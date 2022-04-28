Capital 2022 Mayıs başlıkları

KAPAK

TAKİPTE NELER DEĞİŞTİ?

Enflasyonist ortam liderlerin takip ettiği göstergeleri değiştirdi! Artık EBITDA’nın mutlak değeri değil marjı, borç devir hızı değil borç ödeme gün sayısı gibi konular yakından takip ediliyor.

SÖYLEŞİ

“HEDEFTE KÂRI KORUMAK VAR”

Bu yıl çok agresif hedefler koyduklarını söyleyen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, hedeflerinin kârlılığı korumak olduğunu söylüyor.

“RESESYON OLASILIĞI ARTTI”

IMF eski Başekonomisti Prof. Kenneth Rogoff, Çin riskine dikkat çekiyor, birkaç yıl içinde tekrar küresel bir resesyon yaşanması olasılığının çok arttığını söylüyor.

“2030’DA DEĞERİMİZ 3 MİLYAR $ OLACAK”

“Bu yıl yüzde 75 büyümeyle 45 milyar TL konsolide ciro hedefliyoruz” diyen Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, 2030’da 3 milyar dolar piyasa değerine ulaşacaklarını söylüyor.

“HEDEF GLOBAL MARKA OLMAK”

Domates işleme kapasitesinde dünyadaki en büyük 10’uncu tesise sahip olduklarını söyleyen Tat CEO’su Evren Albaş, “Hedefimiz Tat’ı gıdada global bir marka haline getirmek” diyor.

“YÜZDE 120 BÜYÜRÜZ”

Bu yıl yaklaşık yüzde 120 büyüme beklediklerini söyleyen Arena Grup CEO’su Serkan Çelik, güçlü büyümenin sonraki yıllarda şirketi birinciliğe taşıyabileceğini belirtiyor.

ARAŞTIRMA

HASAR BİLANÇOSU

Pandemi şirketlerin kaç yılına mal oldu? En fazla hasar alan turizm ve otelcilikte 4-5 yıl; krizi az yarayla geçiren sektörlerdeyse ortalama 1 ila 2 yıl arasında bir kayıptan söz ediliyor.

DEĞER EREZYONU!

Şirket değerlemelerinde değer erozyonu yaşanıyor. 2 yıl önceye göre 18 sektörden 10’unda şirketlerin değerini belirleyen çarpanlar ortalamanın gerisine düşmüş durumda.

ZİRVEDEKİ 30 GÜÇLÜ KADIN

İş dünyasının en güçlü kadınları kim? 22’incisini gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin En Güçlü 30 Kadın Araştırması”nda milyar dolarlık şirketlerin kaptan köşkündeki kadın liderler var!

YÖNETİM

BÜYÜK AİLE STRATEJİSİ

Büyük gruplar, büyük ekosistemler oluşturuyor. Bugün pek çok şirket ekosistemiyle birlikte büyümenin “sağlıklı” olacağına inanarak tüm paydaşlarına yatırım yapıyor.

YENİ TÜKETİCİ DNA’SI

Enflasyondaki artışla tüketici davranışlarındaki 10 yeni trendi belirledik. Fiyat duyarlılığındaki artış, indirim ve kampanyaların güçlü etkisi CMO’ların odağında yer alıyor.

SAHAYA DÖNÜŞ BAŞLADI MI?

Normalleşmeyle birlikte daha çok sahada olmayı planlayan yöneticilerin çoğu pandemi öncesi tempoya döneceğini tahmin ediyor.

FİNANS

REKOR SÜRER Mİ?

Her ne kadar bankacılık için savaş ve küresel para politikalarının seyri yüksek risk yaratsa da ekonomideki mevcut ortam kârlılık için ideal görünüyor…

TİCARİ KREDİLERDE BÜYÜME SÜRECEK

Büyümenin ağırlıklı ticari kredilerden geldiğini söyleyen HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, yıl sonu için kredi ve mevduatlarda yüzde 35-40 büyüme tahmini yapıyor.

DEĞİŞİM BAŞLIYOR

Dijitalleşme finansın her alanında geleneksel kanalları zorluyor. Uzmanlara göre kayıp yaşayan satış kanalı, son 5 yılda 6,8 puan gerileyen acenteler olacak.

“1-2 YENİ ŞİRKET SEKTÖRE GİRECEK”

Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, yeni girenler ve katılımda yaratılacak sinerjiyle katılım sigortalarının payının 2024 sonunda yüzde 10’u yakalayacağını belirtiyor.

ÖZEL BÖLÜM

AKBANK

KONJONKTÜR

EKONOMİDE KARIŞIK SİNYALLER

Bütün birbirine zıt yönlü işaretler ekonomide bir toparlanma işareti olsa da sonraki aylarda bir durgunluk ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

THOMAS FREY

ON SORU

KİTAP

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ COVID-19, Çin ve hasarlar

Yiğit Kulabaş/ Çalışan deneyimi

Ali Özgenç/ Metaverse mü, Multiverse mü?

Mehmet Öğütçü/ Soğuk Savaş 2.0 ve Türkiye

Mehmet Gerz / Karnedeki 3 zayıf

YAŞAM

INFOCARD

EXPAT