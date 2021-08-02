Capital 2021 Ağustos başlıkları...

KAPAK

ZOR YIL KARNESİ

500 büyük şirketin sıralandığı Capital500 araştırması, dev şirketlerin geçen yıl ciroda yüzde 4,1 daraldığını, kârlarının ise bir önceki yıla göre reel bazda yüzde 11,7 azaldığını gösteriyor.

SÖYLEŞİ

“SANAYİDE GÜÇLENİP ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ”

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Önümüzdeki 5-10 yılda sanayideki konumumuzu daha da güçlendirerek zirvede olacağız” diye konuşuyor.

“BÜTÜN FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYORUZ”

“Organik ve inorganik bütün fırsatları değerlendiriyoruz” diyen Şok Marketleri Genel Müdürü Uğur Demirel, bu yıl 5-6 bin kişiye yeni istihdam yaratacaklarını söylüyor.

“3-5 YILA LİDER OLURUZ”

Süt ve sütlü ürünler pazarında güçlü ikinci olduklarını söyleyen Ak Gıda CEO’su Ali Sözen, “Hedefimiz liderlik” diyor. Sözen, bunu da en geç 3-5 yılda gerçekleştireceklerini belirtiyor.

“HEDEF YÜZDE 100 BÜYÜME”

2021 sonu ciro hedeflerinin 3 milyar TL olduğunu söyleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Yüzde 100 büyüme hedefliyoruz” diyor.

“ÇEVİK OLANLAR KAZANACAK”

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca’yla şirketini ve sürdürülebilir büyümeyi konuştuk. Karaca’ya göre bu ortamda sadece çevik şirketler ayakta kalacak.

ARAŞTIRMA

“SIRA DIŞI” CEO’LAR

Salgın ortamında şirketlerini büyütmeye çalışan Capital500 şirketlerinin sıra dışı CEO’larını mercek altına aldık. Capital500 CEO’larının karnesi CEO performans araştırmamızda!

“İLK 10” PLANI

Tekstilden otomotive önde gelen sektörlerin yurt dışı performansını mercek altına aldık. 7 sektör dünya liginde en iyi skorunu elde ederken 8 sektörde gerileme yaşandığı görülüyor.

CİROYA KATKIDA HANGİ SEKTÖR ÖNDE?

Sektörlere göre Türkiye’nin en büyük 500 şirketi Capital500’ün sektör araştırmasında! 2020’de cirodan en çok pay alan ilk üç sektör enerji-petrol, otomotiv ve perakende oldu.

YERLİLEŞME RÜZGARI !

Çareyi yerli tedarikçide arayanlar artarken hiç çözüm bulamayanlar kendi ara malını kendileri üretmeye başladı. Dev gruplardaysa ithalatı azaltacak yatırım önceliği başladı.

45 İL SIRALAMAYA GİRDİ

Capital500 şirketlerinin illere göre dağılımını araştırdık. Capital500 listesinde bu yıl 45 il yer alırken listede açık ara en fazla büyük şirketin yer aldığı il yine İstanbul oldu.

34 ŞİRKETİN BÜYÜME PLANI

Capital 500 özel sayımızda, bilişimden enerjiye, yazılımdan lojistiğe farklı sektörlerden 34 şirketin yöneticisi gelecek dönem hedeflerini anlattı.

OFİSTE HİBRİT DÖNEM

Hibrit çalışma modeline geçen şirket sayısı artıyor. Capital’in 40 şirketle yaptığı araştırmaya göre yeni dönemde iş alanları gereği “yerinden çalışanlar”ın dışında tüm şirketler hibrit ve karma model uygulayacak.

YÖNETİM

AĞIRLIK PRİME KAYIYOR

5 yıl öncesine göre ücret paketlerinde değişken ücret ve yan hakların ağırlığı artıyor. C-Seviye yöneticiler ve CEO ücretlerinde performans priminin oranı yüzde 50’lere yükselmiş durumda.

“EN BÜYÜK ŞANSIM”

Başarı için çalışmak kadar “şans” da önemli. Hüsnü Özyeğin’den Abdülkadir Konukoğlu’na iş dünyasının liderlerini bugüne taşıyan en büyük şansları nelerdi? Yanıtı araştırmamızda…

FİNANS

“KREDİLER YÜZDE 15 BÜYÜR”

“Zor bir yıl geçiriyoruz” diyen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu yıl sonunda kredilerde yüzde 15’in üzerinde, mevduatta ise yüzde 17 büyüme bekliyor.

% 30 FIRSATI

Bankalar hala nüfusun yüzde 30’una ulaşamıyor. Hem bankacılıkta hem finansın diğer branşlarında pazarın doymamış olması yüksek büyüme potansiyeline işaret ediyor.

“İKİNCİ YARIDA TALEP ARTACAK”

Oto sigortalarında toparlanmaya dikkat çeken Mapfre Sigorta Genel Müdürü Stefan Jensen, yılın ikinci yarısında güvenin artmasıyla talepte artış olacağını ifade ediyor.

3 MİLYON GENÇ BEKLENİYOR

18 yaş altının bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi emeklilik şirketlerinin gündeminde! Peki bu önemli karar, sistemin geleceğini nasıl etkileyecek?

“PARA GİRİŞİ OLMADAN SAĞLIKLI YÜKSELİŞ ZOR”

Alternatif Yatırım Genel Müdürü Attila Penbeci, taze para girişi sağlanmadan borsada sağlıklı yükseliş öngörmediğini söylüyor.

KONJONKTÜR

NORMALLEŞMEYE GEÇTİK (Mİ?)

Piyasalarda kredi genişlemesine hazırlanıldığına yönelik söylentiler yayılmaya başladı. Bu gelişmelerin ekonomiye yansıması oldukça önemli.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ BIDEN’IN ÇİN VE RUSYA YAKLAŞIMI

Yiğit Kulabaş/ NEDİR BU OKR?

Mehmet Öğütçü/ BITCOIN MADENCİLİĞİ VE YENİ ENERJİ DİNAMİKLERİ

Ali Özgenç/ PATENTLER İNOVASYONU DESTEKLİYOR MU?

Mehmet Gerz / DÜNYANIN EN UCUZ BORSASI

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

THOMAS FREY

10 SORU

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

YAŞAM

EXPAT