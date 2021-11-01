Capital 2021 Kasım başlıkları

KAPAK

“2 BÜYÜKTEN BİRİ OLMAK İSTİYORUZ”

Bu yılı 3,1 milyar dolar ciroyla kapatacaklarını söyleyen Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, “Asya ve Afrika’nın iki büyük oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz” diyor.

SÖYLEŞİ

“YİNE EZBER BOZACAĞIZ”

“Dinamikleri değiştirip yine ezberleri bozmaya hazırlanıyoruz” diyen Boyner Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem, 3 ayaklı atılım planını ilk kez Capital’e anlattı.

“YİNE EZBER BOZACAĞIZ”

Üç ayaklı atılımla gerçekleştirecekleri sıçrama stratejilerini anlatan Cem Boyner, “Dinamikleri değiştirip yine ezberleri bozmaya hazırlanıyoruz” diyor.

“HERKESİN BEZOS’TAN ÖĞRECEĞİ BİR ŞEY VAR”

Son kitabı Yeniden Düşün’de iş dünyasına gerçeğin peşindeki bilim insanları gibi davranmalarını öneren Adam Grant, başarılı stratejilerin bile sınanması gerektiğini söylüyor.

“ONLINE ETKİSİYLE YÜZDE 40 BÜYÜDÜK”

MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, ciroda yüzde 20 olan dijital kanal payını yüzde 35’lere çıkarmayı planlıyor.

“2 MİLYAR EURO’YA 2025’TE ULAŞIRIZ”

2025’e kadar 2 milyar Euro’luk bir şirket olmak istediklerini söyleyen Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Orhan, bu hedefe satın almalarla ulaşacaklarını belirtiyor.

“GIDADA HER ŞEY RADARIMIZDA”

Banvit’in hem satış hikayesini hem pandemiyi hem de gelecek planlarını anlatan Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz, fırsat çıkarsa yeni satın almalarla büyüyebileceklerini belirtiyor.

ARAŞTIRMA

EŞİTLİK PEŞİNDE!

Bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasında, en fazla kadın istihdam eden 100 şirket yer alıyor. Dengeyi gözeten kadın dostu şirketler, “eşitlik taahhüdü” veriyor.

TEHLİKE SARMALI

Akaryakıttan tekstile kadar 24 sektörün hasar karnesini araştırdık. Kâr, finansman, pazar payı konusunda mücadele veren sektörlerin krizden “çıkış” ve “umut” takvimi farklı.

STOKTA YENİ DENGE

20 şirketin stok karnesini çıkardık. Yaptığımız araştırma son 2 yılda stokta dengelerin şaştığını, her şirketin stok maliyetinin ciddi oranda arttığını gösteriyor.

AFRİKA PLANLARI İVMELENİYOR

Afrika’da Türk şirketlerinin üstlendiği projelerin toplam değeri 70 milyar dolara ulaştı. Enerjiden altyapıya Afrika’nın en büyük Türk oyuncularının planları özel araştırmamızda!

ADAPTASYON HAZIRLIKLARI

Son yılların en çok büyüyen sektörleri arasında yer alan lojistikteki büyük dönüşümü mercek altına aldık. Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat’a uyum ajandalarda ilk sırada yer alıyor.

YÖNETİM

ZOR BÜTÇE DÖNEMİ

2022 bütçe planlarını araştırdık. Enflasyonist ortamda hazırlanan bütçe çalışmalarında CEO’lar en çok hammadde, navlun ve ücret artışlarını tahmin etmekte zorlanıyor.

DİJİTAL YETENEK ARAYIŞI

Yeni dönemde İK departmanlarının en fazla kafa yorduğu konuların başında dijital yetenek arayışı geliyor. Bunun için büyük şirketler, dijital yetenekleri bünyesine katmak için çalışıyor.

FİNANS

SORUNLU ALACAK SENARYOLARI

Bankacılıkta en önemli sorun takipteki alacaklar. Bu oran 2022’de en iyi senaryoda yüzde 4,5-5’i görecek, karamsar tablodaysa oranın yüzde 7’lere tırmanması bekleniyor.

“BÜYÜMEYİ VE YATIRIMLARI DESTEKLERİZ”

2022’de büyümenin kurumsal ve ticari tarafta olacağını söyleyen Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “Büyümeyi ve yatırımları destekleriz” diyor.

ARTIŞ VAR MI?

Bankacılık dışı finansta kârlılıklar değişti. Hayat dışı sigortacılık, bu yıl sıkıntılı bir süreç yaşıyor, faktoring ise kârlarını toparlamış görünüyor.

“ÜÇÜNCÜ KIRILMA KÜÇÜKLERİ VURABİLİR”

Sigortacılığın durumunun sanıldığı kadar iyi olmadığını söyleyen Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş “Önümüzdeki bir yılda üçüncü kırılmayı bekliyorum” diye konuşuyor.

KONJONKTÜR

TCMB ATEŞLE OYNUYOR

TCMB para politikası kurulunun faiz kararı gündeme damgasını vurdu. Önümüzdeki dönemde daha da yüksek enflasyonlu günlerin olasılığı hiç olmadığı kadar artmış durumda.

ÖZEL BÖLÜM GLOBAL

ÖZEL BÖLÜM LOJİSTİK

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

10 SORU

KİTAP

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

İŞ’TE ANADOLU

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Düşüşü Tersini Çevirmek Gerek

Yiğit Kulabaş/ Ölümsüzlüğe yatırım yapmak

Ali Özgenç/ Ters ölçek ekonomisi

Mehmet Öğütçü/ Enerjide karanlık günler mi?

Mehmet Gerz / Ekonomide kurumsal yapı erozyonu

YAŞAM

EXPAT