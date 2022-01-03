Capital 2022 Ocak başlıkları

KAPAK

214 LİDER NE BEKLİYOR?

Capital’in her yıl aralık ayı sonunda gerçekleştirdiği CEOProfil anketine katılan 214 CEO, 2022’de büyüme hızının düşeceğini, risklerin artacağını düşünüyor.

SÖYLEŞİ

“1-2 ŞİRKET SATIN ALABİLİRİZ”

Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “DNA’mızda var” diyerek bu yıl bir veya birden fazla şirket satın alabileceklerini söylüyor. Bilecik’in radarında lojistik, fintek ve ödeme sistemleri şirketleri bulunuyor.

“2022’DE AMERİKA’DA, 2023’TE ÇİN’DEYİZ”

Bulundukları pazarlarda en çok bilinen ilk 3 marka arasına girmeyi hedeflediklerini söyleyen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Grubu CEO’su Özgen Özkan, “2022’de Kuzey Amerika’da, 2023’te Çin’de olmayı planlıyoruz” diyor.

“TÜRKİYE FIRSATI KAÇIRMAMALI”

Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Xavier Sala-i Martin, ekonomide yeni dönemde salgınla çöken tedarik zincirinin yeniden tasarımının dengeleri belirleyeceğini belirtiyor.

“GİTTİĞİMİZ ÜLKELERDE TÜRKİYE’DEKİ KADAR BİLİNMEK İSTİYORUZ”

Türkiye’nin yanı sıra 22 ülkede Pazar lideri olduklarını söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

“2022 DÖNÜM NOKTASI OLACAK”

24 limanla dünyanın en büyük kurvaziyer liman işletmecilerinden olan Global Yatırım Holding’in (GYH) yönetim kurulu başkanı Mehmet Kutman, bu hedefe ulaşmak için neler yapacaklarını anlattı.

ARAŞTIRMA

2019’U KATLAMA PLANLARI

Bilgisayardan gıdaya yaklaşık 20 sektörde yaptığımız araştırma, sektörlerin büyük kısmında 2021’de 2019 rakamlarının geçildiğini hatta katlandığını gösteriyor.

MAKAS DARALDI!

20 sektörde yaptığımız araştırmaya göre gayrimenkulden sigortaya, tekstilden içeceğe kadar pek çok sektörde gelir-gider makası daraldı. Uzmanlara göre tek çözüm verimlilik artışı!

AJANDADA NELER VAR?

Türkiye’nin en büyük gruplarının 2022 global ajandalarını araştırdık. Global devler 2022 yılına yurt dışında agresif büyüme hedefiyle giriyor.

KONJONKTÜR

FAİZLER GERÇEKTEN DÜŞTÜ MÜ?

20 Aralık gecesi yeni kararlar açıklandı. Şapkadan yepyeni bir tavşan çıktı, yeni bir sayfa açıldı. Gelin bu yeni sayfada neler olabilir, anlamaya çalışalım.

YÖNETİM

ÇİFT ZAMLI ÜCRET DÖNEMİ

2022’de ücretlerde yaşanacak en önemli gelişme, yılda iki kez yapılan zamlara geri dönülmesi olacak. Pek çok şirket 6 ayda bir zam yapmaya hazırlanıyor. Dolar ve Euro maaşlar da gündemde!

YENİ ÇALIŞMA FORMÜLÜ

“Birlikte Daha İyi Çalışın” kitabının yazarlarından Deloitte Global CEO Programı Araştırma Direktörü Anh Phillips, “İş yerinde sosyalleşme, kârlılığı pozitif etkiler” diyor.

FİNANS

ŞUBEDE NE KALDI?

Büyük bankalarda toplam işlemlerin yüzde 90’ından fazlası şube dışına kaydı. Uzmanlara göre şubeler karmaşık işlemlere odaklanan danışmanlık merkezlerine dönüşecek.

“SEKTÖR 2-3 KAT BÜYÜYECEK”

Bu yıl yüzde 50 işlem hacmi artışı öngören ALJ Finansman Genel Müdürü Betügül Toker, sektörün önümüzdeki dönemde 2-3 kat büyüyeceğini öngörüyor.

BÜYÜME SÜRER Mİ?

2021’in ilk 10 ayında 3,9 milyar dolar hacim yakalayan leasing sektörü, 2022’de dolar bazında yüzde 15-20 büyüme ile 4,5-5 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

“ENDEKS DAHA SAĞLIKLI YÜKSELECEK”

İnfo Yatırım İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Ender Şahin, borsadaki düzeltmeyi sağlıklı buluyor ve “Yaşanman bu düzeltme endeksin daha güçlü yükselmesini sağlayacaktır” diyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

10 SORU

THOMAS FREY

KİTAP

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Rusya Ukrayna savaşı çıkar mı?

Ali Özgenç/ 2022’de Şirketleri Etkileyecek Trendler

Yiğit Kulabaş/ Dün, bugün, yarın: Uzun ömürlülük

Mehmet Öğütçü/ Ağsal, ekolojik ve iş birlikçi bir dünyaya geçiş

Mehmet Gerz / Faiz karşıtlığı yerine sermaye piyasaları

YAŞAM

EXPAT