Capital 2023 Aralık başlıkları

İşte Aralık ayının başlıkları...
KAPAK
BEĞENİ LİGİNDE NE DEĞİŞTİ?
2023 yılının en eeğenilen 20 şirketli listesinde, Koç Holding liderliğini Arçelik ikinciliğini korudu. Bu yıl 20 şirket yer değiştirirken listeye 4 yeni giriş oldu.
SÖYLEŞİ
KOÇ’UN BÜYÜK YOLCULUĞU
Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “2016’da başlattığımız kültürel dönüşüm programı bize çok önemli destek veriyor. Belirsizlikleri yönetebilmek için büyük avantaj sağlıyor” diyor.
“AVRUPA’DA ŞİRKET BAKIYORUZ”
Yatırıma odaklandıklarını söyleyen Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, “Son 7-8 yılda çok sayıda şirket satın aldık. Şimdi Avrupa pazarında şirket bakıyoruz” diyor.
“ASIL POTANSİYEL İHRACATTA”
Asıl potansiyelin ihracatta olduğunu söyleyen Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, “Türkiye’de ne tükettiğimiz değil yurt dışına ne sattığımız potansiyelimizi gösteriyor” diyor.
TEMSA’NIN YENİ YOLU
3 yılda büyük bir dönüşüm yaşayan Temsa’nın CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, bu dönemde 4 kat büyüdüklerini, ulaşımı odağına alan teknoloji şirketine dönüştüklerini söylüyor.
“YENİ SATIN ALMALARA AÇIĞIZ”
Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen’in hedefinde, 2024’te yüzde 40, sonrasında her yıl yüzde 25 büyüyerek 5 yılda 1 milyar dolarlık ciroya ulaşmak var.
ARAŞTIRMA
KALICI BEĞENİ SIRLARI!
Son 21 yılda İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri listesinde pek çok kez yer alan şirketlerin sırrını araştırdık. Kalıcı başarı gösterenler değişimi yakalama becerileriyle dikkat çekiyor.
FİNANSMAN ÇIKMAZINA “ALTERNATİF” ÇÖZÜM
Yatırımlarını finanse edecek kredilere erişemeyen şirketler, çözümü “alternatif finansman” enstrümanlarında arıyor. Kaynak yaratmak için ortaklıklara hiç olmadıkları kadar sıcak bakıyorlar.
SOKAKTAN GELEN MESAJ
CEO’lara göre artan fiyatların etkisiyle orta segment neredeyse yok olmuş durumda. Şirketler, fiyat performans ürünleriyle sokağın sesine kulak vermeye çalışıyor.
MÜTHİŞ POTANSİYEL
Katma değerli ürün, bazı sektörlerde 100 katı aşan bir getiri potansiyeline sahip. Bu rakam savunma sanayinde 160, deri ve konfeksiyonda 98,2 katına kadar çıkıyor.
YÖNETİM
EN İYİ 30 CMO’NUN ENFLASYON SINAVI
Enflasyonist ortamda ödeme kolaylıkları ve kampanyalara odaklanan CMO’lar, hiper kişiselleştirme, yapay zeka ve büyük veriden geçmiş yıllara göre daha fazla yararlanıyor.
YARATTIĞIN KADAR BUDA!
CEO’lara göre günümüz şartlarında neredeyse “yarattığın kadar budamazsan” zarar çok daha büyük olabilir. Bu nedenle hızlı karar verip cesur davranmak şart.
FİNANS
“HIZLANMA SÜRECEK”
2024’ün daha iyi bir yıl olmasını beklediğini söyleyen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Türkiye çok iyi bir yola girdi. Önümüzdeki yıl için çok pozitifim” diyor.
KATILIMDA YAVAŞLAMA VAR MI?
Katılım bankacılığında, kârda ve kredilerde geleneksel bankacılığın üzerinde bir ivme var. 2024’te de aktif büyüklük ve kredilerde bankacılık sektörünün üzerinde büyüme öngörüyor.
“SON ÇEYREK HIZLI GİDECEK”
QNB Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, “Son çeyrek hızlı gidecek ve bu yıl sonu işlem hacminde yıllık yüzde 100 büyüme yakalanacak” diyor.
YAŞAM
“SEYAHAT, PERSPEKTİFİMİ GENİŞLETİYOR”
Mondi Corrugated Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevinç Yener Çimecioğlu, tarih seyahatlerinin iş hayatındaki konulara daha geniş bir perspektiften bakabilmesini sağladığını söylüyor.
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ Güvenemeyeceğiniz haberler
Yiğit Kulabaş/ En uzun 5 gün
Ali Özgenç/ Yapay zeka inovasyonu nasıl destekleyecek?
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Mehmet Gerz / Yabancı ilgisi geç de olsa canlanıyor
ÖZEL BÖLÜM
“İNSAN ODAKLI” YENİ STRATEJİLER
KONJONKTÜR
EKONOMİ YAVAŞLADI
Ekonomi yavaşladı…. Beklentiler, ikinci çeyrekteki mayıs seçimlerinin etkisiyle gerçekleşen yüksek büyümenin bu çeyrekte tekrarlanmayacağı yönünde.
RICHARD BRANSON
İNSANLAR
PROJEKSİYON
ON SORU
KİTAP
İŞ’TE ANADOLU
THOMAS FREY
DİJİTAL CEO
ZİRVE YOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
INFOCARD