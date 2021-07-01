Capital 2021 Temmuz başlıkları

İşte Temmuz ayının başlıkları...
KAPAK
YARALAR “İYİLİKLE” SARILIYOR
Bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Gönlü Zengin 50 İş İnsanı araştırması, pandeminin açtığı yaraları sarmaya çalışan iş insanlarının bağış ve yardımlarını gözler önüne seriyor.
SÖYLEŞİ
“FIRSAT BULDUKÇA YATIRIM YAPIYORUZ”
Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk’le turizm sektöründeki yatırımlarını ve gelecek hedeflerini konuştuk.
“TÜRKİYE GİBİ ÜLKELER SIKIŞMIŞ DURUMDA”
Dünyanın en önemli ekonomi profesörlerinden Jeffrey Frankel, gelişmiş ekonomilerin toparlanma rayına çabuk girdiğini, orta vadede asıl sıkıntının gelişmekte olan “aşırı borçlu” ekonomilerde yaşanacağını söylüyor.
“YENİ ALANLARA ODAKLANDIK”
İlk üç ayda yüzde 55 büyüyen Vestel’in CEO’su Turan Erdoğan, “Otomotiv sektörü artık bizim için en önemli büyüme alanlarından biri” diyor.
“SANAYİ GELİŞECEK BİZ DE GÜÇLENECEĞİZ”
2020’yi yüzde 1-2 küçülerek az hasarla atlattıklarını söyleyen BASF CEO’su Rami Atikoğlu, zengin portftöyle krizi dengelediklerini belirtiyor.
“ÜRETİM ÜSSÜ OLMAK İSTİYORUZ”
1 milyar TL’lik satın alma yapan Genveon İlaç ve Kopaş Kozmetik’in yönetim kurulu başkanı Alp Karaağaç, “Hedefimiz Türkiye’nin en büyük 25 ilaç şirketi arasında yer almak” diyor.
ARAŞTIRMA
YENİ “ALIM GÜCÜ” ETKİSİ
Düşen alım gücü sektörleri nasıl etkiliyor? Gayrimenkulde alt gelir grubunun alım gücü yüzde 90 azalırken turizmde alt ve orta gelir grubunun alım gücü yüzde 60 düşmüş durumda.
RADİKAL DÖNÜŞÜM
Evrim geçiren şirketler faaliyet alanlarını yeniden tanımlıyor. İpragaz LPG’den enerji şirketine Turkcell, GSM operatöründen teknoloji şirketine dönüştü.
PRADİGMA DEĞİŞİYOR
24 farklı sektörde rekabetin nasıl şekillendiğini araştırdık. Pek çok sektörde kazanan şirket olmanın kriterleri yeniden yazılıyor.
YÖNETİM
SEGMENTTE MÜTHİŞ ARTIŞ
Değişen tüketici profilini daha yakından tanıma ihtiyacı pazarlamada müşteri segment sayısını artırıyor. Perakende şirketlerinde segment sayısı 300’lere kadar çıkan şirketler var.
UNVANA VEDA!
Çevik yönetimin yaygınlaşması şirketler unvan sayıları da azaltıyor. Uzmanlara göre “unvan enflasyonunda” azalma, şirketlerin performansına da olumlu yansıyor.
FİNANS
HIZLI GEÇİŞ!
Pandemide bankacılık hizmetlerini dijital yoldan alan müşteri sayısı 68,5 milyona ulaştı. Para transferi ve ödemelerde ise “dijitalin” payı rekor düzeyde arttı.
“KÂRDA BASKI VAR BÜYÜME SINIRLI”
Sektörde sınırlı büyüme olduğunu söyleyen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Yüksek faiz ortamı nedeniyle artan giderler kârı baskılayan en büyük faktör” diyor.
TELAFİ ZAMANI
Bankacılık dışındaki finansın diğer kategorilerinde liderlerin öncelik sıralamasında, yeni müşteri kazanmak ilk sırada yer alıyor. Peki bu kategorilerde kayıp telafi edilecek mi?
“TALEP VAR YÜZDE 35 BÜYÜRÜZ”
TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar’a göre bu yılın ikinci yarısında faktoring işlem hacmi yüzde 35 büyüyecek. Sektörde kârlılıkta ise yüzde 30 artış yakalanacak.
ÖZEL BÖLÜM
Akbank Dijital
KONJONKTÜR
BÜYÜME DEVAM EDECEK Mİ?
Merkez Bankası çok zor bir döneme giriyor. Faiz indirimi bir yana faizlerin daha da artırılıp artırılmaması gerektiğinin tartışıldığı çok kritik bir dönem yaşayacağız.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
İNSANLAR
İŞ’TE ANADOLU
THOMAS FREY
KİTAP
10 SORU
DİJİTAL CEO
ZİRVE YOLU
KİŞİSEL YATIRIM
FINANCE SUITE
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ BREZİLYA VE SİYASİ YÜZLEŞME
Ali Özgenç/ AŞI PATENTLERİ
Yiğit Kulabaş/ OFİSE DÖNMEK YA DA DÖNMEMEK
Mehmet Öğütçü/ “BELEDİYE DİPLOMASİSİ” ÖNEM KAZANIYOR
Mehmet Gerz / TURİZM VE GÜVEN PİYASALARIN KLİDİ
YAŞAM
EXPAT