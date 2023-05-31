Capital 2023 Haziran başlıkları

KAPAK

DEVLERİN SINAV YILI PLANLARI

Türkiye’nin dev holdinglerinin büyüme planlarını araştırdık. Bu yıl LC Waikiki yüzde 53, Tosyalı Holding yüzde 48, Borusan Holding yüzde 46, Alarko Holding yüzde 45 büyüme planlıyor.

SÖYLEŞİ

RÖNESANS’IN YENİ YOLU

Türkiye’de 7 milyar Euro’luk yatırım projesi hayata geçirdiklerini söyleyen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “2027’de bu tutarın 10 milyar Euro’yu aşmasını bekliyoruz” diyor.

“ARAYIŞTA OLDUĞUMUZ BİRÇOK ALAN VAR”

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın bu yıl yenilenebilir enerji yatırımlarıyla inşaat ve gayrimenkul projelerine ağırlık vereceklerini söylüyor.

“TÜRKİYE’NİN AB DIŞINDA BIRAKILMASI HATAYDI”

Geçmiş hatalardan ders almak gerektiğini söyleyen İtalya eski başbakanı Enrico Letta, “Geçmişe değil, geleceğe bakalım. AB, Türkiye’nin tam üyeliğini istiyor” diyor.

“SATIN ALACAK ŞİRKET ARIYORUZ”

Bu yıl 1,4 milyar dolar ciroya ulaşacaklarını söyleyen Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, şirketini 10 yılda 5 milyar dolar cirolu global bir dev haline getirmeyi hedefliyor.

“DENEYİM ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ”

Son iki yıldır sektör lideri olduklarını söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş, “Tüm kanallarda deneyimi artırarak satışı yükseltmekle ilgili hedefimiz var” diyor.

ARAŞTIRMA

“DUR” YA DA “HARCA” ETKİSİ

Kurların yükselerek fiyatların daha da artacağı endişesi bekleme-harca dedirtirken düşen alım gücü ve fiyatlarda geleceğe dair normalleşme beklentisi dur-bekle eğilimini güçlendiriyor.

ZAMDA ZOR HESAP

Maliyetlerdeki artışı minimum düzeyde tüketici fiyatlarına yansıttıklarını söyleyen CEO’lar, kârdan fedakarlık ettiklerini belirtiyor. Zamlar olması gerekenin yüzde 20-30 altında kalıyor.

DENGEDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Dengelerin sürekli değiştiği ve kritik göstergelerin normalin dışında seyrettiği bu ortamda şirketler, sadece risklere değil fırsatlara da odaklanıyor. Yeni denge arayışını araştırdık.

YÖNETİM

YERİNE KOYMA SÜRESİ UZUYOR

İK’cıları en fazla zorlayan konular arasında “pozisyon doldurma süresi” var. Yeni yetenekleri bulma konusunda yaşanan büyük rekabet, boş pozisyonları doldurma süresinin uzamasına neden oluyor.

“AR-GE’DE KURALLAR YENİDEN YAZILIYOR”

Başarıda kritik noktanın Ar-Ge ve inovasyona yatırım olduğunu söyleyen

Unilever’in Baş Ar-Ge sorumlusu Richard Slater’a göre oyunun kuralları baştan yazılıyor.

YETENEK PEŞİNDE!

Şirketler yetenek havuzlarını genişletiyor. Bu artışta yeni dönemde yetenek eksikliğinin sadece İK’nın değil, tüm yöneticilerin gündeminde olmasının etkisi büyük!

SADAKATTE KRİTİK SÜRE

Çalışan sirkülasyonu artarken çalışanların şirketlere bağlanma süresi de uzuyor. Pek çok şirkette ilk 6 ay ve 1 yıl sirkülasyonun en yoğun olduğu dönem olarak gösteriliyor.

“MÜKEMMEL CEO ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİ”

Mükemmel CEO tanımının değiştiğini söyleyen Boyden CEO’su Chad Hesters, “En büyük sıkıntı, kaliteli kararı çevik şekilde verebilecek yetenekli liderlerin olmaması” diyor.

FİNANS

REKABETE YÖN VEREN 6 TREND

2023, yeni regülasyonların etkisiyle bankacılıkta pek çok yeniliğe gebe… Uzmanların 6 başlıkta topladığı yeni trendlerle sektörde rekabetin kuralları yeniden yazılıyor.

“TALEP FAZLA KÜÇÜLME OLMAZ”

Yıl sonu için işlem hacminde yüzde 100 büyüme beklediğini söyleyen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, sektöre talebin çok yüksek olduğunu ifade ediyor.

DEPREM ETKİSİ SÜRECEK Mİ?

Lider sigorta şirketlerinin yöneticileri birden yükselen talebin etkisiyle doğal afetler branşındaki büyüme beklentilerini revize ediyor. Alanın potansiyeli yeniden değerlendiriliyor.

KONJONKTÜR

YENİ EKONOMİ MODELİ

Seçime girilirken ekonomideki düşük de olsa canlanma net görünüyor. Öte yandan finansal koşullar bu durumun sürdürülemeyeceğini gösteriyor.

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Biden, Trump’a karşı: Devam Filmi

Yiğit Kulabaş/ Herkes için yapay zeka

Ali Özgenç/ Çalışanları güçlü kılma

Ezgi İvecan/ Bankacılığı dönüştüren trendler

Mehmet Gerz / Ekonomi ve piyasalarda seçim stresi

Mehmet Öğütçü/ Seçimler sonrası yeni bir vizyon ihtiyacı

INFOCARD

YAŞAM