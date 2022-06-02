Capital 2022 Haziran başlıkları

KAPAK

BÜYÜKLERİN 2022 HESABI

Türkiye’nin en büyük 30 holdingini belirlediğimiz araştırma en büyüklerin nakit akışı, alacak yönetimi ve kârlılığı işin merkezine koyduklarını gösteriyor. Yatırımlar da mercek altında.

SÖYLEŞİ

“DENGELİ BÜYÜYECEĞİZ”

P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, enflasyonist dönemde dengeli büyümeye ve değer iletişimine odaklandıklarını söylüyor.

POLİMEKS NASIL DÖNÜŞTÜ?

Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, “Hayatta insanların bir alma dönemi, bir de verme dönemi var. Biz alma dönemimizi bir yere kadar getirdik, şimdi verme dönemi” diyor.

“BÜYÜK BİR GIDA MARKASINA DÖNÜŞMEK İSTİYORUZ”

Abalıoğlu Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu beyaz etten sonra kırmızı et ve süt gibi yeni alanlara girerek büyük bir gıda markası olmayı hedeflediklerini söylüyor.

“KÂRLI DÖNEME GİRDİK”

Netaş CEO’su Sinan Dumlu, “Yakaladığımız istikrarlı iyileşme sayesinde finansal performansımızı kalıcı şekilde güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz” diyor.

“AMERİKA’YA ODAKLANDIK”

Odağında Amerika pazarının olduğunu söyleyen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, ABD’ye ihracatı artırmanın yolunu aradıklarını açıklıyor.

ARAŞTIRMA

MAKAS AÇILIYOR MU?

Capital’in 20 sektörü baz alarak yaptığı araştırma miktarsal büyümede sıkıntı yaşandığını gösteriyor. Adet bazlı büyüme pek çok sektörde değerin oldukça gerisinde kalıyor.

YENİ NESLİN AJANDASI

Yeni kuşak, zamanın ruhuna uygun işler yapıyor. Bir nevi ailenin gelecek vizyonunu inşa ediyor.

ÇOKLU REVİZYON DÖNEMİ

Girdi maliyetlerindeki artışlarla 2022 bütçelerinde revizyon yapılıyor. Şimdilik çok büyük kısıtlamalar olmasa da operasyonel giderlerde tasarruf ve maliyet azaltıcı uygulamalar gündemde.

FİNANS

“KISA VADE KREDİLER AĞIRLIKTA”

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle katılım bankacılığında yıl sonunda yüzde 60-65 kredi büyümesi öngörüyor.

3 MİLYON SINIRI AŞILIR MI?

Dijital süreçle gelen yeni müşteri segmenti, yeni bankasında tek bir ürünle yetinmiyor. Kredi ve kredi kart ürünleri ile mevduata yüksek talep gösteriyor.

“SAĞLIKLI BÜYÜME SÜRÜYOR”

AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, yıl sonunda 8 milyon katılımcı ve 300 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılacağını düşünüyor.

BÜYÜME İHRACATTAN GELECEK

2021 yıl sonunda yüzde 54,6 büyüyen ihracat faktoringinin, bu yılı en az yüzde 25 ve en olumlu ihtimalle yüzde 40 ivmeyle kapatması bekleniyor.

ENFLASYONUST ORTAMDA HİSSE ÖNE ÇIKIYOR

YÖNETİM

DIŞARIYA DÖNÜŞ!

Eskiden içerden yeteneklerini yetiştiren şirketler dışarıya açılmaya başladı. Araştırmamıza katılan 35 şirketten 31’i 2021’de işe alımlarının yüzde 50’sinden fazlasını “dışarı”dan buldu.

TRANSFERDE “İKNA” BARAJI

İş değişikliği ve ayrılıklarda ücret ilk neden olurken çalışanlar yüzde 20-30 daha fazla maaşa iş değiştiriyor. CEO ve üst düzey yöneticilerde ise bu oran minimum yüzde 60 seviyesinde.

ÖZEL BÖLÜM

AKBANK

KONJONKTÜR

EKONOMİ YAVAŞLADI

Ekonomide neredeyse 2022’nin başından beri değindiğimiz yavaşlama sinyalleri, geçen ay biraz durulmuştu. Bu ay ise FED’in yarattığı depremle gümbür gümbür geliyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

THOMAS FREY

ON SORU

DİJİTAL CEO

İŞ’TE ANADOLU

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Çin’in geleceği ve dünyaya etkileri….

Yiğit Kulabaş/ Çalışanın sesi

Ali Özgenç/ Şirketinizin amacı ne olmalı?

Mehmet Öğütçü/ AB’nin yeni enerji arz mimarisi ve Türkiye

Mehmet Gerz / Enflasyona karşı gayrimenkul mü borsa mı?

YAŞAM

HAFTA SONLARI YAVAŞLAMAK İYİ GELİYOR

INFOCARD

EXPAT