Capital 2021 Nisan başlıkları

İşte Nisan ayının başlıkları...
KAPAK
EN BÜYÜK KAYIP NEREDE?
Pandemide büyük kayıplar veren pek çok sektörde zararın telafi bu yıl mümkün görünmüyor. Hatta bazı sektörlerde zararı telafi etmek 5 yılı bulacak…
SÖYLEŞİ
“İYİ BİR YIL OLMADI ZARARLA KAPATTIK”
Türkiye’de doğal gaz ve elektrikte büyümek istediklerini söyleyen Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, 2020’nin kendileri açısından iyi bir yıl olmadığını belirtiyor.
“TÜRKİYE’Yİ ÜRETİM ÜSSÜ YAPTIK”
Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan, “Türkiye’yi üretim üssü haline getirdik. Bu sayede toplam kârlılığımızın yüzde 50’si ihracattan geliyor” diyor.
“HEDEFTE GLOBAL ŞİRKET OLMAK VAR”
Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, gelecek 5 yılda gelirlerinin yüzde 30-40’ını yurt dışından elde eden global bir şirket olmayı hedeflediklerini söylüyor.
“7 MİLYAR TL YATIRIM YAPACAĞIZ”
Enerji ve tarımda büyüyeceklerini söyleyen Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, “2 yılda bulunduğumuz sektörlere 7 milyar TL yatırım yapacağız” diyor.
“HAFTALIK SENARYOLARLA İLERLİYORUZ”
Pandemide şirketin başına geçen Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, bu dönemde şirketi haftalık senaryolarla yönettiklerini söylüyor.
ARAŞTIRMA
BÜYÜK GÖÇ!
Dijital ve fiziksel müşteri nerede ayrışıyor, sepette nasıl bir fark yaratıyor? Soruların yanıtları 15 farklı sektörden 26 şirketin verileriyle hazırladığımız “müşteri” araştırmamızda!
VADENİN MALİYETİ NASIL DEĞİŞTİ?
Pandemi sonrası alacakların vade süresi hem Türkiye hem dünyada artmaya devam ediyor. Şirketlerin gündemini meşgul eden vade sürelerinin bu yıl daha da artması bekleniyor.
HIZLANAN ALANLARA DİKKAT
Capital’in 28 sektörü kapsayan araştırması sektörlerde hızlanan ve yavaşlayan alanları gözler önüne seriyor.
YÖNETİM
SIRADAKİ LİDER KİM?
Gelecekte Türkiye’nin en büyük aile şirketlerinde liderliği kim devralacak? Yaptığımız araştırma en yakın adayların şimdiki başkan yardımcıları olduğunu gösteriyor.
KAPİTALİZM NASIL KURTULUR?
“Dünya Yanarken Kapitalizmi Yeniden Tasavvur Etmek” kitabının yazarı Prof. Rebecca Henderson, sistemin dengesiz olduğunu bunun da onu tehlikeli hale getirdiğini söylüyor.
KRİTİK HAZIRLIK
Bugünlerde İK liderlerinin en önemli gündemi çalışanların becerilerini geliştirmek. Bu nedenle bu alandaki yatırımlar hem dünya hem Türkiye’de hızlanarak artıyor.
FİNANS
SALGIN YILININ KARNESİ!
Pandemide en başarılı banka CEO’larını araştırdık. Abdi Serdar Üstünsalih, Osman Arslan, Hüseyin Aydın, Namık Ülke ve Shaoxiong Xie yılın en başarılı yöneticileri oldu.
“SON YARIDA KUVVETLİ BÜYÜME OLUR”
Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, pandeminin bitme ihtimalinin artması ve ertelenen taleplerin birikmesiyle 2’nci çeyrekten sonra kuvvetli büyüme beklediğini belirtiyor.
KATLAMA PLANI
Geçen yıl toplamda 19,2 milyon dolar yatırım almayı başaran fintekler, uzaktan müşteri edinilmesini sağlayan yeni düzenlemenin büyümelerini hızlandıracağını öngörüyor.
ÖZEL BÖLÜM
AKBANK ÖZEL BÖLÜM
KONJONKTÜR
EKONOMİDE YENİ (ESKİ) DÖNEM
Birbirine zıt uygulamaları görebileceğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde 2020 Kasım öncesinde olduğu gibi bilinen belirsizler yüksek olacak
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
İNSANLAR
KİTAP
NEVZAT AYDIN
10 SORU
DİJİTAL CEO
ZİRVE YOLU
İŞ’TE ANADOLU
THOMAS FREY
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ BİDEN’IN ÇİN STRATEJİSİ NE OLACAK?
Mehmet Öğütçü/ GELECEĞİN LİDERLERİNE TAVSİYELER
Yiğit Kulabaş/ GERÇEKLİK VE ÖTESİ
Ali Özgenç/ BÜROKRASİNİN SONU MU?
Mehmet Gerz / MB KARARININ MALİYETİ
YAŞAM
EXPAT