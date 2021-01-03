Capital 2021 Ocak başlıkları

KAPAK

UMUDA DÖNÜŞ

CEO Profil anketine katılan 197 CEO’ya göre 2021 “iyileşme yılı” olacak. CEO’lar, yeni yılda Türkiye ekonomisinin yüzde 3-5 arasında büyüyeceğini düşünüyor.

SÖYLEŞİ

“SINIRIM GÖKYÜZÜ”

"Dünyanın en şanslı adamıyım" diyer Acun Ilıcalı’yla yeni dijital medya platformu Exxen'i ve gelecek planlarını konuştuk.

“İLK ONLINE GLOBAL MARKA OLABİLİRİZ”

Online’da büyümeye odaklandıklarını söyleyen Koton Yönetim Kurulu Eş Başkanı Gülden Yılmaz, “Koton, 5 yıl içinde Türkiye’nin ilk online global markası olacak” diyor.

“5 YILDA 5 KATINA ÇIKARIZ”

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, girişimci yönünün babasına benzediğini belirterek “Hedefim e-ticaret şirketi kurup ciroyu 5 yılda 5 katına çıkarmak” diyor.

TAV’IN ÇIKIŞ STRATEJİSİ

“2020’nin getirdiği ataletten seri şekilde kurtulmalıyız” diyen TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, 2021 ve 2022’nin hasar onarım yılı olacağını söylüyor.

ARAŞTIRMA

DENGE FORMÜLÜ

Artan kayıplar dev grupları portföylerinde yeni denge arayışına zorluyor. Dijitale ve büyüme potansiyeli yüksek sektörlere odaklanarak zararlar telafi edilmeye çalışılıyor.

YENİ TEHLİKE SENARYOLARI

İş dünyasını yeni dönemde “korkutan” senaryoları araştırdık. 2020’de en kötüyü gören sektörlerin yeni dönem hedefleri arasında planlı gitmek ve tedbirli olmak bulunuyor.

ÇEVİK ŞİRKETLER

YÖNETİM

ÜCRETTE ZOR DÖNEM

Capital 2021 Ücret Araştırması bu yıl şirketlerin yüzde 50’sinin zam yapmayacağını, yüzde 20’sinin ise ücret artışını donduracağını gösteriyor.

KIDEMLİLER YÜKSELİŞTE

En kıdemli çalışanlara sahip şirketleri araştırdık. Pek çok şirket “know-how”ı kaybetmemek için çalışan bağlılığı programlarıyla kıdemli çalışan nüfusunu korumaya çalışıyor.

“COVID AYRIŞMAYI DAHA DA KÖTÜLEŞTİRDİ”

Nobel ödüllü ünlü ekonomist Angus Deaton, “Daha farklı bir küreselleşme gerçekleşecek ve bu bazıları için daha zor olacak ama Türkiye ve diğer ülkelere fırsatlar da sunacak” diyor.

FİNANS

“TASARRUFTA İDDİALIYIZ”

Tasarrufta iddialı olduklarını belirten Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, bireysel tarafta tasarrufa, ticari bankacılıkta ise dış ticarete odaklanacaklarını söylüyor.

PAYDA KAYIP NEREDE?

“İLK ÇEYREK ZORLU GEÇECEK”

İş Faktoring Genel Müdürü Ömer Karakuş, pandemiden kaynaklanan zorlukların 2021’in ilk çeyreğinde de etkisini sürdüreceğini düşünüyor.

“TL AĞIRLIĞI ARTIRILMALI”

Mevduat faizinde artış eğiliminin devamını bekleyen Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, hisse senedi piyasasında hareketliliğin sürmesini bekliyor.

ÖZEL BÖLÜM

AKBANK ÖZEL BÖLÜM

KONJONKTÜR

COVID-19 AŞISI HERKESE LAZIM

Aşının her ülkeye ve toplumun her kesimine adilce ve zamanında ulaşması çok kritik. Üstelik bu sadece insani açıdan değil, ekonomik açıdan da çok önemli.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

10 SORU

NEVZAT AYDIN

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

AL RIES

ZİRVE YOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Yiğit Kulabaş/ Türkiye ve inovasyon

Ian Bremmer/ Çatlak büyüyor

Mehmet Öğütçü/ ‘Yeşil Mutabakat’a hazır mıyız?

Ali Özgenç/ Tüketimin Geleceği

Mehmet Gerz / 2021’de ekonomik görünüm

YAŞAM

EXPAT