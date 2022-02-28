Capital 2022 Mart başlıkları

KAPAK

16 LİDERİN 3 ÖNCELİĞİ

Türkiye’nin dev gruplarını yöneten 16 liderin odağında “finans” yönetimi var. Liderler, bu zor yılda yatırımları sürdürmek ve yenilikçi iş modellerini devreye almak istediklerini söylüyor.

SÖYLEŞİ

MİGROS’UN YENİ YOLU

12 yıldan sonra ilk kez geçen yıl net nakit pozisyonuna geçen Migros’un genel müdürü Özgür Tort, aynı tempoda ilerlemeye devam etmek istediklerini söylüyor.

“KÜÇÜLME SÜRÜYOR TELAFİ 2023’TE”

Beyaz eşya pazarının bu yıl 2021’e göre daha fazla küçüleceğini söyleyen BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın’a göre kaybın telafisi 2023’ten önce olmayacak.

5 YILDA İLK 4’E GİRME PLANI

TP Petrol Dağıtım Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız, “Her yıl en az yüzde 20 büyüyerek 5 yıl sonra ilk 4 şirket arasına girmeyi planlıyoruz” diyor.

“DÜNYA MARKASI OLMA HEDEFİMİZ VAR”

Yılsonunda yüzde 38 artışla 2 milyar TL ciro hedeflediklerini belirten Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ, dünya markası olmayı hedeflediklerini anlatıyor.

ARAŞTIRMA

BORÇTA İDEAL ORAN

İş dünyasının “borçlanmayla” ilgili sınırları ne? Hangi şirkette borçlanmaya ne kadar izin var? Patron ve CEO’ların borçlanma prensiplerini araştırdık.

ŞİRKETLERE DUYARLILIK MESAJI!

GfK’nın desteğiyle 17’ncisini gerçekleştirdiğimiz “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması”nda halk ayağında “en sorumlu şirket” Arçelik, “en sorumlu lider” Güler Sabancı oldu.

GLOBAL ETKİ PEŞİNDE!

Global şirket olma kriterinin artık yalnız ticaretle değil sosyal etkiyle mümkün olacağının bilincindeki dev gruplar, dünyanın dört bir yanındaki projeleriyle kendileriyle yarışıyorlar.

STRATEJİK GÖÇ

Şirketler yeni gelişmeler sonrasında ihracat pazarlarında strateji değişikliğine gidiyor. Hedef pazarlarında merkez kuran, şirket ya da üretim tesisi satın alan şirketler, stratejik göç gerçekleştiriyor.

YÖNETİM

“DÖNÜŞMEYEN YOK OLACAK”

Unilever’in efsanevi CEO’su Paul Polman ve kurumsal sürdürülebilirlik uzmanı Andrew Winston yeni dönemde “net pozitif” olmak isteyen şirketlere kritik taktikler veriyor.

İŞTE “KLİŞE” SENDROMU

Liderlere duymaktan rahatsız oldukları klişe ifadeleri sorduk. “Biz bir aileyiz, “sinerji”, “beyin fırtınası”, “farkındalık yaratmak” en çok rahatsızlık yaratan klişeler arasında!

ZİRVEDE BEKLENTİ ARTIYOR

Zor yılda zirveye oturan CEO’ların ajandalarında ilk sırada uzaktan DNA’ya uyum sağlama, hibrit dönemde ekibi yakından tanıma ve hızlı öğrenme yer alıyor.

FİNANS

“ODAKTA KOBİ’LER VAR”

KOBİ’lerin desteklerinden aldıkları payın yüzde 16 olduğunu söyleyen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Hedefimiz bunu 2023 sonunda yüzde 30’un üzerine çıkarmak” diyor.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Bankacılıkta, sanayideki güçlü büyüme ve ihracatın artmasıyla imalat öne çıkıyor. Bu yıl da gıda, metal ve tekstil öncülüğünde imalatın ağırlığının artması bekleniyor.

“İLK 5’E GİRMEK İSTİYORUZ”

Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’yı bünyesinde bulunduran Maher Holding’in başkanı Mahmut Erdemoğlu, “5 yılda en büyük ilk 5 sigorta grubundan birisi olmak istiyoruz” diyor.

“DÜNYADA PAYIMIZ ARTIYOR”

Bu yıl sektörün yüzde 30-35 arasında ciro büyümesi gerçekleştireceğini öngören TEB Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Baydar, “Sektör 2021’i ciroda yüzde 34, kârda yüzde 86 büyümeyle kapattı” diyor

ÖZEL BÖLÜM

AKBANK DİJİTAL

KONJONKTÜR

ENFLASYONDA YENİ DÖNEM

Bu derece düşük reel faizle olacak iki şey bulunuyor: Birincisi TL’nin düşen cazibesinden dolayı döviz kurunda yaşanacak artış, diğeri de artan enflasyon…

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER



Yiğit Kulabaş/ Meta ve ötesi

Ian Bremmer/ Aşırılıkları derinleştiren politik dengesizlik

Ali Özgenç/ Büyük istifa

Mehmet Öğütçü/ Meliha’nın enerjisi ve ekolojik denge

Mehmet Gerz / Yüksek enflasyonda nasıl yatırım yapılır?

YAŞAM

INFOCARD

EXPAT