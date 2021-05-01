Capital 2021 Mayıs başlıkları

KAPAK

BU YIL SEÇİCİ BÜYÜYECEĞİZ

Geçtiğimiz nisan ayında İş Bankası’nda genel müdür koltuğuna oturan Hakan Aran, bankanın yeni yol haritasını Capital’e anlattı. Aran, “Bu yıl seçici büyüyeceğiz” diye konuşuyor.

SÖYLEŞİ

“MERKEZİ YAPIYA GEÇTİK”

Yeni yatırımları durdurduklarını söyleyen IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, pandemiyi holding yapısındaki aksaklıkları tamir için bir fırsat olarak gördüklerini belirtiyor.

“İKİ SEKTÖRE ODAKLANDIK”

Turizm ve madencilik sektörlerine odaklandıklarını söyleyen Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman, “3 yılda madencilik cirosunu 2 katına çıkaracağız” diyor.

“HEDEF TÜRKİYE’YLE BİRLİKTE BÜYÜMEK

Yatırımlarını artıracaklarını belirten Microsoft’un yeni genel müdürü Levent Özbilgin, şirketinin yeni dönem büyüme stratejisini Türkiye’yle birlikte büyümek olarak özetliyor.

“SAĞLIKLI BÜYÜMEK İSTİYORUZ”

Türkiye’den çıkan global bir marka yaratmak istediklerini söyleyen Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, sağlıklı büyümeye odaklandıklarını belirtiyor.

ARAŞTIRMA

SEKTÖRLERİN KRİZ KARNESİ

Son 30 yılda Türkiye ekonomisinde yaşanan krizlerde 20 önemli sektörün büyümesini inceledik. Bu sektörlerin bir sonraki yıl nasıl performans gösterdiğini tablolaştırdık.

“GÜÇLÜ KADIN” LİGİNDE SON TABLO

21.’sini gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin En Güçlü 30 İş Kadını Araştırması’nda bu yıl da ilk sırada Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı bulunuyor.

ZİRVEDE PAY NASIL DEĞİŞTİ?

Pandeminin yarattığı kayıplar dev markaları zorlasa da teknolojiden perakendeye kadar pek çok sektörde pazarın ilk 3 oyuncusu payını korumaya veya artırmaya devam ediyor.

“EN RADİKAL KARARIM”

Pandemide iş liderlerinin aldığı en radikal kararları araştırdık. Krizlerin aksine pek çok şirkette liderlerin yatırımlarını artırıp yeni iş kollarına girdiğini gördük.

YÖNETİM

LANSMAN BEREKETİ

Yaptığımız araştırma 34 şirketin 23’ünde yeni ürün/hizmet lansman sayılarının arttığını, şirketlerin pandemiye rağmen lansman dinamizmini kaybetmediği gösteriyor.

KURULDA GENÇLİK RÜZGARI

Yönetim kurullarında üyelerin yaş ortalamasının düşmesi teknolojik çağa uyumlu ve dijitalleşmeye daha yatkın genç kitlenin kurullara girmesi sonucunu doğuruyor.

FİNANS

“BU YIL SEÇİCİ BÜYÜYECEĞİZ”

Geçtiğimiz nisan ayında İş Bankası’nda genel müdür koltuğuna oturan Hakan Aran, bankanın yeni yol haritasını Capital’e anlattı. Aran, “Bu yıl seçici büyüyeceğiz” diye konuşuyor.

“YALANCI BÜYÜME YAŞIYORUZ” Yalancı büyüme dönemi yaşandığını söyleyen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, büyümenin enflasyon ve kurun yükselişiyle sigorta artış bedellerinden kaynaklandığını belirtiyor.

SORUNLU ALACAĞA YAKIN TAKİP

Bankacılık dışı finans sektöründe sorunlu alacak oranlarını araştırdık. Faktoring ve leasingde oranlarda yılsonunda bir miktar iyileşme beklense de finasman şirketlerinde tablo karanlık.

“DÜZELTMELER ALIM FIRSATI”

Borsada düzeltmelerle hisse ağırlığının portföylerde yüksek tutulmasını öneren İnfo Yatırım Genel Müdürü Ender Şahin, “Portföyde bir miktar da mevduat ve döviz öneriyoruz” diyor.

KONJONKTÜR

EKONOMİ NE DURUMDA?

Ekonomide son göstergelere göre önceki dönemden en önemli farkımız yine kredi tabanlı büyüme konusunda bir istek var gibi görünse de bunu yapabilecek bir kaynağa sahip olmamamız.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

10 SORU

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

ZİRVE YOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

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YAŞAM

EXPAT