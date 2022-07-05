Capital 2022 Temmuz başlıkları

KAPAK

ODAKTA GENÇLER VAR

SÖYLEŞİ

“MEVCUDU KORUYACAĞIZ”

Yıl sonunda 4 milyar dolar ciro hedeflediklerini söyleyen Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, dolar bazında mevcudu korumak olduğunu belirtiyor.

“SEKTÖRE ÖNCÜLÜK ETMEK İSTİYORUZ”

Yıl sonunda satışları yüzde 18 artırarak 43 bin 500 adede ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Satış adetlerimizle sektöre öncülük etmeye devam etmek istiyoruz” diyor.

“HAYALİM NASDAQ’TA GONG ÇALMAK”

En büyük hayalinin Nasdaq Borsası’nda gong çalmak olduğunu söyleyen Rebul Holding CO-CEO’su Kerim Müderisoğlu, 2023’te yeni markaları RBL ile yurt dışında büyüyeceklerini belirtiyor.

ARAŞTIRMA

İYİLİK AJANDASI

YENİ DENGE ETKİSİ

Artan hammadde ve enerji maliyetleri arz-talep dengesini bozmaya devam ediyor. Otomotiv, konut, lojistik, kimya ve hazır giyim gibi sektörlerde arz talebe yetişemiyor.

3 AYAKLI STRATEJİ DÖNEMİ

Ciro, kâr ve nakit akışında üç ayaklı büyüme hedefleyen pek çok şirket bazen kârlılık için büyümeden, bazen nakit akışı için kârlılıktan feragat ediyor.

AKILLI FABRİKA ATAĞI!

Sanayici aileler üretim tesislerini akıllı fabrikalara dönüştürme konusunda yarış halinde. Yeni yatırımların odağında ise robotik ve 5G teknolojileri bulunuyor

YÖNETİM

YENİ NESİL NE KADAR İŞ BAŞINDA?

Yeni kuşağın aile işinde çalışma konusundaki yaklaşımlarını inceledik. Gittikçe daha iyi eğitim gören ve dünya vatandaşı olan genç kuşaklar, kendilerine şirket ya da iş dışı kariyer aradıkça aile kuralları esniyor…

YENİ TALEP DALGASI

Çalışan talepleri sadece hibrit çalışmayla sınırlı değil… Bu nedenle pek çok şirket pandeminin başında uzaktan çalışmayı desteklemek için sunduğu farklı paketleri geliştirerek devam ediyor.

FİNANS

E-PARANIN LİDERLERİ

E-para şirketleri, pandeminin etkisiyle 2021 yılında güçlü büyümeler yakaladı. Uzmanlar, yapıldığı tahmin edilen 40’ın üzerinde lisans başvurusuyla bu alanda hareketin giderek artacağını söylüyor.

KREDİ BÜYÜMESİ NORMALİZE OLACAK

VADE MAKASI DARALIYOR

Bankacılığın vade uyumsuzluğu kronik hastalığı Kur Korumalı Mevduat’la iyileşiyor. Uzmanlar, bu yılın sonuna kadar bu trendin süreceği konusunda hemfikir.

“ENFLASYONİST ORTAMDA HİSSELER CAZİP KALIYOR”

Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday, “Enflasyonist ortamda düşük değerlemelere sahip hisseler cazip kalmaya devam edebilir” diyor.

KONJONKTÜR

ENFLASYONDA ZİRVEYİ GÖRDÜK MÜ?

Enflasyonda muhtemelen zirveyi görmedik. Çünkü enflasyon hala artmayı sürdürüyor ve henüz zirveye ulaşmadığımıza dair birçok işaret var.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

KİTAP

ON SORU

ZİRVE YOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Rusya savaşı kaybetti bile

Yiğit Kulabaş/ Rota: İstanbul

Ali Özgenç/ Yapay zeka çağında müşteri deneyimi

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YAŞAM

INFOCARD

EXPAT