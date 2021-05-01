Capital 2021 Mayıs başlıkları

İşte mayıs ayının başlıkları...
KAPAK
BU YIL SEÇİCİ BÜYÜYECEĞİZ
Geçtiğimiz nisan ayında İş Bankası’nda genel müdür koltuğuna oturan Hakan Aran, bankanın yeni yol haritasını Capital’e anlattı. Aran, “Bu yıl seçici büyüyeceğiz” diye konuşuyor.
SÖYLEŞİ
“MERKEZİ YAPIYA GEÇTİK”
Yeni yatırımları durdurduklarını söyleyen IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, pandemiyi holding yapısındaki aksaklıkları tamir için bir fırsat olarak gördüklerini belirtiyor.
“İKİ SEKTÖRE ODAKLANDIK”
Turizm ve madencilik sektörlerine odaklandıklarını söyleyen Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman, “3 yılda madencilik cirosunu 2 katına çıkaracağız” diyor.
“HEDEF TÜRKİYE’YLE BİRLİKTE BÜYÜMEK
Yatırımlarını artıracaklarını belirten Microsoft’un yeni genel müdürü Levent Özbilgin, şirketinin yeni dönem büyüme stratejisini Türkiye’yle birlikte büyümek olarak özetliyor.
“SAĞLIKLI BÜYÜMEK İSTİYORUZ”
Türkiye’den çıkan global bir marka yaratmak istediklerini söyleyen Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, sağlıklı büyümeye odaklandıklarını belirtiyor.
ARAŞTIRMA
SEKTÖRLERİN KRİZ KARNESİ
Son 30 yılda Türkiye ekonomisinde yaşanan krizlerde 20 önemli sektörün büyümesini inceledik. Bu sektörlerin bir sonraki yıl nasıl performans gösterdiğini tablolaştırdık.
“GÜÇLÜ KADIN” LİGİNDE SON TABLO
21.’sini gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin En Güçlü 30 İş Kadını Araştırması’nda bu yıl da ilk sırada Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı bulunuyor.
ZİRVEDE PAY NASIL DEĞİŞTİ?
Pandeminin yarattığı kayıplar dev markaları zorlasa da teknolojiden perakendeye kadar pek çok sektörde pazarın ilk 3 oyuncusu payını korumaya veya artırmaya devam ediyor.
“EN RADİKAL KARARIM”
Pandemide iş liderlerinin aldığı en radikal kararları araştırdık. Krizlerin aksine pek çok şirkette liderlerin yatırımlarını artırıp yeni iş kollarına girdiğini gördük.
YÖNETİM
LANSMAN BEREKETİ
Yaptığımız araştırma 34 şirketin 23’ünde yeni ürün/hizmet lansman sayılarının arttığını, şirketlerin pandemiye rağmen lansman dinamizmini kaybetmediği gösteriyor.
KURULDA GENÇLİK RÜZGARI
Yönetim kurullarında üyelerin yaş ortalamasının düşmesi teknolojik çağa uyumlu ve dijitalleşmeye daha yatkın genç kitlenin kurullara girmesi sonucunu doğuruyor.
FİNANS
“BU YIL SEÇİCİ BÜYÜYECEĞİZ”
Geçtiğimiz nisan ayında İş Bankası’nda genel müdür koltuğuna oturan Hakan Aran, bankanın yeni yol haritasını Capital’e anlattı. Aran, “Bu yıl seçici büyüyeceğiz” diye konuşuyor.
“YALANCI BÜYÜME YAŞIYORUZ” Yalancı büyüme dönemi yaşandığını söyleyen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, büyümenin enflasyon ve kurun yükselişiyle sigorta artış bedellerinden kaynaklandığını belirtiyor.
SORUNLU ALACAĞA YAKIN TAKİP
Bankacılık dışı finans sektöründe sorunlu alacak oranlarını araştırdık. Faktoring ve leasingde oranlarda yılsonunda bir miktar iyileşme beklense de finasman şirketlerinde tablo karanlık.
“DÜZELTMELER ALIM FIRSATI”
Borsada düzeltmelerle hisse ağırlığının portföylerde yüksek tutulmasını öneren İnfo Yatırım Genel Müdürü Ender Şahin, “Portföyde bir miktar da mevduat ve döviz öneriyoruz” diyor.
KONJONKTÜR
EKONOMİ NE DURUMDA?
Ekonomide son göstergelere göre önceki dönemden en önemli farkımız yine kredi tabanlı büyüme konusunda bir istek var gibi görünse de bunu yapabilecek bir kaynağa sahip olmamamız.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
İNSANLAR
KİTAP
10 SORU
THOMAS FREY
İŞ’TE ANADOLU
ZİRVE YOLU
DİJİTAL CEO
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/EBD ve Avrupa ilişkisi neden eski haline dönmeyecek?
Yiğit Kulabaş/Geleceğe yolculuk
Mehmet Öğütçü/ Tenisçilerden liderlik dersleri
Ali Özgenç/ Yeni dönemde liderlik
Mehmet Gerz / Piyasalarda dalgalı dönem
YAŞAM
EXPAT