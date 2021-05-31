Capital 2021 Haziran başlıkları

KAPAK

“KENDİ MARKAMIZI YARATAMADIM”

Bugünlerde tüm zamanını üniversiteye veren iş dünyasının duayeni Hüsnü Özyeğin, “Kendi markamızı yaratabilseydik, Türk ekonomisine daha fazla faydamız olurdu” diyor.

ARAŞTIRMA

DEVLERE KUR DOPİNGİ

Koç Holding’den Sabancı’ya, Yıldız Holding’den Anadolu Grubu’na Türkiye’nin 38 büyük grubunun ciro, kârlılık ve büyüme rakamları Capital’in “Holdingler” araştırmasında!

“ZORLU” MÜCADELE

Pandemi sonrası 27 sektörü zorlayan başlıkları ve nedenlerini araştırdık. Artan zorluklar sektördeki oyuncuları iflas, üretimi durdurma gibi çok olumsuz sonuçlarla yüzleştiriyor.

KAYIŞ HANGİ ALANA?

Gıdada organik ürün pazarı büyürken mobilyada oturma grubu satışı artıyor. Gayrimenkulde talep az katlı, bahçeli konutlara kayarken beyaz eşyada derin dondurucu satışları yükselişte.

ZİNCİRDE DÖNÜŞÜM KAZANDIRDI

COVID-19 sonrası global tedarik zinciri felce uğrayanlar tedarikte yerelleşmeye yöneliyor. Yakın coğrafyalara yönelenler olduğu gibi marka ve ülke çeşitlemesine gidenler de oluyor.

SÖYLEŞİ

“İKİ DİPLİ RESESYON OLASI”

Nobel Ekonomi ödüllü Yale Üniversitesi profesörü Robert J. Shiller, COVID-19’un mutasyonları sonucu yayılan kaygıların harcamalarda azalmaya neden olacağını belirtiyor.

“LİDERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, “Pazarda lider olmadığımız diğer kategorilerde de pazar payımızı artırmak istiyoruz” diyor.

“CİROYU 4’E KATLARIZ”

Ciroyu 4’e katlayacaklarını belirten Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, büyümeyi yeni yatırım ve şirket alım fırsatlarıyla sağlayacaklarını belirtiyor.

“HEDEF AVRUPA’DA BÜYÜMEK”

Avrupa’da büyüyeceklerini söyleyen Titanic Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, “Orada paranın maliyeti düşük olduğu için daha iyi hareket edebiliyoruz” diyor.

YÖNETİM

KAÇ KUŞAK BİR ARADA?

Z kuşağının iş dünyasına dahil olmasıyla pek çok şirkette 4 kuşak bir arada çalışıyor. 4 kuşaklı yönetim kurum kültürünü zenginleştirip şirket performansını pozitif yönde etkiliyor.

EN KIDEMLİ “C” KİM?

Kurumsal sürdürülebilirlik ve hızlı aksiyon alma becerisi C seviyede kalma süresini uzatıyor.

Koltuğunu en uzun süre koruyan C seviye yöneticilerse CEO, GMY ve CFO’lar!

FİNANS

“BİREYSELDE HEDEF YÜZDE 50”

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, iş birlikleri ve odağa aldıkları ekosistem bankacılığıyla yüzde 17 olan bireysel kredi payını 1,5-2 yılda yüzde 45-50 bandına taşımayı hedefliyor.

TÜZELDE KOBİ HESABI

Bankacılıkta tüzel tarafta yüzde 20’lere varan büyüme öngörülüyor. Bankalar da bu ortamda ağırlıkla KOBİ tarafına yoğunlaşmış durumda, ana kitle ise ihracatçı KOBİ’ler olacak. “İKİNCİ YARI İYİ GEÇER”

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 18 yaş altının sisteme girmesiyle sektörde asıl hareketlenmenin 2021 sonu ve gelecek yıl yaşanacağını söylüyor.

“DEĞER KAYBI SÜREBİLİR”

Yılın geri kalanı için enflasyon ve faiz vurgusu yapan HSBC Portföy Yönetimi Genel Müdürü Nilgün Şimşek, TL’nin yılın kalanında değer kaybetmeye devam edebileceğine işaret ediyor.

KONJONKTÜR

KUSURSUZ FIRTINA GELİYOR MU?

Yüksek enflasyonun düşük faizleri artırması olası görülüyor. Bu durumun da gelişmekte olan ülke piyasalarına, özellikle de ülkemize etkisi kaçınılmaz olacak gibi.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

KİTAP

10 SORU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ BIDEN’IN ÇİN YAKLAŞIMI

Yiğit Kulabaş/ SAPIENS’TEN COVID’E

Mehmet Öğütçü/ SAĞLIKLI YAŞAM

Ali Özgenç/ DENEYİM EKONOMİSİ

Mehmet Gerz / YÜKSEK ENFLASYON VE DEVALÜASYON TÜRKİYE’NİN KADERİ Mİ?

YAŞAM

EXPAT