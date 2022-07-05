Capital 2022 Temmuz başlıkları

İşte Temmuz ayının başlıkları...
KAPAK
ODAKTA GENÇLER VAR
SÖYLEŞİ
“MEVCUDU KORUYACAĞIZ”
Yıl sonunda 4 milyar dolar ciro hedeflediklerini söyleyen Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, dolar bazında mevcudu korumak olduğunu belirtiyor.
“SEKTÖRE ÖNCÜLÜK ETMEK İSTİYORUZ”
Yıl sonunda satışları yüzde 18 artırarak 43 bin 500 adede ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Satış adetlerimizle sektöre öncülük etmeye devam etmek istiyoruz” diyor.
“HAYALİM NASDAQ’TA GONG ÇALMAK”
En büyük hayalinin Nasdaq Borsası’nda gong çalmak olduğunu söyleyen Rebul Holding CO-CEO’su Kerim Müderisoğlu, 2023’te yeni markaları RBL ile yurt dışında büyüyeceklerini belirtiyor.
ARAŞTIRMA
İYİLİK AJANDASI
YENİ DENGE ETKİSİ
Artan hammadde ve enerji maliyetleri arz-talep dengesini bozmaya devam ediyor. Otomotiv, konut, lojistik, kimya ve hazır giyim gibi sektörlerde arz talebe yetişemiyor.
3 AYAKLI STRATEJİ DÖNEMİ
Ciro, kâr ve nakit akışında üç ayaklı büyüme hedefleyen pek çok şirket bazen kârlılık için büyümeden, bazen nakit akışı için kârlılıktan feragat ediyor.
AKILLI FABRİKA ATAĞI!
Sanayici aileler üretim tesislerini akıllı fabrikalara dönüştürme konusunda yarış halinde. Yeni yatırımların odağında ise robotik ve 5G teknolojileri bulunuyor
YÖNETİM
YENİ NESİL NE KADAR İŞ BAŞINDA?
Yeni kuşağın aile işinde çalışma konusundaki yaklaşımlarını inceledik. Gittikçe daha iyi eğitim gören ve dünya vatandaşı olan genç kuşaklar, kendilerine şirket ya da iş dışı kariyer aradıkça aile kuralları esniyor…
YENİ TALEP DALGASI
Çalışan talepleri sadece hibrit çalışmayla sınırlı değil… Bu nedenle pek çok şirket pandeminin başında uzaktan çalışmayı desteklemek için sunduğu farklı paketleri geliştirerek devam ediyor.
FİNANS
E-PARANIN LİDERLERİ
E-para şirketleri, pandeminin etkisiyle 2021 yılında güçlü büyümeler yakaladı. Uzmanlar, yapıldığı tahmin edilen 40’ın üzerinde lisans başvurusuyla bu alanda hareketin giderek artacağını söylüyor.
KREDİ BÜYÜMESİ NORMALİZE OLACAK
VADE MAKASI DARALIYOR
Bankacılığın vade uyumsuzluğu kronik hastalığı Kur Korumalı Mevduat’la iyileşiyor. Uzmanlar, bu yılın sonuna kadar bu trendin süreceği konusunda hemfikir.
“ENFLASYONİST ORTAMDA HİSSELER CAZİP KALIYOR”
Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday, “Enflasyonist ortamda düşük değerlemelere sahip hisseler cazip kalmaya devam edebilir” diyor.
KONJONKTÜR
ENFLASYONDA ZİRVEYİ GÖRDÜK MÜ?
Enflasyonda muhtemelen zirveyi görmedik. Çünkü enflasyon hala artmayı sürdürüyor ve henüz zirveye ulaşmadığımıza dair birçok işaret var.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
İNSANLAR
İŞ’TE ANADOLU
THOMAS FREY
KİTAP
ON SORU
ZİRVE YOLU
DİJİTAL CEO
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
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YAŞAM
INFOCARD
EXPAT