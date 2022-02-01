Capital 2022 Şubat başlıkları

İşte Şubat ayının başlıkları...
KAPAK
GLOBALLERİN ZOR YIL AJANDASI
BBVA CEO’su Onur Genç’ten Pfizer Aşı Grubu Gelişmiş Pazarlar Bölge Başkanı Sinan Atlığ’a kadar “Global 50 Türk Yönetici” araştırmasının zirvesinde yer alan liderler zor yıl ajandalarını Capital’e anlattı.
SÖYLEŞİ
“YENİ BÜYÜME HAMLESİ PEŞİNDEYİZ”
Büyüme fırsatlarını araştırdıklarını söyleyen Aksoy Holding Kurucu Başkanı Erdal Aksoy, önce borçluluğu sıfırlamayı ardından yeni büyüme hamleleri gerçekleştirmek istediklerini belirtiyor.
“KÜRESEL AĞIMIZI BÜYÜTECEĞİZ”
Küresel ağlarını büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı Burak Orhun, ürün çeşitliliği için yatırımlarını sürdüreceklerini belirtiyor.
“2030’A KADAR 10 KAT BÜYÜRÜZ”
Dalgakıran Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young, “Dalgakıran’a bir yolculuk için geldim. Bir hikaye yazacağız” diyor.
ARAŞTIRMA
ÇOKLU FİYAT DÖNEMİ
2022’de fiyat yine başrolde! Kur, arzda sıkıntı, maliyetler ve enflasyonun gölgesinde girilen yeni yılda sektör bağımsız her şirket “doğru fiyat” stratejisini oluşturmanın peşinde.
BELİRSİZLİK FIRTINASI GELİYOR
Dünya Bankası eski Başekonomisti ve IMF Eski Başkan Yardımcısı Anne Krueger’dan ünlü ekonomist Jim O'Neill’a kadar dünyanın takip ettiği uzmanlara gelecek öngörülerini sorduk.
DAHA HIZLI
Pek çok şirket iş süreçlerinde “ani bir çevik dönüşüm harekatı” başlattı. Peki şirketler, bu zorlu dönemde en çok hangi kaslarını güçlendirdi? Yanıtı araştırmamızda.
YÖNETİM
“İKİNCİ” KARİYER
Anadolu Grubu’ndan Koç Holding’e kadar büyük gruplar yönetim kurullarını eski CEO’larla güçlendiriyor. Anadolu Grubu’nun kurulunda 9 eski CEO görev yapıyor. Bu rakam Koç’ta, Tekfen’de ve Doğan’da 5.
ÖMÜRDE YENİ DENGE
Şirketlerin ürün portföyünü ne kadar sürede yenilediğini araştırdık. Bilgiye ve ürünlere erişimin demokratikleşmesi üründe döngüyü müthiş bir şekilde hızlandırdı.
FİNANS
OYUNCU SAYISINDA HAREKET
Bankacılıktan sigortaya kadar bu yıl finansın hemen her alanında yeni oyuncuların pazara girmesi bekleniyor. Oyuncu sayısında tek erime beklenen alansa faktöring.
“100 BİN MÜŞTERİYE 2022’DE ULAŞIRIZ”
Deniz Faktoring Genel Müdürü Murat Kulaksız, “Kasım sonunda sektörde 82 bini geçen müşteri sayısı vardı. 2022’yi 100 binin üzerinde müşteri sayısıyla kapatırız” diyor.
YÜZDE 30 ETKİSİ!
Bu yıl sıçrama yapması beklenen BES’te fon büyüklüğünün 2’ye katlanarak 500 milyar TL’ye ulaşması, katılımcı sayısınınsa 17 milyona erişmesi öngörülüyor.
“HİSSEDE ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR”
Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, “Endekste 2.400 seviyelerine doğru hareket görebiliriz. Hisse senedi hala önemli fırsatlar sunuyor” diyor.
KONJONKTÜR
ENFLASYON CANAVARI
Geçen ay açıklanan kur korumalı mevduattan sonra artık para politikasıyla maliye politikası birbiriyle iç içe geçmiş durumda ve tek elden yönetiliyor.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
İNSANLAR
10 SORU
KİTAP
ZİRVE YOLU
THOMAS FREY
DİJİTAL CEO
İŞ’TE ANADOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ Dünyanın teknolojik kutuplaşması
Yiğit Kulabaş/ Yeni başlayanlar için metaverse
Ali Özgenç/ İkna teknolojileri
Mehmet Öğütçü/ Eğitim, eğitim ve eğitim
Mehmet Gerz / 2022’de Türkiye’nin ekonomi politikası
YAŞAM
EXPAT
INFOCARD