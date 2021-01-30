Capital 2021 Şubat başlıkları

KAPAK

GLOBALDEKİ TÜRK KADIN GÜCÜ

Son dönemde globaldeki üst düzey Türk yöneticiler arasında kadın liderler ön plana çıkmaya başladı. Globaldeki 50 Türk Kadın Lider listesi kapak araştırmamızda!

SÖYLEŞİ

“OYUN KURUCULUĞUNA ODAKLANDIK”

Son 5 yılda bankacılık dışı büyümesini 7 katına çıkaran Sabancı Holding’in CEO’su Cenk Alper, istikrarlı bir büyümeyle önümüzdeki 5 yılda ciroyu 2’ye katlayacaklarını söylüyor.

“TEMKİNLİ İLERLİYORUZ”

Geçen yılı yüzde 35 büyümeyle kapattıklarını söyleyen Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Yeni fırsatlara odaklandık” diyor.

GENÇ KAYHAN’IN KATLAMA PLANI

“SAĞLIĞIN MERKEZİ OLACAĞIZ”

ARAŞTIRMA

KADIN LİDERİN 2021 GÜNDEMİSon 1 yılda atanan kadın CEO’lar, yeni dönemde pandeminin yarattığı hasarı büyümeye ve verimliliğe odaklanarak fırsata çevirmeyi hedefliyor.

ONARIM YILI!

EN ZOR ARTIŞ!

YÖNETİM

ZİRVE İÇİN KAÇ YIL GEREKLİ?

Aynı kurumda “uzun kariyer” CEO’luğu getiriyor mu? Yaptığımız araştırma, Türkiye’de bu konuda önemli örneklerin olduğunu, içeriden terfilerin yükselişte olduğunu gösteriyor.

NETFLIX’İN “ROCK STAR” DEVRİMİ

İŞE ALIMDA ŞAŞIRTAN MALİYET

“FARKINDALIK DEĞİL TAAHHÜTLER ÖNEMLİ”

FİNANS

KOBİ’DE SORUN DERİNLEŞİR Mİ?

Batık KOBİ kredisi toplam miktarı Kasım 2020 itibarıyla 57,8 milyar TL’ye çıktı. Bu yıl KOBİ’lerdeki batık kredi sorunu daha da derinleşecek gibi duruyor.

“2. ÇEYREKTE TALEP ARTAR”

YENİ YIL UMUDU

“DÜZELTMELER FIRSAT OLABİLİR”

ÖZEL BÖLÜM

AKBANK DİJİTAL

KONJONKTÜR

2021’DE ANA GÜNDEM: COVID-19

Risk primini düşürmek faizlere dokunmadan TL’ye olan talebi artıracak. Bu da ancak tutarlı ve belirsizliği azaltan politikaların el birliğiyle arkasında durarak sağlanacak.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

NEVZAT AYDIN

10 SORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

ZİRVE YOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ YILDIZLI BAŞKANLIK DÖNEMİ

Yiğit Kulabaş/ KİTAP YAZMAK VE SONRASI

Ali Özgenç/ HİBRİT ÇALIŞMA MODELİ

Al Ries/ YENİ MÜŞTERİYİ NASIL ÇEKERSİNİZ?

Mehmet Öğütçü/ RİSKLERİ AZALTMAK, FIRSATLARI ÇOĞALTMAK

Mehmet Gerz / BORSADA KÜÇÜK HİSSE YÜKSELİŞİ

YAŞAM

INFOCARD

EXPAT