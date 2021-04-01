Capital 2021 Nisan başlıkları

KAPAK

EN BÜYÜK KAYIP NEREDE?

Pandemide büyük kayıplar veren pek çok sektörde zararın telafi bu yıl mümkün görünmüyor. Hatta bazı sektörlerde zararı telafi etmek 5 yılı bulacak…

SÖYLEŞİ

“İYİ BİR YIL OLMADI ZARARLA KAPATTIK”

Türkiye’de doğal gaz ve elektrikte büyümek istediklerini söyleyen Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, 2020’nin kendileri açısından iyi bir yıl olmadığını belirtiyor.

“TÜRKİYE’Yİ ÜRETİM ÜSSÜ YAPTIK”

Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan, “Türkiye’yi üretim üssü haline getirdik. Bu sayede toplam kârlılığımızın yüzde 50’si ihracattan geliyor” diyor.

“HEDEFTE GLOBAL ŞİRKET OLMAK VAR”

Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, gelecek 5 yılda gelirlerinin yüzde 30-40’ını yurt dışından elde eden global bir şirket olmayı hedeflediklerini söylüyor.

“7 MİLYAR TL YATIRIM YAPACAĞIZ”

Enerji ve tarımda büyüyeceklerini söyleyen Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, “2 yılda bulunduğumuz sektörlere 7 milyar TL yatırım yapacağız” diyor.

“HAFTALIK SENARYOLARLA İLERLİYORUZ”

Pandemide şirketin başına geçen Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, bu dönemde şirketi haftalık senaryolarla yönettiklerini söylüyor.

ARAŞTIRMA

BÜYÜK GÖÇ!

Dijital ve fiziksel müşteri nerede ayrışıyor, sepette nasıl bir fark yaratıyor? Soruların yanıtları 15 farklı sektörden 26 şirketin verileriyle hazırladığımız “müşteri” araştırmamızda!

VADENİN MALİYETİ NASIL DEĞİŞTİ?

Pandemi sonrası alacakların vade süresi hem Türkiye hem dünyada artmaya devam ediyor. Şirketlerin gündemini meşgul eden vade sürelerinin bu yıl daha da artması bekleniyor.

HIZLANAN ALANLARA DİKKAT

Capital’in 28 sektörü kapsayan araştırması sektörlerde hızlanan ve yavaşlayan alanları gözler önüne seriyor.

YÖNETİM

SIRADAKİ LİDER KİM?

Gelecekte Türkiye’nin en büyük aile şirketlerinde liderliği kim devralacak? Yaptığımız araştırma en yakın adayların şimdiki başkan yardımcıları olduğunu gösteriyor.

KAPİTALİZM NASIL KURTULUR?

“Dünya Yanarken Kapitalizmi Yeniden Tasavvur Etmek” kitabının yazarı Prof. Rebecca Henderson, sistemin dengesiz olduğunu bunun da onu tehlikeli hale getirdiğini söylüyor.

KRİTİK HAZIRLIK

Bugünlerde İK liderlerinin en önemli gündemi çalışanların becerilerini geliştirmek. Bu nedenle bu alandaki yatırımlar hem dünya hem Türkiye’de hızlanarak artıyor.

FİNANS

SALGIN YILININ KARNESİ!

Pandemide en başarılı banka CEO’larını araştırdık. Abdi Serdar Üstünsalih, Osman Arslan, Hüseyin Aydın, Namık Ülke ve Shaoxiong Xie yılın en başarılı yöneticileri oldu.

“SON YARIDA KUVVETLİ BÜYÜME OLUR”

Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, pandeminin bitme ihtimalinin artması ve ertelenen taleplerin birikmesiyle 2’nci çeyrekten sonra kuvvetli büyüme beklediğini belirtiyor.

KATLAMA PLANI

Geçen yıl toplamda 19,2 milyon dolar yatırım almayı başaran fintekler, uzaktan müşteri edinilmesini sağlayan yeni düzenlemenin büyümelerini hızlandıracağını öngörüyor.

ÖZEL BÖLÜM

AKBANK ÖZEL BÖLÜM

KONJONKTÜR

EKONOMİDE YENİ (ESKİ) DÖNEM

Birbirine zıt uygulamaları görebileceğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde 2020 Kasım öncesinde olduğu gibi bilinen belirsizler yüksek olacak

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

NEVZAT AYDIN

10 SORU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ BİDEN’IN ÇİN STRATEJİSİ NE OLACAK?

Mehmet Öğütçü/ GELECEĞİN LİDERLERİNE TAVSİYELER

Yiğit Kulabaş/ GERÇEKLİK VE ÖTESİ

Ali Özgenç/ BÜROKRASİNİN SONU MU?

Mehmet Gerz / MB KARARININ MALİYETİ

YAŞAM

EXPAT