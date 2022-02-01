Capital 2022 Şubat başlıkları

KAPAK

GLOBALLERİN ZOR YIL AJANDASI

BBVA CEO’su Onur Genç’ten Pfizer Aşı Grubu Gelişmiş Pazarlar Bölge Başkanı Sinan Atlığ’a kadar “Global 50 Türk Yönetici” araştırmasının zirvesinde yer alan liderler zor yıl ajandalarını Capital’e anlattı.

SÖYLEŞİ

“YENİ BÜYÜME HAMLESİ PEŞİNDEYİZ”

Büyüme fırsatlarını araştırdıklarını söyleyen Aksoy Holding Kurucu Başkanı Erdal Aksoy, önce borçluluğu sıfırlamayı ardından yeni büyüme hamleleri gerçekleştirmek istediklerini belirtiyor.

“KÜRESEL AĞIMIZI BÜYÜTECEĞİZ”

Küresel ağlarını büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı Burak Orhun, ürün çeşitliliği için yatırımlarını sürdüreceklerini belirtiyor.

“2030’A KADAR 10 KAT BÜYÜRÜZ”

Dalgakıran Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young, “Dalgakıran’a bir yolculuk için geldim. Bir hikaye yazacağız” diyor.

ARAŞTIRMA

ÇOKLU FİYAT DÖNEMİ

2022’de fiyat yine başrolde! Kur, arzda sıkıntı, maliyetler ve enflasyonun gölgesinde girilen yeni yılda sektör bağımsız her şirket “doğru fiyat” stratejisini oluşturmanın peşinde.

BELİRSİZLİK FIRTINASI GELİYOR

Dünya Bankası eski Başekonomisti ve IMF Eski Başkan Yardımcısı Anne Krueger’dan ünlü ekonomist Jim O'Neill’a kadar dünyanın takip ettiği uzmanlara gelecek öngörülerini sorduk.

DAHA HIZLI

Pek çok şirket iş süreçlerinde “ani bir çevik dönüşüm harekatı” başlattı. Peki şirketler, bu zorlu dönemde en çok hangi kaslarını güçlendirdi? Yanıtı araştırmamızda.

YÖNETİM

“İKİNCİ” KARİYER

Anadolu Grubu’ndan Koç Holding’e kadar büyük gruplar yönetim kurullarını eski CEO’larla güçlendiriyor. Anadolu Grubu’nun kurulunda 9 eski CEO görev yapıyor. Bu rakam Koç’ta, Tekfen’de ve Doğan’da 5.

ÖMÜRDE YENİ DENGE

Şirketlerin ürün portföyünü ne kadar sürede yenilediğini araştırdık. Bilgiye ve ürünlere erişimin demokratikleşmesi üründe döngüyü müthiş bir şekilde hızlandırdı.

FİNANS

OYUNCU SAYISINDA HAREKET

Bankacılıktan sigortaya kadar bu yıl finansın hemen her alanında yeni oyuncuların pazara girmesi bekleniyor. Oyuncu sayısında tek erime beklenen alansa faktöring.

“100 BİN MÜŞTERİYE 2022’DE ULAŞIRIZ”

Deniz Faktoring Genel Müdürü Murat Kulaksız, “Kasım sonunda sektörde 82 bini geçen müşteri sayısı vardı. 2022’yi 100 binin üzerinde müşteri sayısıyla kapatırız” diyor.

YÜZDE 30 ETKİSİ!

Bu yıl sıçrama yapması beklenen BES’te fon büyüklüğünün 2’ye katlanarak 500 milyar TL’ye ulaşması, katılımcı sayısınınsa 17 milyona erişmesi öngörülüyor.

“HİSSEDE ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR”

Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, “Endekste 2.400 seviyelerine doğru hareket görebiliriz. Hisse senedi hala önemli fırsatlar sunuyor” diyor.

KONJONKTÜR

ENFLASYON CANAVARI

Geçen ay açıklanan kur korumalı mevduattan sonra artık para politikasıyla maliye politikası birbiriyle iç içe geçmiş durumda ve tek elden yönetiliyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

10 SORU

KİTAP

ZİRVE YOLU

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

İŞ’TE ANADOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Dünyanın teknolojik kutuplaşması

Yiğit Kulabaş/ Yeni başlayanlar için metaverse

Ali Özgenç/ İkna teknolojileri

Mehmet Öğütçü/ Eğitim, eğitim ve eğitim

Mehmet Gerz / 2022’de Türkiye’nin ekonomi politikası

YAŞAM

EXPAT

INFOCARD