLİM”

 

FİNANS

DİJİTALE HIZLI GEÇİŞ

Salgın etkisiyle şubeden dijital kanallara kaçış, yeni müşteride rekor kırdı.

“İLK SİNYALLER ÇOK KRİTİK”

UMUTLAR İKİNCİ YARIYA KALDI

 “GİRİŞLERDE” DÜŞÜŞ VAR”

“HİSSE VE ALTIN AĞIRLIKLI PORTFÖY ÖNERİYORUZ”

 

ÖZEL BÖLÜM

ÖZEL BÖLÜM

MIT

DİJİTAL

 

KONJONKTÜR 

ÖRTÜLÜ İŞSİZLİK DÖNEMİ 

Türkiye’de son dönemde hem istihdam hem işsizlik azalıyor. İşsiz kalanların gelirsiz de kalması, ekonomide korona virüs kriziyle birlikte tekrar başlayan resesyonu derinleştirebilir.

 

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

NEVZAT AYDIN

10 SORU

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ COVID-19 İHTİYAÇ DUYULAN BİR KRİZ Mİ?

Yiğit Kulabaş/ YARINA ŞEKİL VERMEK

Ali Özgenç/ GERÇEK ÖTESİ

Mehmet Öğütçü/ TÜRKİYE’NİN YENİ ENERJİ GÜVENLİĞİ VE JEOPOLİTİĞİ İÇİN 10 PRENSİP

Mehmet Gerz / BORSADA YATIRIMCI TABANI DEĞİŞİYOR

 

YAŞAM

EXPAT

 

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