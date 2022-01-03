Capital 2022 Ocak başlıkları

İşte Ocak ayının başlıkları...
KAPAK
214 LİDER NE BEKLİYOR?
Capital’in her yıl aralık ayı sonunda gerçekleştirdiği CEOProfil anketine katılan 214 CEO, 2022’de büyüme hızının düşeceğini, risklerin artacağını düşünüyor.
SÖYLEŞİ
“1-2 ŞİRKET SATIN ALABİLİRİZ”
Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “DNA’mızda var” diyerek bu yıl bir veya birden fazla şirket satın alabileceklerini söylüyor. Bilecik’in radarında lojistik, fintek ve ödeme sistemleri şirketleri bulunuyor.
“2022’DE AMERİKA’DA, 2023’TE ÇİN’DEYİZ”
Bulundukları pazarlarda en çok bilinen ilk 3 marka arasına girmeyi hedeflediklerini söyleyen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Grubu CEO’su Özgen Özkan, “2022’de Kuzey Amerika’da, 2023’te Çin’de olmayı planlıyoruz” diyor.
“TÜRKİYE FIRSATI KAÇIRMAMALI”
Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Xavier Sala-i Martin, ekonomide yeni dönemde salgınla çöken tedarik zincirinin yeniden tasarımının dengeleri belirleyeceğini belirtiyor.
“GİTTİĞİMİZ ÜLKELERDE TÜRKİYE’DEKİ KADAR BİLİNMEK İSTİYORUZ”
Türkiye’nin yanı sıra 22 ülkede Pazar lideri olduklarını söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.
“2022 DÖNÜM NOKTASI OLACAK”
24 limanla dünyanın en büyük kurvaziyer liman işletmecilerinden olan Global Yatırım Holding’in (GYH) yönetim kurulu başkanı Mehmet Kutman, bu hedefe ulaşmak için neler yapacaklarını anlattı.
ARAŞTIRMA
2019’U KATLAMA PLANLARI
Bilgisayardan gıdaya yaklaşık 20 sektörde yaptığımız araştırma, sektörlerin büyük kısmında 2021’de 2019 rakamlarının geçildiğini hatta katlandığını gösteriyor.
MAKAS DARALDI!
20 sektörde yaptığımız araştırmaya göre gayrimenkulden sigortaya, tekstilden içeceğe kadar pek çok sektörde gelir-gider makası daraldı. Uzmanlara göre tek çözüm verimlilik artışı!
AJANDADA NELER VAR?
Türkiye’nin en büyük gruplarının 2022 global ajandalarını araştırdık. Global devler 2022 yılına yurt dışında agresif büyüme hedefiyle giriyor.
KONJONKTÜR
FAİZLER GERÇEKTEN DÜŞTÜ MÜ?
20 Aralık gecesi yeni kararlar açıklandı. Şapkadan yepyeni bir tavşan çıktı, yeni bir sayfa açıldı. Gelin bu yeni sayfada neler olabilir, anlamaya çalışalım.
YÖNETİM
ÇİFT ZAMLI ÜCRET DÖNEMİ
2022’de ücretlerde yaşanacak en önemli gelişme, yılda iki kez yapılan zamlara geri dönülmesi olacak. Pek çok şirket 6 ayda bir zam yapmaya hazırlanıyor. Dolar ve Euro maaşlar da gündemde!
YENİ ÇALIŞMA FORMÜLÜ
“Birlikte Daha İyi Çalışın” kitabının yazarlarından Deloitte Global CEO Programı Araştırma Direktörü Anh Phillips, “İş yerinde sosyalleşme, kârlılığı pozitif etkiler” diyor.
FİNANS
ŞUBEDE NE KALDI?
Büyük bankalarda toplam işlemlerin yüzde 90’ından fazlası şube dışına kaydı. Uzmanlara göre şubeler karmaşık işlemlere odaklanan danışmanlık merkezlerine dönüşecek.
“SEKTÖR 2-3 KAT BÜYÜYECEK”
Bu yıl yüzde 50 işlem hacmi artışı öngören ALJ Finansman Genel Müdürü Betügül Toker, sektörün önümüzdeki dönemde 2-3 kat büyüyeceğini öngörüyor.
BÜYÜME SÜRER Mİ?
2021’in ilk 10 ayında 3,9 milyar dolar hacim yakalayan leasing sektörü, 2022’de dolar bazında yüzde 15-20 büyüme ile 4,5-5 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyor.
“ENDEKS DAHA SAĞLIKLI YÜKSELECEK”
İnfo Yatırım İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Ender Şahin, borsadaki düzeltmeyi sağlıklı buluyor ve “Yaşanman bu düzeltme endeksin daha güçlü yükselmesini sağlayacaktır” diyor.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
İNSANLAR
10 SORU
THOMAS FREY
KİTAP
İŞ’TE ANADOLU
DİJİTAL CEO
ZİRVE YOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ Rusya Ukrayna savaşı çıkar mı?
Ali Özgenç/ 2022’de Şirketleri Etkileyecek Trendler
Yiğit Kulabaş/ Dün, bugün, yarın: Uzun ömürlülük
Mehmet Öğütçü/ Ağsal, ekolojik ve iş birlikçi bir dünyaya geçiş
Mehmet Gerz / Faiz karşıtlığı yerine sermaye piyasaları
YAŞAM
EXPAT