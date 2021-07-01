Capital 2021 Temmuz başlıkları

KAPAK

YARALAR “İYİLİKLE” SARILIYOR

Bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Gönlü Zengin 50 İş İnsanı araştırması, pandeminin açtığı yaraları sarmaya çalışan iş insanlarının bağış ve yardımlarını gözler önüne seriyor.

SÖYLEŞİ

“FIRSAT BULDUKÇA YATIRIM YAPIYORUZ”

Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk’le turizm sektöründeki yatırımlarını ve gelecek hedeflerini konuştuk.

“TÜRKİYE GİBİ ÜLKELER SIKIŞMIŞ DURUMDA”

Dünyanın en önemli ekonomi profesörlerinden Jeffrey Frankel, gelişmiş ekonomilerin toparlanma rayına çabuk girdiğini, orta vadede asıl sıkıntının gelişmekte olan “aşırı borçlu” ekonomilerde yaşanacağını söylüyor.

“YENİ ALANLARA ODAKLANDIK”

İlk üç ayda yüzde 55 büyüyen Vestel’in CEO’su Turan Erdoğan, “Otomotiv sektörü artık bizim için en önemli büyüme alanlarından biri” diyor.

“SANAYİ GELİŞECEK BİZ DE GÜÇLENECEĞİZ”

2020’yi yüzde 1-2 küçülerek az hasarla atlattıklarını söyleyen BASF CEO’su Rami Atikoğlu, zengin portftöyle krizi dengelediklerini belirtiyor.

“ÜRETİM ÜSSÜ OLMAK İSTİYORUZ”

1 milyar TL’lik satın alma yapan Genveon İlaç ve Kopaş Kozmetik’in yönetim kurulu başkanı Alp Karaağaç, “Hedefimiz Türkiye’nin en büyük 25 ilaç şirketi arasında yer almak” diyor.

ARAŞTIRMA

YENİ “ALIM GÜCÜ” ETKİSİ

Düşen alım gücü sektörleri nasıl etkiliyor? Gayrimenkulde alt gelir grubunun alım gücü yüzde 90 azalırken turizmde alt ve orta gelir grubunun alım gücü yüzde 60 düşmüş durumda.

RADİKAL DÖNÜŞÜM

Evrim geçiren şirketler faaliyet alanlarını yeniden tanımlıyor. İpragaz LPG’den enerji şirketine Turkcell, GSM operatöründen teknoloji şirketine dönüştü.

PRADİGMA DEĞİŞİYOR

24 farklı sektörde rekabetin nasıl şekillendiğini araştırdık. Pek çok sektörde kazanan şirket olmanın kriterleri yeniden yazılıyor.

YÖNETİM

SEGMENTTE MÜTHİŞ ARTIŞ

Değişen tüketici profilini daha yakından tanıma ihtiyacı pazarlamada müşteri segment sayısını artırıyor. Perakende şirketlerinde segment sayısı 300’lere kadar çıkan şirketler var.

UNVANA VEDA!

Çevik yönetimin yaygınlaşması şirketler unvan sayıları da azaltıyor. Uzmanlara göre “unvan enflasyonunda” azalma, şirketlerin performansına da olumlu yansıyor.

FİNANS

HIZLI GEÇİŞ!

Pandemide bankacılık hizmetlerini dijital yoldan alan müşteri sayısı 68,5 milyona ulaştı. Para transferi ve ödemelerde ise “dijitalin” payı rekor düzeyde arttı.

“KÂRDA BASKI VAR BÜYÜME SINIRLI”

Sektörde sınırlı büyüme olduğunu söyleyen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Yüksek faiz ortamı nedeniyle artan giderler kârı baskılayan en büyük faktör” diyor.

TELAFİ ZAMANI

Bankacılık dışındaki finansın diğer kategorilerinde liderlerin öncelik sıralamasında, yeni müşteri kazanmak ilk sırada yer alıyor. Peki bu kategorilerde kayıp telafi edilecek mi?

“TALEP VAR YÜZDE 35 BÜYÜRÜZ”

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar’a göre bu yılın ikinci yarısında faktoring işlem hacmi yüzde 35 büyüyecek. Sektörde kârlılıkta ise yüzde 30 artış yakalanacak.

ÖZEL BÖLÜM

Akbank Dijital

KONJONKTÜR

BÜYÜME DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez Bankası çok zor bir döneme giriyor. Faiz indirimi bir yana faizlerin daha da artırılıp artırılmaması gerektiğinin tartışıldığı çok kritik bir dönem yaşayacağız.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

KİTAP

10 SORU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

KİŞİSEL YATIRIM

FINANCE SUITE

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ BREZİLYA VE SİYASİ YÜZLEŞME

Ali Özgenç/ AŞI PATENTLERİ

Yiğit Kulabaş/ OFİSE DÖNMEK YA DA DÖNMEMEK

Mehmet Öğütçü/ “BELEDİYE DİPLOMASİSİ” ÖNEM KAZANIYOR

Mehmet Gerz / TURİZM VE GÜVEN PİYASALARIN KLİDİ

YAŞAM

EXPAT