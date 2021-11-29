Capital 2021 Aralık başlıkları...

KAPAK

BEĞENİ LİGİNDEN YENİ MESAJLAR

Bu yıl 21’incisini gerçekleştirdiğimiz En Beğenilen Şirketler Araştırması’nda en büyük çıkışı Opet, Ford Otosan, Amazon, Apple, Hepsiburada, Trendyol, Getir ve Şişecam yaptı.

SÖYLEŞİ

“HER 3 YILDA BİR YENİLENİYORUZ”

Yıllık büyüme ivmeleriyle her 3 yılda bir yepyeni bir şirket olduklarını söyleyen Ziylan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan, 2023’te 12,5 milyar TL ciro hedefliyor.

“ENERJİNİN DÖNÜŞÜMÜNE LİDERLİK EDECEĞİZ”

Elektrikli şarj istasyonları şirketi Zorlu Energy Solutions’la yurt dışına açılma hazırlığı yapan Zorlu Enerji’nin CEO’su Sinan Ak, enerjinin dönüşümüne liderlik edeceklerini belirtiyor.

“DÜNYADA İLK 10’A GİRECEĞİZ”

Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, “Hedefimiz gıda sektöründe yeni alanlara girerek Oba Makarna’yı 5 yıl sonra dünyanın en büyük ilk 10 gıda şirketi arasına sokmak” diyor.

ARAŞTIRMA

TÜKETİMDE BÜYÜME HESAPLARI

Pek çok sektörün büyüme potansiyeli yüksek. Mobilyada 2-3 yılda Avrupa tüketimini yakalama planları yapılırken, kozmetik, yalıtım gibi sektörlerde bu rakam 10 yıla varıyor.

MALİYETTE KATLANAN ARTIŞ

Farklı sektörlerde 20 alanda yatırım maliyetlerindeki son 10 yıllık döviz bazlı seyri araştırdık. Dolar kurunun yükselişiyle 14 sektörde yatırım maliyetlerinde rekor artışlar dikkat çekiyor.

TALEP SENDROMU

Cep telefonundan tekstil ve beyaz eşyaya kadar önde gelen sektörlerde talebin seyrini inceledik. Alım gücünün düşmesiyle pek çok sektörde talepte daralma yaşanıyor.

YÖNETİM

“GÜVEN KAYBI ŞİRKET DEĞERİNİ %50 DÜŞÜRÜYOR”

Harvard Business School profesörü Sandra J. Sucher, “Güven kırıcı bir olay şirketin pazar değerini yüzde 50 düşürebiliyor ve şirket müşterilerinin yüzde 85’ini kaybedebiliyor” diyor.

TEMAS REKORU NASIL YÖNETİLİR?

Şirketler müşterileriyle adeta temas rekoru kırıyor. 2020’de LC Waikiki 2,2 milyon, Sahibinden.com ve Migros 2 milyon, Petrol Ofisi ise 1 milyon geri bildirimi yönetti.

LİDERLİKTEN ÖNCE KAÇ YIL?

Aile şirketlerinde genç kuşak işte deneyim kazandıktan sonra liderlik koltuğuna geçiyor. Çoğu ailedeyse yeni jenerasyon 15-20 yıldan sonra liderliği devralıyor.

FİNANS

“BÖLGESEL OYUNCU OLACAĞIZ”

200 milyon TL’lik hacme yaklaştıklarını söyleyen Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, 5 yılda bankalarını 1 milyar dolarlık ölçeğe taşımak istediklerini söylüyor.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Yeni kurulan kamu katılım bankaları, tüm göstergelerde pay kazanıyor. Önümüzdeki 1-2 yılda da bu dengenin devam edeceği ve kamu katılım bankalarının payının artacağı öngörülüyor.

“5 YILDA 5 KAT BÜYÜYECEK ALANIMIZ VAR”

“Türkiye’de 5 yılda 5 kat büyüyecek alanımız var” diyen Papara CEO’su Ahmed Faruk Karslı, 2022’de Avrupa’ya yayılmaya başlayacaklarını söylüyor.

KONJONKTÜR

TL’NİN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ

Dramatik bir ayı geride bıraktığımız bu günlerde daha da yüksek enflasyonun yaşanacağı günler yakın. Bu gelişmelerin ekonomik nedenlerle açıklanamayacağı da ortada. Peki bize benzer ülkeler ne yapıyor?

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

10 SORU

THOMAS FREY

KİTAP

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ FACEBOOK’UN TOPLUMLARI BÖLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Yiğit Kulabaş/ HÜCREDEKİ MUCİZE

Ali Özgenç/ STRATEJİ NEDEN ÖNEMLİ?

Mehmet Öğütçü/ BÜYÜK STRATEJİLERİN ÇARPIŞMASI VE TÜRKİYE

Levent Atakan/ İŞVEREN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI DA MI YAPTIRMAYACAK?

Mehmet Gerz / FİYAT İSTİKRARINA VEDA

ÖZEL BÖLÜM AKBANK

YAŞAM

EXPAT